Sapphosutra, le compte Insta qui met le Kamasutra lesbien à l'honneur 

Du sexe entre femmes, du vrai.

Alors qu'il existe des dizaines de versions du Kamasutra hétérosexuel, l'offre est nettement plus limitée pour le sexe entre femmes. Limitée voire quasiment nulle. C'est en partant de ce constat qu'un couple de jeunes étudiantes, se définissant comme queer, féministes et activistes, ont décidé de lancer un compte Instagram dédié aux positions sexuelles entre meufs. Il s'appelle Sapphosutra, mot-valise inspiré de Sappho, cette poétesse grecque de l'Antiquité qui vivait sur l'île de Lesbos et du Kamasutra, cette bible du sexe qu'on ne présente plus.

Créée en juillet 2019, la page compte déjà plus de 27 000 abonné•e•s qui peuvent découvrir de jolies illustrations du sexe entre femmes, bien loin des clichés du porno et de l'image fantasmée que certains s'en font. Exit ciseaux et autres positions sur-côtées (mais qui sont en réalité peu pratiquées par les femmes), le duo à la tête du compte Insta s'est donné pour mission de faire la peau à cette image fantasmée du sexe lesbien. Une vision biaisée qui a tendance à tromper celles et ceux qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient éventuellement s'y intéresser.

Côté inspiration, le jeune couple puise dans sa propre intimité et dévoile ainsi un large choix de positions réellement pratiquées. A deux, à plusieurs, avec ou sans sextoys, sexe oral, sexe avec les doigts, sexe avec ou sans pénétration, bref, on est loin des positions hétérocentrées qu'on nous vend dans le porno et autres dispositifs faits principalement pour les hommes. D'ailleurs, au-delà de la visibilité, c'est une démarche inclusive que prône l'esprit de Sapphosutra. Résultat, on en prend plein les yeux avec des illus représentant des silhouettes de toutes les morphos, de toutes les couleurs, lisses ou avec des poils. Et c'est franchement canon !

Se voulant un espace interactif et collaboratif, les créatrices invitent leur communauté à prendre contact avec elles pour leur proposer de nouvelles idées de positions, de corps et de récits. Car en plus des dessins érotiques, les filles livrent en détail les secrets de chaque position dans un texte ludique et plutôt hot. Elles ont d'ailleurs fait le choix de parler des fxmmes avec cet orthographe, le « x » permettant de davantage cibler tous les sexes et toutes les personnes se définissant comme femmes.

Si tu kiffes l'univers de Sapphosutra, on t'invite chaudement à jeter un oeil au site internet sur lequel tu pourras te dénicher les fameuses illustrations mais aussi un paquet de goodies (stickers, badges, affiches...). De notre côté, on a déjà repéré une petite liste sympa !