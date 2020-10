Grâce à ça, les plus timides n'auront plus d'excuses pour ne pas faire le premier pas !

Comment savoir si on plaît à quelqu'un et s'il ou elle flirte avec nous ? Il n'est pas toujours simple d'interpréter les signes et la peur de se prendre un rateau l'emporte souvent sur le reste. Mais maintenant, la science nous facilite la vie en mettant en évidence trois expressions faciales qui permettent de déterminer si quelqu'un nous aime bien et aimerait aller plus loin avec nous ! Des chercheurs de l'Université du Kansas ont mené une étude désormais publiée dans le Journal of Sex Research afin de reconnaître les expressions faciales spécifiques qui montreraient que quelqu'un s'intéresse vraiment à nous.

Crédit : Unsplash

Ils ont pour cela étudié la façon dont les femmes flirtaient avec des hommes dans plusieurs groupes différents et ce grâce à un système Facial Action Coding System (FACS). « Pour la première fois, non seulement nous avons pu isoler et identifier les expressions qui représentent le flirt, mais nous avons également pu révéler leur fonction : activer des associations liées aux relations et au sexe », explique Omri Gillath, professeur de psychologie à l'Université du Kansas. Après avoir mené 6 études en parallèle, les chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence ce que les hommes percevaient comme du flirt.

Crédit : Unsplash

Et il y a notamment trois expressions faciales qui sont ressorties du lot. La première consiste à tourner la tête d'un côté et à l'incliner légèrement. La seconde n'est autre qu'un léger sourire, timide, tendre et coquin à la fois. Et enfin, la troisième se situe dans le regard. Si la personne nous regarde droit dans les yeux, c'est qu'on lui plaît ! Vous savez désormais ce qu'il faut faire pour faire comprendre à votre crush que vous craquez pour lui/elle et si jamais vous avez envie de faire le premier pas et que vous doutez, vous savez aussi quels signes repérer de son côté ! Voilà qui devrait révolutionner les dates et les relations amoureuses !