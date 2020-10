Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Le week end approche à grand pas et si le froid, la pluie et la grisaille ont fait chuter notre moral, gageons de retrouver le sourire (ou pas) avec notre rendez-vous tant attendu de la semaine : le Shōkoroscope ! Alors, que vous réservent les astres la semaine prochaine ? Une brève romance ? Un projet au boulot ? Des green motivations ? Quoiqu'il en soit, on espère que cette nouvelle semaine vous amènera ce que vous désirez. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours vous consoler devant le programme de Noël signé Netflix ou autour d'une bonne fondue, puisqu'elle ne serait pas un facteur de propagation du Covid-19. On se console comme on peut...

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez en parfaite osmose avec votre partenaire, avec qui vous ferez littéralement tout à deux. Il y aura beaucoup d'amour dans l'air ! Pensez toutefois à vous laisser un peu d'espace, vous aurez tout le temps de fusionner en cas de reconfinement. Pour l'instant, profitez de votre liberté. Célibataire, le succès que vous rencontrerez gonflera votre confiance en vous, et celle-ci ne vous rendra que plus séduisante aux yeux de vos prétendants·es.

Mon corps, ma bataille : Vous n'aurez clairement rien à craindre de ce côté-là. Enfin, peut-être, car vous aurez tendance à faire des excès et ce n'est jamais très bon pour le corps.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez conscience de ne pas faire l'unanimité dans votre travail mais cette fois, vous le prendrez avec philosophie. Eh oui, on ne peut pas plaire à tout le monde et il est inutile d'en faire un drame.

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'osez pas vous affirmer et laissez totalement votre partenaire dicter votre vie. Heureusement, les astres vous viendront en aide cette semaine pour vous aider à retrouver votre place dans cette relation. Célibataire, des relations compliquées pourraient enfin se simplifier, alléluia. Ce sont vos potes qui vont être content·e·s, les séances de psy qui durent des plombes, ce sera TERMINE !

Mon corps, ma bataille : Vous êtes dans une forme olympique, on croirait à un alignement des planètes ! Profitez donc de cette énergie pour concrétiser des envies ou des projets, rien ne pourra vous arrêter.

Métro, boulot (dodo) : Les idées fuseront dans votre esprit et vous fournirez un travail de qualité exceptionnelle. Votre hiérarchie ne manquera pas de le remarquer et si vous continuez comme ça, de belles propositions pourraient peut-être venir à vous.

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, l'ambiance sera bouillonnante et fusionnelle, entre parties de jambes en l'air endiablées et projets d'avenir à deux. Célibataire, si vous voulez vraiment attirer l'attention de votre crush, il va falloir la jouer définitivement plus offensive...

Mon corps, ma bataille : Vous aurez de grandes ambitions pour reprendre en mains votre santé mais ne mettrez rien à exécution. Paroles, paroles, paroles... arrêtez les résolutions si vous n'êtes pas prête à vous engager, vous vous faites du mal (et perdez accessoirement toute crédibilité auprès de votre entourage).

Métro, boulot (dodo) : Vous pourrez compter sur la présence rassurante et optimiste de vos collègues pour traverser cette semaine sans encombres ; sans eux, le travail vous aurait paru insoutenable. Et tant pis s'il ne s'agit que d'une présence virtuelle, en ces temps compliqués, vous prenez.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, ce sera littéralement le feu cette semaine. Couverte d'amour par votre partenaire qui redoublera d'attentions à votre égard, vous vivrez des prochains jours sous le signe de la passion. Célibataire, pas de raison pour vous de trouver quelqu'un en ce moment : vous aimez bien trop votre liberté !

Mon corps, ma bataille : Vous avez profité ces dernières semaines mais ce sera le moment de payer vos récents excès. Problèmes digestifs et fatigue, si vous voulez retrouver votre forme, adoptez une alimentation plus saine et faites davantage de sport.

Métro, boulot (dodo) : Des changements seront à prévoir dans l'organisation de votre équipe et/ou de votre travail mais vous êtes pleine de ressources, cette transition devrait se passer comme sur des roulettes !

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, les prises de bec se font de plus en plus fréquentes et vous ne supportez plus ce climat de tensions. Parlez ouvertement avec votre partenaire pour désamorcer la situation, ce n'est pas en faisant l'autruche que vous retrouverez votre harmonie. Célibataire, vous avez tendance à voir le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Souriez, votre liberté a aussi des avantages (genre ne pas craindre de supporter quelqu'un en cas de reconfinement).

Mon corps, ma bataille : Si vous n'afficherez pas un moral au top du top ou une santé de fer, vous parviendrez à garder le cap, grâce à une bonne hygiène de vie et surtout des petits plaisirs simples que vous vous accorderez.

Métro, boulot (dodo) : Vous pensiez pouvoir vous reposer sur vos lauriers cette semaine ? Non plus ! Vous pourriez rencontrer quelques difficultés au travail qui vous vaudront des heures supp, sorry !

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez besoin d'action, semblant trouver votre relation un peu trop calme. Problème, à trop vouloir provoquer des disputes, ce jeu pourrait se retourner contre vous. Célibataire, minauderies et cachoteries, vous jouerez trouble auprès de vos prétendant·e·s et cela pourrait être mal interprété.

