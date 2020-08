Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Ce vendredi sonne la fin de semaine et aussi le retour du Shōkoroscope. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? De belles rencontres ? Du sexe à gogo lors d'une sieste rythmée par le chant des cigales ? Des vacances improvisées sur une petite crique que personne - exceptée vous - ne connaît ? Nous en tout cas, nous vous souhaitons bien évidemment le meilleur et espérons que les astres seront cléments avec vous cette semaine 10 au 16 août.

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez l'impression de vivre un rêve éveillé : la personne de tous vos désirs est à vos côtés et vous fait découvrir une facette de la vie que vous n'aviez jamais exploré. Comme quoi, après la pluie vient toujours le beau temps, même si vous en doutiez il y a encore quelques mois. Célibataire, encore toute chamboulée par l'échec d'une relation pré-confinement, vous n'avez pas le cœur à chercher l'amour, convaincue que personne ne lui arrivera à la cheville. PS : vous avez tord, laissez-vous surprendre.

Mon corps, ma bataille : Vous vous plaignez d'être constamment fatiguée, malgré les litrons de café que vous absorbez chaque jour. Vous ne le voyez pas, le lien de cause à effet ? Ne sur-estimez pas le café, à hautes doses, il peut vous plomber !

Métro, boulot (dodo) : Si vous pensez être dans une situation de force et pouvoir exiger votre augmentation annuelle, on serait vous, on ferait moins la maligne. Poser un ultimatum à son boss est-il vraiment la meilleure manière de conserver des bases de travail solides et saines ?

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, si l'envie vous prend d'aller fouiller dans le portable de bae, on préfère vous prévenir maintenant : vous n'allez pas aimer ce que vous allez trouver. Que ce soit l'appli Tinder encore installée ou un email de sa RH, vous verrez le mal partout et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Célibataire, papillonner ici et là sans vraiment vous poser vous convient très bien, mais encore faut-il que ce soit le cas pour vos conquêtes. N'hésitez pas à être cash dès le début et à obtenir leur consentement, c'est ainsi que font les adultes.

Mon corps, ma bataille : Est-ce que ce sont des boutons de règles ? Des chtars dus à toute la charcut' que vous graillez ? À cette nouvelle crème bio que vous pensiez bonne pour votre peau ? Ah, au stress peut-être ? Hum. Faut croire que vous n'aurez jamais le fin mot de cette histoire.

Métro, boulot (dodo) : Encore mieux que le télétravail en confinement, il y a... le télétravail quand tout le monde est en vacances. Collègues et clients sont aux abonnés absents, et c'est un peu comme si vous étiez en congés vous aussi !

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, pour la première fois depuis le début de votre relation, vous ferez chambre à part. Et non, vous avez beau dire à bae que dormir dans le même lit est insupportable par cette chaleur, vous savez au fond de vous que la canicule n'est pas la vraie raison. Y'a d'leau dans l'gaz ? Célibataire, avec toutes ces dickpics et ces messages dégueulasses que vous recevez à longueur d'année sur Tinder, y'a pas moy' de faire un p'tit compte Insta marrant et de gagner de l'argent sur le dos de ces lourdos ? Réfléchissez-y !

Mon corps, ma bataille : Votre odorat se porte à merveille, aucun signe avant-coureur de Covid-19 ; c'est le constat que vous ferez chaque jour en prenant le métro, collée aux aisselles auréolées de vos compagnons de trajet. Un conseil : si vous n'en pouvez plus d'être en apnée, éternuez pour les faire reculer.

Métro, boulot (dodo) : Oui, on sait que vous avez envie de claquer un arrêt maladie pour n'avoir jamais à retourner au bureau, mais si vous en êtes à ce stade de ras-le-bol, la démission ne serait-elle pas votre meilleur échappatoire ?

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vous semblez sans arrêt chercher le conflit pour pimenter vos journées mais en vrai, avec l'année que vous et bae avez passée, enterrer la hache de guerre - au moins le temps des vacances - pourrait être une vraie bouffée d'oxygène. Vous essayez pour voir ? Célibataire, si toutes vos tentatives de relation capotent à chaque fois, c'est peut-être que vos conquêtes voient clair dans votre jeu. Bah oui, vous les bullshitez sur tout et n'importe quoi, c'est peut-être le vrai vous qu'ils ont envie de connaître !

