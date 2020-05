Se maquiller avec un masque ? Voilà la technique qui fait le buzz sur la Toile (spoil : c'est ultra chelou)

On n'est pas sûres de la tenter demain au bureau.

On n'aura jamais vu autant de challenges et de défis viraux sur la Toile que ces dernières semaines. Styliser un vieux peignoir de bain, s'habiller avec un coussin en guise de robe, pinceau challenge, on peut dire que le confinement a inspiré les esprits les plus créatifs. Parmi les dernières tendances du moment, on a repéré le Tiny Face Challenge, un défi makeup qui consiste à se maquiller et à garder un visage « normal » malgré le port d'un masque. Plus que jamais d'actualité !

C'est sur Tik Tok que le challenge a commencé par faire des émules. Amusée par ces visages miniatures qui jouent sur l'illusion d'optique, la makeup artist Jaimie French n'a pas tardé à s'emparer de la tendance et à proposer un tuto maquillage sur son compte Instagram. Caché par un masque (mais aussi un foulard, un col roulé ou une écharpe), le bas du visage est redessiné à partir du nez. Sur les narines, on recrée des lèvres et on se dessine un tout petit nez en usant à fond de contouring.

Bon, on n'est pas certaines d'arborer ce beauty look demain au bureau mais le Tiny Face Challenge a le mérite d'être amusant. Et puis il reste une bonne alternative pour toutes les accros au rouge à lèvres qui n'auront pas vraiment la possibilité de se maquiller la bouche tant que la pandémie les obligera à porter un masque. C'est ce qu'on appelle faire avec les moyens du bord. Alors, on tente ?