Séries, films, docus... Tous ces programmes les plus regardés sur Netflix en 2019

Alors que l'année 2019 s'apprête à tirer sa révérence pour laisser place à 2020, l'heure est aux bilans. Sans surprise, Netflix n'a pas échappé à la règle et a dévoilé sur Twitter la liste des contenus qui ont été le plus matés sur sa plateforme par les Français·e·s. Qu'il s'agisse de documentaires, de séries ou de films, le géant du streaming nous a - une fois de plus - régalés cette année et quelque chose nous dit que la barre sera encore plus haute l'année prochaine, comme en témoignent les nouvelles créations originales prévues pour 2020. Mais avant de s'amouracher de nouveaux programmes, voici ceux que l'on a littéralement dévorés au cours de l'année.

La Casa de Papel : P3

The Witcher

6 Underground

Sex Education

Umbrella Academy

Stranger Things 3

You : saison 2

Triple Frontière

Elite : saison 2

Family Business

Est-ce également les programmes que tu as matés cette année ?