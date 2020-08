Se raser les sourcils pour y coller des décalcomanies... cette TikTokeuse a-t-elle lancé une tendance ?

Tattoos... et tendance éphémères ?

On y danse, on y chante, on s'y challenge... et on y fait tout d'un tas d'expériences plus ou moins réussies. Bref, sur TikTok, pas de limite, pourvu que la vidéo se partage et devienne virale. Le dernier gros buzz ? On le doit à la TikTokeuse Linzor qui n'a hésité à se raser les sourcils pour s'appliquer des décalcomanies. Après les tattoos, le makeup et les tâches de rousseurs, il semblerait en effet que la mode soit aux sourcils éphémères !

Moins onéreux qu'un microblading, les sourcils en tatouage transfert ont également l'avantage d'être extrêmement faciles à manier. Il suffit de trouver le bon emplacement, de plaquer le faux tatouage avec un peu d'eau et d'attendre quelques secondes qu'il adhère à la peau. Les marques qui les commercialisent promettent 5 jours de tranquillité (et même pendant la nuit).

Problème, pour que le tatouage marque bien la peau, il faut bien évidemment l'apposer sur une surface lisse. Autrement dit, ôter ses vrais sourcils. Un détail pour l'influenceuse Linzor qui n'a pas hésité à raser les siens avant d'appliquer les décalcomanies. Si la jeune femme semble ravie sur la vidéo - qui compte plus de 10 millions de vues - et qu'elle assure dans les pages d'Allure avoir passé trois jours et trois nuits complètes avec ses faux sourcils, la tendance n'est pas à prendre à la légère pour autant.

Même si les poils repoussent, encore faut-il qu'ils le fassent bien ! En effet, comme le précise la dermatologue Mona Gohara, il est important de respecter le sens du poil au moment du rasage au risque de compléter dérégler son système pileux et ainsi se retrouver avec une repousse totalement inégale, voire impossible. A méditer donc...

Alors, les sourcils en tatouage transfert vont-ils bientôt s'inviter dans notre routine beauté ou vont-ils s'en tenir à leur éphémérité ? Les paris sont ouverts.