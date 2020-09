Sex Education saison 3 : Un ex personnage d'Harry Potter rejoint le casting !

Trois nouvelles têtes vont faire une apparition dans la série à succès !

Les élèves du lycée Moordale reprennent (enfin) du service ! Initialement prévu en mai, le tournage de la saison 3 de Sex Education vient de reprendre en Angleterre, avec tout le casting original de la série, mais pas seulement. Si dans la saison 2, on a pu apercevoir le frenchy Sami Outalbali dans le rôle de Rahim, cette nouvelle saison accueille 3 nouveaux personnages, et pas des moindres. Netflix a officiellement annoncé la venue de Jemima Kirke (Girls), Dua Saleh (chanteuse) et Jason Isaacs (Harry Potter).

Vous ne rêvez pas, l'acteur derrière le personnage de Lucius Malefoy (père du célèbre Draco Malefoy) prêtera ses traits à Peter Groff, le frère de Mr Groff, le directeur du lycée Moordale. A contrario de son frère, Peter Groff est un homme qui a réussi mais dont la modestie ne l'étouffe pas. Un duo explosif en prévision !

Du côté des nouvelles têtes féminines, Jemima Kirke de la série Girls interprètera Hope, la nouvelle proviseur du lycée qui fera face à Cal (Dua Saleh), une élève qui ne s'entend pas du tout avec cette dernière. Entre les histoires d'amour, les questions sur le sexe et la vie au lycée, ce n'est pas l'action qui va manquer !

Avec une production qui a pris du retard, cette nouvelle saison devrait arriver dans le courant de l'année 2021, et non en janvier comme l'étaient les deux précédentes saisons. Le temps semble s'écouler au ralenti et tant de questions restent encore en suspens... Le duo Maeve - Otis nous tue littéralement, n'est-ce pas ?