Mon corps, ma bataille : Bah alors, vous tenez plus l'alcool ou quoi ? Trois mois à ne boire que des bières à la maison, et dès que ça repart sur des vodka-Redbull, vous finissez carpette. Le caniveau devant le bar s'en souvient, dommage que ce ne soit pas votre cas.

Métro, boulot (dodo) : Bon, vous n'avez pas envie de taffer, on ne va pas en faire tout un fromage. Dites donc ça à votre boss, faut se détendre de la nouille à un moment, on est au mois d'août en pleine crise sanitaire, ça ne changera pas la face du monde si vous matez Netflix au lieu de taffer vos dossiers. Si ?

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment que tout va trop vite ; après avoir réservé des vacances ensemble, voilà que les trois petits mots ont été lâchés. C'est trop pour vous, vous manquez d'assurance d'un point de vue sentimental, et si ça continue, vous pourriez bien les dire aussi, les 3 mots tant redoutés : je te quitte. Célibataire, les capotes ? Check. Le masque ? Check. Le gel - hydro et lubrifiant ? Good. Vous voilà parée pour kiffer votre été 2020 en toute sécurité, you go girl !

Mon corps, ma bataille : La situation semble pour l'instant sous contrôle, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer le scénario catastrophe d'un reconfinement. Et clairement, si la vie s'arrête à nouveau, il faudra vous ramasser à la petite cuillère. Send help.

Métro, boulot (dodo) : Vous n'en b***lez pas une mais la bonne nouvelle, c'est qu'à côté des bras cassés de votre service, on vous prendrait pour la reine de l'efficacité. Ma foi, continuez comme ça, alors !

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne croyez pas que c'est un peu hypocrite de votre part de suspecter le moindre SMS ou appel professionnel que bae reçoit ? On vous a vue, souhaiter bon anniv' à votre ex et stalker sa nouvelle conquête sur Linkedin (oui, vous allez jusque là) ; c'est plutôt vous qui avez un comportement border en ce moment ! Célibataire, apprendre le mariage / la naissance du bébé de votre ex vous retournera. Manquait plus que ça... Est-ce qu'on peut officiellement déclarer qu'il faut cancel 2020 ?

Mon corps, ma bataille : Vous avez beau avoir passé la plupart de l'année à vous prélasser sur votre canapé, ça vous fera le plus grand bien que de continuer sur le sable chaud. Voilà comment bien les recharger, les batteries !

Métro, boulot (dodo) : Évitez de crier à tous vos collègues aoûtiens que c'est eux qui auront le seum quand vous prendrez la tangente sous le soleil de septembre, vous aurez l'air fine si les avions restent cloués au sol à la rentrée. Contentez-vous de taffer, si vous voulez notre avis.

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, après le charme du legging troué du confinement et des tongs à paillettes que vous sortez chaque année sur la plage, votre partenaire appréciera les efforts vestimentaires que vous lui offrirez ces prochains jours. Et vous comprendrez enfin à quel point un jean bien coupé peut faire de l'effet ! Célibataire, vous allez naviguer de plages en plages et faire la rencontre de belles créatures échouées sur le sable. Vous n'avez plus qu'à faire votre marché !

Mon corps, ma bataille : C'est bien de se donner des objectifs et si ceux-ci se résument à afficher un body summer de la mort, qu'à cela ne tienne. En revanche, ce serait cool que ces efforts s'accompagnent de trucs aussi cool pour votre santé, genre faire du sport, manger équilibré, diminuer l'alcool. Ah, oui elles paraissent moins cool de suite les résolutions !

Métro, boulot (dodo) : On ne sait pas quelle mouche vous a piqué mais vous n'avez jamais été aussi productive au taff. Serait-ce parce que vous souhaitez assurer vos arrières en partant en vacances l'esprit tranquille ? Relax, vous allez le retrouver votre bureau à la rentrée.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, effrayée par le discours de certains de vos potes qui vont racontent la platitude de leurs ébats sexuels, vous avez décidé de pimenter les vôtres. Et pour corser vos parties de jambes en l'air, vous avez préparé un tas de petits jeux coquins. On espère que Bae a le coeur bien accroché ! Célibataire, vous rêvez d'une grande histoire d'amour, hélas, le Dieu de l'amour semble vous ghoster sévère ces derniers temps.

