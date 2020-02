Qui dit fin de semaine, dit forcément rendez-vous avec votre Shōkoroscope. Que vous réservent les astres cette semaine ? Une digital detox à l'autre bout du monde ? Des soirées cosy à chiller sur Netflix ? Ou partir à la découverte de votre propre plaisir ? En tout cas, nous vous souhaitons une belle semaine du 10 au 16 février mais aussi une bonne soirée de Saint-Valentin (que vous soyez seule ou en couple). Pluie d'amour sur vous !

Le cœur a ses raisons : En couple, la semaine s'annonce sous les meilleurs auspices avec une belle harmonie qui régnera dans votre relation. L'entente sera au beau fixe et la routine qui semble s'installer n'est pas pour vous déranger, au contraire : vous aimez vos petites habitudes à deux ! Célibataire, vous ferez un break dans les rencontres et laisserez faire le destin plutôt que les applis, vous en avez vu assez.

Mon corps, ma bataille : Les petites maladies seront derrière vous, mais vous aurez bien du mal à retrouver la motivation de vous bouger : ce n'est pas facile de s'y remettre après une pause ! Allez, on vous promet que vous vous sentirez mieux si vous passez le cap.

Métro, boulot (dodo) : Vous vous sentirez surmenée, mais ceci sera davantage du à un problème d'organisation et de concentration qu'à une charge de travail accrue. Revoyez vos méthodes de travail !

Le cœur a ses raisons : En couple, rien de neuf sous les Tropiques, votre relation suivra son cours paisible. Vous avez une confiance aveugle en votre partenaire et cette liberté que vous vous octroyez mutuellement est bien ce qui fait votre force depuis tout ce temps. Célibataire, vous enverrez chier toutes les personnes qui vous questionnent sur votre célibat. Qu'on vous foute la paix, vous êtes très bien toute seule !

Mon corps, ma bataille : Des petits pépins de santé seront à prévoir mais heureusement, ce sera plus de peur que de mal. Si vous apprenez à déstresser, vous vous éviterez bien des frayeurs !

Métro, boulot (dodo) : Vous ferez votre taff sans grande motivation. Ces gens qui partent autour de vous pourraient bien vous mettre des envies d'ailleurs dans la tête, mais c'est un projet à méditer sérieusement avant d'entreprendre quoique ce soit.

Le cœur a ses raisons : En couple, particulièrement si votre relation est récente, vous serez en proie aux doutes. Pas sûre de vos sentiments, vous vous éloignerez de votre partenaire pour réfléchir à votre histoire, et l'issue de cette introspection pourrait ne pas être heureuse pour tout le monde. Célibataire, vous flirtez mais ne concrétisez rien, vos relations passées vous ont refroidies et vous n'êtes pas encore prête à vous engager dans quoique ce soit de sérieux.

Mon corps, ma bataille : Tout ira bien côté mental et physique, vous serez dans des conditions idéales pour mettre de l'ordre dans votre vie et pourquoi pas Marie Kondo-er votre logis. Vous nous impressionnez !

Métro, boulot (dodo) : Au taff aussi, vous serez d'une efficacité à toute épreuve mais cette énergie débordante que vous aurez ne sera pas propice à créer du lien, vous serez focus sur vos objectifs et ne calculerez personne.

Le cœur a ses raisons : En couple, les assiettes risquent de voler. De nature jaloux·se, votre partenaire vous reprochera un comportement suspect et répondrez avec la même agressivité, lassée de toujours le·la rassurer. Ce pourrait être la crise de trop et cela vous est bien égal. Célibataire, vous aurez envie de vous lâcher et de casser l'image que les gens ont de vous, et qui vous a été imposée malgré vous. C'est ça, libérez votre vrai nature !

Mon corps, ma bataille : Votre tête n'est pas loin d'exploser : vous avez besoin de déconnecter de toutes ces choses, ces notifications, ces réseaux sociaux qui vous parasitent à longueur de journée. Une petite digital détox vous fera le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Tout ira bien au boulot grâce au travail de qualité que vous fournissez depuis quelques temps. Votre direction est contente de vous et cette reconnaissance vous donne envie de vous surpasser davantage.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez besoin d'être rassurée sur les sentiments de votre partenaire - pas parce qu'il·elle ne se montre pas assez tendre, mais plutôt à cause d'un petit manque de confiance en vous. C'est difficile à travailler mais croyez-nous, vous n'avez aucune raison de douter. Célibataire, bien que vos potes vous interdisent formellement de retourner vers votre ex, vous ne pouvez vous empêcher de penser à lui·elle.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez un sommeil plutôt agité cette semaine, et cela se répercutera jour après jour sur votre énergie. Quelque chose dans votre routine de coucher pourrait vous nuire - ce café bu après 16h ou les écrans que vous n'arrivez pas à quitter des yeux. Trouvez la cause et les choses rentreront dans l'ordre.

Métro, boulot (dodo) : Votre motivation ne sera pas au beau fixe et pour cause, vous avez l'impression de fournir des efforts que personne ne remarque. Votre état d'esprit ? Si les initiatives ne sont pas saluées ou récompensées, à quoi bon vous donner ?

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passerez une semaine sous le signe de l'amour, mais surtout parce que c'est la Saint-Valentin. Ces effusions de romantisme vous sortiront de votre train-train amoureux et raviveront la flamme, au moins le temps d'une journée. Célibataire, les déceptions s'accumulent et vous donneront presque envie de finir vos jours seule avec des chats. C'est super aussi, n'en doutez pas !

