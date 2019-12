Sex Explained, la nouvelle série éducative sur le sexe arrive sur Netflix

Le sexe a le vent en poupe sur Netflix ! Après le succès de la série Sex Education, la plateforme de streaming a décidé de nous éduquer sur la sexualité en ce début d'année 2020 au travers d'un nouveau programme appelé Sex Explained (Le sexe, en bref) et raconté par la seule et unique, Janelle Monáe. Sous la forme d'une mini-série documentaire, ce nouveau projet nous promet quelques moments torrides, comme on peut le lire sur la présentation Netflix : « Attirance. Fantasme. Fertilité. La chanteuse et actrice Janelle Monáe nous raconte les tenants et les aboutissants du sexe dans cette série amusante et instructive. »

Si peu d'infos ont encore été annoncées, on peut supposer que le programme ressemblera à celui de la série En Bref, déjà diffusée sur la plateforme et se composant d'épisode de 20 minutes explicatifs sur divers sujets de société. Côté contenu, on espère y voir des sujets comme la masturbation et le plaisir féminin, au coeur de tous les combats ces dernières années et encore trop peu montrés aux yeux de la population. Ce bon shot d'érotisme est prévu pour le 2 janvier prochain et se promet d'être torride et excentrique pour commencer l'année sur le bon pied !