Mon corps, ma bataille : Assez rare pour être souligné (et en profiter), vous afficherez un moral au top et une santé de fer. Ce sera donc le moment idéal pour faire toutes ces choses que vous ne pensiez réservées qu'aux healthy girls : cuisiner local, faire du yoga, adopter un régime allégé en sucres. Bah souriez quoi !

Métro, boulot (dodo) : Vous avez réussi à garder vos finances dans le vert pendant le déconfinement, ce ne sont pas les vacances d'été qui vont détruire tous vos efforts. Allez, avec un peu de rigueur et d'organisation, vous devriez éviter le tête-à-tête pas cool avec votre banquier fâché.

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez l'esprit préoccupé et hésiterez à en parler à votre partenaire. Faites-le, un couple, c'est aussi gérer les problèmes à deux. Célibataire, votre charme fera tourner plus d'une tête. Personne ne saura vous résister et vous ne vous ferez pas prier pour en profiter.

Mon corps, ma bataille : Adieu les fatigues passagères, bonjour vitalité. Vous allez être remplie d'une énergie positive qui va vous donner envie de vous dépasser. Canalisez toute cette force dans des projets constructifs et pas pour enchaîner les shots de téquila dans votre QG.

Métro, boulot (dodo) : Même si vous fournirez du bon boulot, on vous en demandera plus. Pas de problème pour vous, vous réussirez la mission haut la main ! Faut dire que la précarité dans laquelle le Covid a plongé votre boîte vous fout une peur bleue...

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vivrez cette semaine dans une petite bulle d'amour, loin de l'agitation environnante et de ses ondes négatives. Bon, on préfère vous prévenir, vous agacez toutes les personnes qui croisent votre chemin, mais si elles sont allergiques à l'amour, que pouvez-vous pour elles ? Célibataire, vous avez le Swipe un peu trop facile. Allez, soyez un peu indulgente avec le marcel blanc : derrière son aspect beauf se cache sûrement un petit coeur pur.

Mon corps, ma bataille : Du soleil, des apéros avec les potes tous les soirs, des petits-déj' fruités et vitaminés, votre quotidien vous donne une énergie de folie... peut-être même un peu trop. A force de sauter partout, vous finissez par donner le tournis à votre entourage. Allez, on se calme un peu là.

Métro, boulot (dodo) : Des rumeurs traînent dans les couloirs de votre boîte, des ragots reviennent à vos oreilles, il se pourrait même que certains complots se trament dans votre dos mais rien, absolument rien, ne viendra vous perturber et surtout gâcher ces vacances que vous attendez depuis des mois.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, c'est bien d'être très amoureuse mais attention à ne pas être trop possessive non plus. Laissez votre partenaire respirer un peu. Bae a aussi droit à son déconfinement ! Célibataire, la personne qui pourrait vous faire chavirer se trouve peut-être sur votre lieu de travail. Si vous décolliez vos yeux de vos dossiers, vous aurez sûrement la chance de croiser les siens. Et bim, l'amour pourrait même frapper...

Mon corps, ma bataille : Après des semaines riches en effort et un repos bien mérité, vous repartirez du bon pied et avec une énergie nouvelle. Bref, autrement dit, vous n'avez plus aucune raison pour traîner des pieds et vous plaindre.

Métro, boulot (dodo) : La tentation sera grande, mais tâchez de rester sage. Avez-vous vraiment besoin de toutes ces choses ? Si la réponse est non, faites des économies et contentez-vous de ce que vous avez déjà. Et bonne nouvelle, les soldes sont déjà finies !

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, la semaine prévoit d'être hot ! Plein d'imagination, votre partenaire fera preuve de créativité pour pimenter vos ébats. Vous risquez d'arriver au taff des poches sous les yeux mais cette fatigue sera amplement méritée. Célibataire, vous avez envie de vous poser et de construire quelque chose de sérieux. Problème, vous tombez que sur des gros cassos'.

Mon corps, ma bataille : Après des semaines un peu speed, vous devriez enfin avoir du temps pour vous. Profitez-en pour vous aménager des petits moments cocooning. On sait que pour vous, ça veut dire avoir une vie de grand-mère mais vous vous trompez : le tricot ça détend vraiment et c'est même redevenu tendance !

Métro, boulot (dodo) : Profitez, tout va bien se passer. Il y a des semaines comme ça où tout se déroule à merveille et ce, à tous les niveaux. La meilleure chose à faire ? Ne pas chercher l'anguille sous la roche et se laisser porter par ce flow positif.