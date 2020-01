On en parle depuis quelques années mais, victimes de désinformations, nous sommes nombreuses à ne pas connaître les risques que l'on encourt avec certaines de nos protections hygiéniques. Le 9 janvier 2020, le syndrome du choc toxique a fait une nouvelle victime, Maëlle, une jeune belge de 17 ans qui est décédée d'un SCT causé par le port prolongé d'un tampon hygiénique. Un phénomène dangereux dont on connait finalement peu les causes et dont on peine encore à reconnaître les symptômes.

Choc toxique : les coupes menstruelles seraient aussi dangereuses que les tampons

Le choc toxique est provoqué par une forme particulière de staphylocoque doré qui produit dans l'organisme une toxine très agressive. Toutes les femmes n'en sont pas porteuses (seules 30% d'entre elles) et parmi elles, 1 à 5% portent la forme qui libère la toxine TSST1. Si le syndrome du choc toxique est donc très rare, il n'en reste pas moins dangereux voire mortel. En effet, libérées dans le corps et en contact avec le sang, ces toxines qui se retrouvent piégées et qui s'accumulent dans le vagin (à cause d'un tampon ou d'une cup menstruelle) finissent par réduire l'irrigation sanguine au niveau des membres, ce qui peut entraîner rapidement des nécroses (dont la solution est l'amputation) ou la mort.

Si certains tampons sont pointés du doigt, comme ceux dits hyper-absorbants et/ou contenant du polyacrylate, le choc toxique serait davantage lié au port prolongé ainsi qu'à une mauvaise hygiène intime plutôt qu'à la composition de la protection hygiénique. Ce qui veut dire que les tampons ne sont pas les seuls à être responsables, les coupes menstruelles voire même les serviettes dans certains cas (même si cela reste très très très rare) peuvent provoquer un SCT. Quelques mesures de précaution sont donc très importantes à connaître.

Les professionnels de santé demandent aux femmes et aux jeunes filles de ne surtout pas porter une protection hygiénique plus de 8 heures (la limite serait même entre 4 et 6 heures). Une chose est sûre, la nuit, il est fortement conseillé d'opter pour une protection hygiénique externe, comme une serviette ou une culotte menstruelle. Ensuite, il est indispensable d'avoir une hygiène irréprochable et cela commence par se laver les mains au savon avant et après l'utilisation de tampons ou de coupes menstruelles.

Enfin, soyons attentives aux symptômes qui peuvent nous alerter. En cas de nausées, de vomissements, de fièvre, de diarrhées, de malaises ou encore de réactions cutanées, il ne faut pas hésiter à appeler les urgences et surtout ne pas tout de suite se fier au diagnostic du médecin qui pourra confondre ces symptômes à ceux d'une grippe ou d'une vilaine gastro-entérite. Il vaut mieux prévenir que guérir...