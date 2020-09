Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Ce vendredi sonne la fin de semaine et aussi le retour du Shōkoroscope. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? De belles rencontres ? Du sexe à gogo lors d'une sieste rythmée par le chant des cigales ? Des vacances improvisées pour profiter de l'été indien ? Nous en tout cas, nous vous souhaitons bien évidemment le meilleur et espérons que les astres seront cléments avec vous cette semaine 21 au 27 septembre.

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, tout tournera autour de votre petite personne et vous ne daignerez prêter votre attention à votre partenaire, seulement et seulement si cela vous concerne. Célibataire, vous avez envie de vous poser et de construire quelque chose de sérieux. Problème, vous tombez que sur des gros cassos'.

Mon corps, ma bataille : Attention, votre estomac supportera mal les excès de nourriture mais également toute forme d'excitants. Ce sera donc le moment idéal pour le mettre à la diet'. Ce sera dur au début, mais vous verrez, cela vous fera du bien.

Métro, boulot (dodo) : Vous serez en pleine réflexion concernant votre avenir professionnel. Un conseil ? A trop réfléchir, vous passez à côté de belles occasions. Alors, faites-vous confiance et lancez-vous...

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, tout se déroulera parfaitement bien, aucune fausse note à l'horizon. C'en est presque agaçant autant de bonheur. Autant vous prévenir, vous allez faire de sacrées jalouses. Célibataire, votre charme fera tourner plus d'une tête. Personne ne saura vous résister et vous ne vous ferez pas prier pour en profiter.

Mon corps, ma bataille : Pleine de joie et d'entrain, vous vous sentirez prête à relever de nombreux défis. Ce sera donc le moment idéal pour partir à l'aventure ou tout simplement repousser vos limites dans une activité sportive.

Métro, boulot (dodo) : Vos collègues vous adorent. Tout le monde aime travailler avec vous car vous êtes toujours à l'écoute et prête à aider. Cette bonne ambiance d'équipe permet de réaliser un travail efficace (et même quand vous devez coopérer via Zoom).

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, vos relations se placeront sous le signe du respect mutuel et de l'estime. Bref, vous vous ennuierez un peu mais au moins vous vous respectez. Et c'est déjà pas si mal, non ? Célibataire, vous rêvez d'une grande histoire d'amour, hélas, le Dieu de l'amour semble vous ghoster sévère ces derniers temps.

Mon corps, ma bataille : La santé en prendra un coup cette semaine à cause d'un mode de vie un peu trop extrême. Alimentation, sport, sommeil... reprenez de bonnes habitudes, mais soyez me-su-rée.

Métro, boulot (dodo) : Votre force : réussir à vous satisfaire de votre quotidien. Vous êtes contente d'aller au travail tous les jours, vous vous entendez bien avec vos collègues et vos missions vous plaisent. Profitez. Ce n'est clairement pas donné à tout le monde.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, votre partenaire sera une présence réconfortante à vos côtés, à condition que vous sachiez vous ouvrir et partager ce que vous avez sur le cœur. Célibataire, vous n'avez pas la tête à batifoler, plus à éviter scrupuleusement toutes celles et ceux qui toussent, qui se mouchent et qui ont l'air fiévreux. Ouais, vous avez délaissé votre dragar au profit d'une chasse aux porteurs du Covid.

Mon corps, ma bataille : Saturne pourrait vous valoir quelques envies de meurtres et un peu de stress. Mais rien qu'un peu de yoga ou qu'un bon cocktail en terrasse ne puissent éradiquer.

Métro, boulot (dodo) : Même si vous fournirez du bon boulot, on vous en demandera plus. Pas de problème pour vous, vous réussirez la mission haut la main ! Faut dire que la précarité dans laquelle le Covid a plongé votre boîte vous fout une peur bleue...

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, avec Mars, la planète du désir dans votre signe, vous aurez envie de pimenter vos relations avec votre partenaire et il/elle n'en sera que plus ravi·e. Célibataire, apprendre le mariage / la naissance du bébé de votre ex vous retournera. Manquait plus que ça... Est-ce qu'on peut officiellement déclarer qu'il faut cancel 2020 ?

Mon corps, ma bataille : Vos batteries seront de nouveau chargées, vous serez dans une belle dynamique, profitez-en pour checker votre to-do list et entreprendre de nouvelles activités.

Métro, boulot (dodo) : Les vacances vous ont fait du bien et vous êtes prête à réattaquer le travail avec force et envie. Vous allez faire des étincelles et décrocher des contrats que vous vouliez depuis un petit moment.

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, l'ambiance sera bouillante et fusionnelle, entre parties de jambes en l'air endiablées et projets d'avenir à deux. Célibataire, les capotes ? Check. Le masque ? Check. Le gel - hydro et lubrifiant ? Good. Vous voilà parée pour une rentrée 2020 en toute sécurité, comme on les aime, you go girl !

Mon corps, ma bataille : Une brèche dans votre immunité pourrait bien vous rendre vulnérable face aux petites maladies, sortez couverte !

