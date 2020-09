Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Tu le sens, ce doux air d'été indien ? Si l'on s'apprêtait déjà à lui faire nos adieux, il semblerait que le soleil ait décidé de jouer les prolongations cette rentrée 2020... et vu les nouvelle assez peu réjouissantes du moment, un peu de chaleur est plus que bienvenu. Alors, vas-tu rencontrer l'amour en sirotant un Martini en terrasse ? Vas-tu recevoir une proposition de taff intéressante ? Vas-tu mettre sur pied un projet qui te trotte dans la tête depuis un bout de temps ? Voilà ce qu'en dit ton climat astral pour la semaine du 14 au 20 septembre !

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passerez du rire aux larmes en un rien de temps. Et au milieu des piques et des déclarations enflammées lancées à toute vitesse, vous n'aurez pas franchement le temps de vous ennuyer. Célibataire, c'est bien d'écouter ses intuitions mais apprenez parfois à être plus mesurée. Autrement dit le projet de lui envoyer ce message assassin que vous manigancez depuis des jours... bon bah, oubliez-le ?

Mon corps, ma bataille : Entre les infos, les potes qui paniquent et les files d'attente devant les labos qui noircissent tous les trottoirs de votre ville, difficile de ne pas céder à la panique. C'est bien simple, la moindre toux vous fait littéralement perdre tous tes moyens. Allez, on se détend, ce n'est pas en s'affolant que le virus sera moins virulent.

Métro, boulot (dodo) : Rien ne viendra troubler votre sérieux ces prochains jours. Si vos collègues auront tendance à paniquer à l'idée de boucler tous les objectifs que vos boss vous avez fixés, vous, c'est sereine que vous partirez au combat. Bien joué !

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez à vos côtés un être transi d'amour qui n'hésitera pas à vous répéter combien il/elle est heureux·se près de vous. Evidemment, cela vous touchera en plein coeur. Et oui, on est un peu jalouses. Célibataire, une rencontre pourrait bouleverser votre quotidien de célib'. Oui, les choses pourraient devenir sérieuses...

Mon corps, ma bataille : Vous aurez de l’énergie à revendre. Pour les carnivores, allez-y mollo sur la viande rouge et composez vos assiettes avec de jolis légumes verts. C’est bon pour vous (et ça fait toujours mieux sur Insta).

Métro, boulot (dodo) : Et dire que s'il n'y avait pas eu la crise, ce serait bientôt la période des entretiens annuels et des demandes d'augmentation. Vous vous sentez flouée. Game over, try again next year !

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, vous allez passer une semaine sous le signe de l'amour. L'amour au petit-déjeuner, l'amour à la pause dej', l'amour au dîner, l'amour au lit. Bref, comme dirait l'autre, « ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable ». Célibataire, vous reviendrez dans le game plus prête que jamais. Corps bombesque, charme au max et culot activé, vous allez sérieusement envoyer du lourd en date.

Mon corps, ma bataille : Attention, des maux de tête viendront vous embêter cette semaine. Si vous invoquerez la Covid pour faire flipper vos patrons (qui vous lâcheront aussitôt la grappe), en réalité, il sera plus probable que ces migraines soient liées à la déshydratation que vous vous payez après vos soirées bien arrosées.

Métro, boulot (dodo) : Il faut croire que les sermons de vos parents pour apprendre à gérer votre thune ont fini par payer. Votre compte en banque ne s'est jamais aussi bien porté qu'en ce moment (et ce n'est pourtant pas avec ce qui rentre que vous arrivez à garder vos finances dans le vert). Congrats, vous êtes enfin une adulte.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez prise d'une parano totale et votre partenaire en fera malheureusement les frais. Tentez de calmer votre jalousie, car elle pourrait à terme faire des dégâts. Célibataire, ça va swinguer cette semaine. Des coups de foudre, des engueulades, des rencontres, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

Mon corps, ma bataille : Rien de bien méchant à l’horizon. Attention à bien protéger vos yeux et votre gorge (oui, on sait que ce sont les seuls espaces de peau que vous pouvez en ce moment dégager, mais bon...).

Métro, boulot (dodo) : Arrêtez de crier à qui veut l'entendre que vous vivez votre meilleure vie en bossant de chez vous, vous-même savez que vous n'en pouvez plus d'avoir votre chat capricieux comme seul collègue.

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous regarderez bae d'un air suspect : depuis quelques semaines, il·elle vous sort des nouvelles positions du Kamasutra sorties du nulle part, on dirait bien que quelqu'un a bingé Youporn dernièrement. Célibataire, pas de raison pour vous de trouver quelqu'un en ce moment : vous aimez bien trop votre liberté !

Mon corps, ma bataille : Vos problèmes intestinaux se calmeront un petit peu mais il faudra quand même vous méfier des risques d'intoxication alimentaire... En attendant, misez sur le riz blanc et oubliez l'alcool (désolée, mais votre vie risque d'être un peu boring pendant quelques jours).

Métro, boulot (dodo) : Vos initiatives seront bonnes et efficaces, les astres sont là pour s’en assurer. Vos objectifs seront largement atteints et ça, c’est signe de bonnes choses pour le futur.

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, bae vous demande si vous avez des projets de rénovation, à passer votre temps libre sur les sites de Leroy Merlin et Maisons du Monde. Non, que nenni, c'est plutôt un projet de séparation que vous aviez à l'esprit. Célibataire, vous commencez par vous lasser des amourettes passagères. Même si vous avez toujours claironner le contraire, vous voulez vous poser. Reste à trouver la bonne personne. Paie ta quête de l'enfer.