Mon corps, ma bataille : Votre esprit vous réclamera toutes sortes de choses réconfortantes - de la glace, des tablettes de chocolat... - mais votre corps vous demandera vite d'arrêter ces excès, votre peau et votre digestion seront les premiers à trinquer.

Métro, boulot (dodo) : Si vous êtes à la recherche d'un emploi, la situation pourrait bien se débloquer et donner lieu à de beaux projets. Voilà qui vous redonne le sourire !

Le cœur a ses raisons : En couple, il est parfois difficile de vous suivre, tant vous vous montrez versatile. Un jour, vous êtes adorable et pleine d'attention envers votre partenaire, un autre, il/elle vous insupporte. Célibataire, vous êtes cash et avez un humour caustique et cela plaît beaucoup !

Mon corps, ma bataille : Les astres vont se montrer taquins ces prochains jours. S'ils pourront être cléments, ils pourront également vous réserver un tas de mauvaises surprises. Le mieux ? Rester sur vos gardes et ne pas prendre trop de risques.

Métro, boulot (dodo) : L'ambiance au bureau n'est pas à la fête et cela se répercute sur votre travail : vous n'arriverez plus à être productive. Et si vous preniez quelques jours pour souffler un peu ? Loin des tensions, vous vous sentirez déjà nettement mieux !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous sentez votre partenaire distant·e et cela vous inquiète beaucoup. Rassurez-vous, ce n'est pas vous la cause de ses soucis et vous vous en rendrez compte si vous tentez une discussion franche et honnête. Célibataire, vous n'arrivez décidément pas à cerner votre crush, qui n'arrête pas de souffler le chaud et le froid. Un conseil ? Prenez vos distances.

Mon corps, ma bataille : Les astres seront avec vous cette semaine, notamment pour booster votre créativité et votre énergie. Regonflée à bloc, vous vous sentirez d'attaque pour commencer une nouvelle activité, qu'elle soit sportive ou artistique. Allez-y, foncez !

Métro, boulot (dodo) : Vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment. Dossiers en retard et baisse de motivation, il serait peut-être temps de revoir votre organisation et de vous poser les bonnes questions. En prenant un peu de recul, vous devriez trouver ce qui vous tracasse.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vivrez une semaine placée sous le signe de l'amour. Saint-Valentin romantique, soirées à deux à refaire le monde, déclarations enflammées, la passion sera au rendez-vous ! Célibataire, ouvrez-bien les yeux, là où vous ne vous y attendrez le moins, une belle rencontre pourrait bien vous surprendre.

Mon corps, ma bataille : On ne sait pas ce que vous prenez au petit-déjeuner en ce moment, mais vous débordez d'énergie. Un conseil toutefois : allez-y doucement et tentez de vous canaliser, en vous essayant au sport de combat, par exemple ?

Métro, boulot (dodo) : Si gérer les comptes n'est pas vraiment votre fort, vous feriez de votre mieux pour garder vos finances dans le vert. Et vous y parviendrez ! Comme quoi, la persévérance finit toujours par payer.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passez votre temps à être sur vos gardes et à surveiller votre partenaire. Vous allez même jusqu'à fouiller dans ses affaires et à lui imposer des règles strictes. Et si vous le/la laissiez un peu respirer ? Célibataire, vous ne supportez pas ces premiers rendez-vous, quand tout est jeu et faux-semblants. Quitte à vous tirer une balle dans le pied, vous préférez l'honnêteté.

Mon corps, ma bataille : Force et mental seront au top cette semaine ! Pleine d'énergie, votre condition physique vous permettra de repousser vos limites et vous surprendre vous-même. Mais si vous voulez encore de meilleurs résultats, pensez à opter pour une alimentation plus équilibrée.

Métro, boulot (dodo) : Votre vie en ce moment tourne beaucoup autour du boulot. C'est génial d'arriver au bureau le sourire aux lèvres mais n'oubliez pas qu'il existe aussi des choses très cool en dehors du travail. Mais pour en profiter, il faudra lever vos yeux de vos dossiers...

Le cœur a ses raisons : En couple, pour vous, chaque jour est une fête. Aussi, vous multipliez les petites attentions, les déclarations et les surprises pour faire de votre quotidien une véritable épopée. Célibataire, votre charme, votre personnalité piquante et votre inventivité vont faire des ravages auprès de vos prétendant·e·s.

Mon corps, ma bataille : Attention, vous risquez d'être embêtée par des problèmes de digestion cette semaine. Pour vous sentir plus légère, on vous conseille de faire piano sur les fast-food et la junk food. A vous les bons petits plats healthy !

Métro, boulot (dodo) : Votre carrière est sur le point de connaître un sacré tournant. En effet, une proposition plus que tentante vous placera face à un dilemme. La saisir ou préférer la sécurité ? Sondez votre entourage pour vous aider à prendre une décision.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passerez ces prochains jours en totale harmonie avec votre partenaire. Rires complices, débats passionnés et gestes tendres, vous serez littéralement sur la même longueur d'onde. Célibataire, vous allez faire pas mal de rencontres cette semaine et dans le tas se cache peut-être votre future histoire d'amour.

Mon corps, ma bataille : Les astres vous doteront d'une belle énergie. Profitez de ce dynamisme pour vous lancer dans de nouvelles activités et vous atteler à ces tâches que vous repoussez depuis des semaines...

Métro, boulot (dodo) : Cette semaine sera celle des tentations, alors si vous souhaitez garder vos finances dans le vert, il faudra vous endurcir et savoir dire non.