Mon corps, ma bataille : Saturne pourrait vous valoir un peu de stress. A défaut de libérer les tensions autour d'un verre à rallonge en terrasse avec plein de potes, pensez au yoga. Ouais, c'est pas le même del' mais on n'a que ça sous la main pour le moment...

Métro, boulot (dodo) : Motivée par les compliments de votre hiérarchie, vous vous surpasserez et atteindrez les objectifs que vous vous étiez fixés. Vous voyez que vous pouvez y arriver quand vous vous faites confiance !

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, votre partenaire vous pose des questions, et vos réponses fuyantes pourraient bien attiser davantage sa curiosité. Quoique vous essayiez de lui cacher, ça risque de ne pas très bien se terminer. Célibataire, vous tâtez le terrain et explorez différentes possibilités mais au fond, vous ne vous sentez pas de vous engager pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Ce ne sera pas la grande forme, amies Balance ! Un peu de fatigue sera sûrement à prévoir. Profitez en pour calmer le jeu et vous reposer, vous relaxer tranquillou bilou.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes perfectionniste mais cette semaine, votre envie de bien faire ne sera pas vraiment productive. A force d'être trop focus sur des détails, vous vous détournerez de vos objectifs premiers et succomberez à la pression que vous vous imposerez vous-même.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, vos préoccupations ne seront plus qu'un lointain souvenir grâce au soutien et à la capacité d'écoute de votre partenaire. Vous vous sentez épaulée dans votre relation et ces bienfaits se répercutent à bien d'autres niveaux. Célibataire, un coup de foudre pourrait bien remettre toute votre vie en question.

Mon corps, ma bataille : Bien dans votre tête, vous aurez envie de vous retrouver et de vous ressourcer. Pourquoi n'iriez-vous pas près de l'océan, près de sources chaudes ou tout simplement respirer l'air frais de la campagne ? Profitez tant que l'on peut encore circuler à l'intérieur du territoire !

Métro, boulot (dodo) : Semaine fructueuse en perspective ! Aidée par les astres, vous gérerez d'une main de maître vos finances et aurez même la chance de faire d'intéressants investissements. Bravo !

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, particulièrement stressé·e·s l'un·e et l'autre, la semaine risque de donner lieu à de nombreux clashs. Pensez à communiquer si vous ne voulez pas que la situation se détériore. Célibataire, vous peinez à faire des rencontres intéressantes et pensez que vous en êtes responsable. Relativisez : oui, les gens ne sont pas avenants en ce moment mais vous n'êtes pas le problème.

Mon corps, ma bataille : Ces dernières semaines ont été assez intenses mais vous trouverez un peu de calme. Même si vous le tairez, vous êtes heureuse du couvre-feu qui calme les ardeurs de vos potes et vous laisse cocooner tranquillou chez vous.

Métro, boulot (dodo) : Covid oblige, vous avez de moins en moins de travail et commencez à sérieusement tourner en rond. C'est limite si vous ne réclamez pas que l'on vous donne davantage de taff !

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment d'être transparente aux yeux de votre partenaire, ce qui vous poussera à tester votre pouvoir de séduction ailleurs. Célibataire, si vous aimez votre vie de célib', vous serez ouverte à l'idée de faire des rencontres. Problème, avec les masques et le couvre-feu, ce ne sera pas la période idéale.

Mon corps, ma bataille : Des événements vous causeront un peu d'anxiété, mais l'issue positive de ces aléas vous permettra de réaliser que l'inquiétude n'est pas constructive, vous apprendrez à relativiser davantage.

Métro, boulot (dodo) : Ça risque de clasher au boulot et si par malheur, vous vous trouvez mêlée à ce conflit, usez de votre facilité à communiquer pour apaiser la situation.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, après une période marquée par les tensions, vous retrouverez une relation plus apaisée. Mais si vous voulez garder votre complicité, passez sous silence les sujets qui fâchent, le temps que les problèmes se tassent doucement. Célibataire, si votre vie sentimentale n'était pas très animée, vous aurez quelques occasions de faire de belles rencontres.

Mon corps, ma bataille : Le climat actuel renforce votre côté hypocondriaque. A peine toussez-vous que vous vous imaginez déjà avoir chopé ce maudit virus. S'il vaut mieux prévenir que guérir, n'oubliez pas qu'il existe d'autres microbes, notamment à cette période de l'année.

Métro, boulot (dodo) : Vous profiterez de cette période floue pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Ce sera l'occasion pour vous de tester vos compétences au cours de formations. Et qui sait, peut-être qu'un déclic se produira, vous convaincant de vous lancer dans une nouvelle carrière ?

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, le stress et les soucis du quotidien n'auront pas raison de votre bonne humeur. Portée par l'amour et l'allégresse, vous serez littéralement sur un petit nuage près de votre partenaire. Célibataire, votre charme et votre mordant feront plus d'une victime !

Mon corps, ma bataille : Bien dans votre corps et dans votre tête, vous profiterez de ce bel état d'esprit pour mettre un peu d'ordre dans votre vie. Cure bien-être, sommeil réparateur, nouvelle activité sportive, vous tiendrez à honorer vos nouvelles résolutions.

Métro, boulot (dodo) : Avec Mars dans votre signe, vous aurez envie de vous affirmer au boulot, de montrer ce que vous valez. Et vous n'aurez pas votre langue dans votre poche non plus, quitte à froisser vos collègues.