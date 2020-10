Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Ciel gris, vent frais et pluie incessante, la météo des prochains jours fait peut-être grise mine mais on a de quoi vous réchauffer le coeur. Quoi donc ? Eh bien votre traditionnel Shōkoroscope bien sûr ! Alors, qu'est-ce que vous réservent les astres cette semaine ? Des remises en question dans votre couple ? Une petite mise à la diète pour les gourmandes ? Un nouveau tatouage à l'encre rouge pour adopter la tendance du moment ? Dans tous les cas, nous vous souhaitons de passer une belle semaine du 5 au 11 octobre.

Bélier

Le coeur a ses raisons : En couple, les planètes vont vous donner envie d'aimer et de câliner. C'est Bae qui risque d'être ravi·e ! Célibataire, vous prenez un plaisir étrange à constater que votre ex regarde toutes vos stories. La personne ne vous manquerait-elle pas, par hasard ?

Mon corps, ma bataille : Vous n'aurez pas une forme de ouf, mais vous ne serez pas non plus fatiguée au point de vous affaler dans votre canapé toute la semaine. Enfin, sauf si vous avez prévu de mater Ratched.

Métro, boulot (dodo) : Vous commencez à ne plus trouver de sens à votre travail, ce qui réduit considérablement votre motivation et implication. Pourquoi ne pas explorer d'autres horizons ? Un nouveau projet pourrait vous stimuler.

Taureau

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez réussi à passer le test du premier confinement haut la main. Ce que vous gardez de cette période particulière? Les parties de sexe improvisées à n'importe quelle heure ! Ça vous donnerait presque envie d'être à nouveau confinée... Célibataire, apprêtez-vous à vivre un vrai coup de foudre (et avec un masque, on peut dire que l'éclair risque de taper très fort).

Mon corps, ma bataille : Être privée du chant des oiseaux vous sape le moral. Toute la journée, ce ne sont que klaxons et sirènes dans vos oreilles : vous étiez mieux à la campagne dis !

Métro, boulot (dodo) : Cette semaine, vous aurez tendance à être sur tous les fronts. Mais attention à ne pas trop vous surmener car c'est votre santé physique et mentale qui est en jeu !

Gémeaux

Le coeur a ses raisons : En couple, vous aurez tendance à toujours vouloir prendre le lead. Si ça peut être réconfortant d'avoir auprès de soi quelqu'un qui prend les choses en main, votre partenaire aura plutôt affaire à un tyran ces prochains jours. Pas top... Célibataire, vous êtes ravie de cette double histoire. Au moins, quand ça merde d'un côté, vous pouvez vous consoler de l'autre. Best plan ever !

Mon corps, ma bataille : Mars vous fait du bien. Energie et bonne humeur vous accompagneront tout au long de la semaine. Vous avez déjà été tentée par les arts martiaux ? Vous devriez essayer, du moins en ligne, étant donné que les sports de contact ne sont pas vraiment conseillés.

Métro, boulot (dodo) : Retourner au boulot ne vous fera pas changer vos habitudes de télétravail : si vous arriviez à abattre tout votre taff en 4h, y'a pas de raison pour que vous en bossiez à nouveau 8. Quelle série vous allez bien pouvoir regarder, cet aprem ?

Cancer

Le coeur a ses raisons : En couple, d'humeur coquine, vous serez prête à tout pour assouvir vos désirs et Bae a intérêt de vous suivre. Célibataire, toutes les personnes que vous rencontrez semblent préférer rester amis, sauf que vous n'en avez pas besoin d'autres, des amis. Allez, on la bouge cette friend zone ?

Mon corps, ma bataille : Si vos maux de tête vous avaient laissé tranquille pendant un moment, ils reviendront en force cette semaine. Bon, les soirées de beuverie dans les bars ne sont plus vraiment permises, aucune chance de cumuler donc vertiges et gueule de bois !

Métro, boulot (dodo) : Ça sent bon l'augmentation et Saturne n'y sera pas pour rien. Vous avez bien travaillé et vous allez être récompensée. Bravo !

Lion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous pensez peut-être que prendre un nouvel animal sauvera votre relation mais croyez-nous, avec la privation de sommeil et votre mauvaise humeur au réveil, c'est le clash assuré. Et vous voulez vraiment avoir à vous disputer la garde de Poupy ? Célib', sortez de chez vous, l'amour sera partout (mais attention, le virus aussi).

Mon corps, ma bataille : Un événement viendra chambouler votre routine et vous vous sentirez dépassée par la situation. Plutôt que de succomber au stress, soyez méthodique et rationnelle et vous passerez outre les petits tracas.

Métro, boulot (dodo) : On espère que vous avez bien profité de votre oisiveté en télétravail, parce que vous allez devoir vous donner à 150%. Enfin, c'est ce qu'attend votre direction, par sûr que vous soyez aussi efficace après des mois de glandouille.

Vierge

Le coeur a ses raisons : En couple, la guerre est terminée et laisse place à l'entente et la complicité. Mais attention il faut maintenir les efforts sinon ça risque de se corser à nouveau. Célibataire, vous songez à arrêtez de dater. Personne ne vous a rendue autant heureuse que votre dernier sextoy, alors pourquoi persister à faire une rencontre humaine ?

Mon corps, ma bataille : Avec Uranus dans votre signe, attendez-vous à une semaine mouvementée. Au programme : sommeil agité, nervosité et problèmes gynéco. C'est cadeau !

Métro, boulot (dodo) : Les idées fuseront dans votre esprit et vous fournirez un travail de qualité exceptionnelle. Votre hiérarchie ne manquera pas de le remarquer et si vous continuez comme ça, de belles propositions pourraient peut-être venir à vous.