Métro, boulot (dodo) : Vous avez réussi un gros coup. C'est une très bonne nouvelle mais sachez garder votre sang froid. Ça ne sert à rien de trop fanfaronner sinon vous risquez de le regretter. Autrement dit ce post sur Instagram que vous prévoyez de rédiger, laissez-le murir un petit peu...

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, Vénus vous permet d'être en totale harmonie avec votre partenaire. De beaux moments d'amour et de complicité sont à venir. Célibataire, vous aurez envie de sortir des sentiers battus et de vous aventurer dans les bras d'une personne aux antipodes de vous. Be wild !

Mon corps, ma bataille : Votre odorat se porte à merveille, aucun signe avant-coureur de Covid-19 ; c'est le constat que vous ferez chaque jour en prenant le métro, collée aux aisselles auréolées de vos compagnons de trajet. Un conseil : si vous n'en pouvez plus d'être en apnée, éternuez pour les faire reculer.

Métro, boulot (dodo) : Des rebondissements seront à prévoir au boulot, vos capacités d'adaptation et de gestion des conflits seront les bienvenues pour désamorcer la situation tendue.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, Mars sera responsable d'une mauvaise ambiance dans les relations amoureuses. Les petits problèmes du quotidien vont être la cause de nombreuses prises de tête. Pensez à communiquer si vous voulez que ça s'arrange. Célibataire, vous allez faire de véritables ravages ! Il faudra vraiment être aveugle pour résister à vos beaux yeux.

Mon corps, ma bataille : Vous vous plaignez d'être constamment fatiguée, malgré les litrons de café que vous absorbez chaque jour. Vous ne le voyez pas, le lien de cause à effet ? Ne sur-estimez pas le café, à hautes doses, il peut vous plomber !

Métro, boulot (dodo) : Vous n'arrivez plus à décompresser en fin de journée, le travail reste toujours dans un coin de votre tête alors que vous avez besoin de souffler. Apprenez à mieux cloisonner vie pro et vie privée.

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation amoureuse va vivre les montagnes russes. Au moins, entre disputes et réconciliations, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Célibataire, si vous n'aurez pas droit au coup de foudre, vous ferez tout de même de jolies rencontres. Au moins, pour vous tenir compagnie, le temps d'enfiler cette côte de boeuf.

Mon corps, ma bataille : La situation semble pour l'instant sous contrôle, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer le scénario catastrophe d'un reconfinement. Et clairement, si la vie s'arrête à nouveau, il faudra vous ramasser à la petite cuillère. Send help.

Métro, boulot (dodo) : Si vous êtes d'ordinaire assez sujette aux quand dira-t-on, vous prendrez un peu plus de distance par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous, notamment vos collègues.

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'avez pas l'attention que vous attendez de la part de votre partenaire et ce manque d'implication commence à sérieusement vous fatiguer. Essayez le string fuschia imprimé léopard, on sait jamais... Célibataire, vous cherchez LA personne idéale. Problème : elle n'existe pas et il faudra bien vous faire à cette idée.

Mon corps, ma bataille : Avec Mars dans votre signe, ce sera moit-moit côté santé. D'un côté, vous serez plutôt dynamique, mais de l'autre, un peu de nervosité et d'insomnies viendront troubler votre bonne humeur.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez réussi à garder vos finances dans le vert pendant le déconfinement, ce n'est pas cette fin d'été qui va détruire tous vos efforts. Allez, avec un peu de rigueur et d'organisation, vous devriez éviter le tête-à-tête pas cool avec votre banquier fâché.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous appréciez de plus en plus vos petits moments, rien qu'à vous, mais vous culpabiliserez de ressentir ce besoin d'indépendance vis-à-vis de votre partenaire. Relax, vous avez aussi droit à votre jardin secret. Célibataire, noyée sous vos problèmes, vous n'aurez pas la tête à faire de nouvelles rencontres.

Mon corps, ma bataille : Vous pensiez pouvoir profiter des derniers beaux jours pour sortir vos gambettes dehors et faire un pique-nique dans un parc ? Que nenni. Un gros rhume ou une gastro pourrait bien venir ruiner vos plans.

Métro, boulot (dodo) : Des rumeurs traînent dans les couloirs de votre boîte, des ragots reviennent à vos oreilles, il se pourrait même que certains complots se trament dans votre dos mais rien, absolument rien, ne viendra vous perturber.

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, vous êtes bien intrigante. Très susceptible, vous souffrez à la moindre remarque mais semblez prendre un malin plaisir (maso) à vous faire du mal, en tendant à votre partenaire le bâton pour vous faire battre. Curieux... Célibataire, vous ne ferez pas beaucoup d'efforts pour connaître vraiment vos prétendant·e·s. Et c'est bien ce qui péchera...

Mon corps, ma bataille : La forme devrait être au rendez-vous, mais éloignez-vous des gens malades. Vous serez en effet plus sensibles que d'habitude aux maladies contagieuses. Ce serait dommage d'attraper un vilain rhume dès la rentrée.

Métro, boulot (dodo) : Oui, on sait que vous avez envie de claquer un arrêt maladie pour n'avoir jamais à retourner au bureau, mais si vous en êtes à ce stade de ras-le-bol, la démission ne serait-elle pas votre meilleur échappatoire ? On dit ça, on dit rien.