Mon corps, ma bataille : Vous serez pleine d'énergie ces prochains jours. Grâce à une bonne alimentation et un sommeil de qualité, vous arriverez à passer à travers tous les petits microbes. Ce sera également le moment idéal pour vous lancer dans une nouvelle activité sportive, histoire de mettre à profit cette belle énergie.

Métro, boulot (dodo) : La vie est faite de choix et il semblerait que vous allez être amenée à en faire cette semaine. Des choix décisifs qui vont bouleverser votre vie professionnelle. Alors, un conseil : réfléchissez bien avant d'agir (voilà, comme ça, vous n'avez pas trop la pression).

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, le cadre figé du couple ne vous correspond pas forcément et Mercure vous pousse à vous poser les bonnes questions. Il se peut que votre équilibre se trouve ailleurs. Célibataire, si vous voulez stalker votre ex, essayez au moins de faire les choses proprement, ce sont les amateurs qui lâchent des likes sans faire exprès.

Mon corps, ma bataille : Vous avez pris du recul, vous avez pris le temps de prendre soin de vous et de vous interroger. Résultat, vous serez bien plus confiante et cette assurance guidera vos choix cette semaine. Comme quoi, le travail introspectif paie toujours !

Métro, boulot (dodo) : C’est le moment de suivre vos envies et de vous imposer. Vous n’avez rien à perdre, osez, proposez, lancez-vous !

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vivrez littéralement dans une petite bulle d'amour, à l'abris du stress environnant, des esprits médisants et surtout du méchant virus. Célibataire, il est possible que l'amour vienne frapper à votre porte... Enfin, ça fait 7 ans que vous répétez la même chose à vos potes et depuis le temps, ils ont appris à ne plus vous enflammer comme vous.

Mon corps, ma bataille : Être privée du chant des oiseaux vous sape le moral. Toute la journée, ce ne sont que klaxons et sirènes dans vos oreilles : vous étiez mieux à la campagne dis !

Métro, boulot (dodo) : Les astres seront avec vous cette semaine. Ce sera donc le moment de régler certains problèmes qui ralentissaient vos projets depuis un bon bout de temps (autrement dit, ces séries Netflix qui vous faisaient méchamment de l'oeil pendant « vos journées boulot »).

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, des tensions risquent de plomber l'équilibre de votre relation. La raison ? Vos projets boulot qui vous prennent beaucoup de temps et d'énergie, au détriment de Bae qui a beau agiter ses membres dans tous les sens pour capter votre attention... en vain. Célibataire, vous n'aurez pas une minute à accorder aux applis, aux targets et aux dates ces prochains jours. La prio, c'est le taff !

Mon corps, ma bataille : Après une période de sérieuse remise en question (pendant laquelle vous avez fait un peu flipper vos potes, qu'on se le dise), vous repartirez plus boostée que jamais... et avec une tripotée de nouvelles positions de yoga et techniques de respiration acquises !

Métro, boulot (dodo) : S'il vous sera difficile de consacrer du temps à votre entourage, côté boulot, ce ne sera pas jojo non plus. A trop vouloir bien faire, vous finissez par vous épuiser et à brasser de l'air, sans faire avancer les projets qui méritent réellement d'être travaillés. Allez, on se recentre !

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, votre franchise se retournera contre vous. A l'avenir, faites preuve de davantage de diplomatie. C'est bien de se dire les choses mais il faut parfois manier la langue de bois quand l'ego de l'autre est ultra à vif. Célibataire, si vous aimez votre vie de célib', vous serez ouverte à l'idée de faire des rencontres.

Mon corps, ma bataille : Où sont donc passées vos résolutions healthy et votre détermination de confinement ? Maintenant que la vie reprend son cours, vous retombez dans vos travers, c'est dommage, vous étiez si bien partie !

Métro, boulot (dodo) : Les astres sont de votre côté. Vous n’avez donc rien à craindre, les choses vont s’améliorer. N’hésitez pas à accepter le changement, on sait qu'il peut foutre les chocottes, mais celui-ci sera positif. Keep calm !

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, la semaine pourra être semée d'embuches, vous pourrez compter sur le soutien indéfectible de votre partenaire. Aaaaah, ça a quand même du bon d'être à deux parfois, pas vrai ? Célibataire, des rencontres sont à prévoir et parmi elles, un possible coup de coeur. Restez modérée cette fois, votre côté tout feu tout flamme a parfois tendance à faire peur.

Mon corps, ma bataille : Dotée d'une énergie folle et d'un moral au beau fixe, vous passerez ces prochains jours sans tracas. Les microbes auront beau vous défier, vous garderez un self control et un positivisme qui les fera rebrousser chemin. Best antidote ever cette bonne humeur !

Métro, boulot (dodo) : Vous venez à peine de reprendre le boulot que vous sentez déjà les signes de lassitude faire leur apparition. Bref, tout semble vous indiquer qu'un changement de voie vous serait sûrement bénéfique. Alors, on se lance ?

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez le diable au corps. Pleine de désir, vous serez même tentée de batifoler ailleurs... A vos risques et périls ! Célibataire, il semblerait que tous vos crushs se soient donnés le mot : à chaque nouvelle rencontre, vous avez droit au même couplet : « Je t'adore, j'adore passer du temps avec toi, mais j'ai trop souffert pour tenter quelque chose de sérieux en ce moment ». Too bad !

Mon corps, ma bataille : Maux de dos, myopie, ballonnements et pieds plats, voilà ce que vous récolterez de ces derniers mois passés à glandouiller (non, non, ce n'est pas la peine de nier, on vous a cramé). Pas étonnant que la reprise soit compliquée...

Métro, boulot (dodo) : Semaine fructueuse en perspective ! Aidée par les astres, vous gérerez d'une main de maître vos finances et aurez même la chance de faire d'intéressants investissements. Bah, choper du -70% sur ASOS, ça reste du bon business, non ?