Balance

Le coeur a ses raisons : En couple, vous ne vous êtes pas lavée depuis 4 jours et bae ne s'en est même pas rendu compte. Soit il·elle ne vous calcule plus, soit son odorat est en cause et il faudrait s'en inquiéter. Quoi qu'il en soit, quelque chose ne tourne pas rond. Célibataire, votre charme ne fera aucun doute ces prochains jours. Ceci dit, gardez les pieds sur terre et laissez votre imagination de côté, elle pourrait vous jouer des tours.

Mon corps, ma bataille : Vous l'avez enfin obtenu, votre six pack. Il ne vous a coûté que 4€ à la supérette en bas, et il vous rend bien plus heureuse que des abdos dessinés. À la vôtre.

Métro, boulot (dodo) : Déterminée à montrer ce que vous valez, vous multiplierez les projets et les nouvelles idées. Et ça pourrait bien porter ses fruits !

Scorpion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous aurez du mal à cerner votre partenaire et trouverez qu'il·elle joue un jeu avec vos sentiments. Tirez-lui les vers du nez s'il le faut, mais tentez d'éclaircir le mystère quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas venue ici pour souffrir. Célibataire, le self-love, ça va 5 minutes. À un moment, la masturbation ne remplace pas une bonne partie de jambes en l'air, qu'on se le dise clairement.

Mon corps, ma bataille : Rien de tel qu'un bon jogging en plein air, une petite cure de vitamines ou des exercices de relaxation pour venir à bout de cette vilaine fatigue.

Métro, boulot (dodo) : Sans votre petite sieste d'après-dej, vous ne serez plus bonne à rien chaque après-midi devant votre ordi. Un vrai bébé, manquerait plus que vous demandiez à votre ma ̶m̶a̶n̶nager « c'est quand qu'on rentre à la maison ? »

Sagittaire

Le coeur a ses raisons : En couple, si vous trouviez que ça manquait de drama, vous allez être servie ! Ce sera digne d'un feuilleton à l'eau de rose à coups de jeté d'épaules et de lancer de vaisselles. Ça promet ! Célibataire, les avances que l'on vous fera sauront rebooster votre confiance en vous. Vous vous sentirez pousser des ailes, ça fait du bien n'est-ce pas ?

Mon corps, ma bataille : Vous serez particulièrement sur les nerfs ces prochains jours. Un rien vous rendra irritable ! Ça tombe bien, le yoga appris pendant le confinement vous servira enfin à autre chose qu'à faire genre sur Instagram...

Métro, boulot (dodo) : Il vous faudra faire preuve de pragmatisme. Visez plutôt sur le long terme et ne perdez pas votre temps avec des projets de trop grande envergure.

Capricorne

Le coeur a ses raisons : En couple, vous n'en pouvez plus d'entendre bae raconter à tous ses potes à quel point ces derniers mois ont été géniaux. A t-il·elle au moins conscience de la plaie qu'il·elle a été avec vous durant toute cette période ? La personne est clairement dans le déni, zéro remise en question quoi ! Célibataire, vous pourriez bien vivre une aventure d'un soir des plus torrides. Profitez-en comme il se doi(g)t !

Mon corps, ma bataille : Vous semblez avoir besoin de vous défouler mais n'adoptez pas la bonne stratégie. Plutôt que de vous jeter sur la bouffe, extériorisez vos sentiments grâce au sport par exemple, les endorphines vous feront le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Votre taff ne vous a jamais vraiment passionné mais vous le trouvez encore plus vide de sens. Mais bon, tous vos potes galèrent en ce moment, donc vous vous rassurez en vous disant que vous n'êtes pas la plus à plaindre.

Verseau

Le coeur a ses raisons : En couple, votre relation sera apaisée. Vous allez vivre un rêve éveillé, profitez-en ça ne dure qu'un temps (qu'on se le dise). Célibataire, vous pourriez bien avoir trouvé the one. M'enfin, on voudrait pas casser votre délire, mais c'est pas ce que vous aviez dit pour vos 17 dernières aventures ? Soyez plus mesurée si vous ne voulez pas répéter le même schéma.

Mon corps, ma bataille : Si vous vous sentez aussi cassée ces derniers temps, interrogez-vous sur vos conditions de travail. Si vous bossez derrière un écran toute la journée, ne vous étonnez pas de souffrir de partout !

Métro, boulot (dodo) : Vous avez eu très peur pour vos fesses mais heureusement, la crise sanitaire vous a épargné ! Depuis que vous vous savez saine et sauve, vous êtes rayonnante. C'est limite si vous passez dans les bureaux, les doss' sous le bras, en sifflotant.

Poissons

Le coeur a ses raisons : En couple, les relations amoureuses vont être compliquées. Arrêtez de chercher votre partenaire car au final ce que vous allez trouver risque de fortement vous déplaire. Célibataire, n'importe quelle personne qui vous manifestera de l'intérêt trouvera le chemin de votre plumard. Y compris les beaux parleurs ! Auriez-vous perdu votre radar à queutards pendant la crise ?

Mon corps, ma bataille : Non, vos problèmes de transit ne sont pas symptomatiques du Covid-19 ! Avec toutes les merdes que vous mangez depuis des mois, c'est votre flore intestinale qui vous fait des appels de phare. Les fibres, vous connaissez ?

Métro, boulot (dodo) : Si vous aviez l'impression de stagner ces derniers temps, votre situation professionnelle devrait avancer cette semaine. De nouvelles responsabilités, une promotion ou même une augmentation sont à prévoir !