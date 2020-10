Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Le week-end approche à grand pas mais ce n'est pas pour autant que l'on en oublie votre rendez-vous tant attendu de la semaine : Le shōkoroscope ! Que vous réservent les astres la semaine prochaine ? Un coup de foudre ? Un projet boulot ? Une révélation métaphysique ? Quoiqu'il en soit, on espère que la semaine du 12 au 18 octobre vous amènera ce que vous désirez et que vous profiterez ces prochains jours pour dire adieu au stress en essayant cette méthode qui a fait ses preuves !

Bélier

Le coeur a ses raisons : En couple, vous devez absolument comprendre ce qui ne va plus, avant de vous casser les dents dans une relation qui pourrait être en péril. Célibataire, vous êtes changeante. Pas parce que vous êtes lunatique, mais parce que vous vous cherchez encore.

Mon corps, ma bataille : Ces dernières semaines, vous n'avez pas fait trop d'excès et vous êtes contente des résultats. Vous avez de l'énergie à revendre, ne serait-ce pas un signe qu'une meilleure hygiène de vie au quotidien vous serait profitable ?

Métro, boulot (dodo) : Ces changements au boulot vous permettront de réaliser que vous n'étiez pas totalement satisfaite dans votre vie professionnelle... et vous réfléchirez à un moyen de la rendre plus agréable.

Taureau

Le coeur a ses raisons : En couple, votre moitié vous soutient à 100% dans tous les projets que vous entreprenez, ce qui vous permet d'avoir un allié solide pour vous lancer sans une once de stress. Célibataire, à trop attacher d'importance au physique, vous passez à côté de belles choses : prenez davantage la peine de creuser la personnalité de vos prétendant·es, vous verrez que ça en vaut la peine.

Mon corps, ma bataille : Après des semaines riches en effort et un repos bien mérité, vous repartirez du bon pied et avec une énergie nouvelle. Bref, autrement dit, vous n'avez plus aucune raison pour traîner des pieds et vous plaindre.

Métro, boulot (dodo) : Vous enchaînez les tâches de façon routinière depuis un moment et ce train-train finit par vous lasser. Avant de prendre une décision radicale, pourquoi pas contrarier votre travail quotidien en le bousculant un petit peu ?

Gémeaux

Le coeur a ses raisons : En couple, vous êtes très amoureuse mais également très possessive, si bien que vous finissez par étouffer votre partenaire. Attention à ne pas tomber dans une relation toxique. Célibataire, l'amour va frapper à votre porte, mais vous n'êtes pas encore prête à le laisser entrer et préférez couper court à toute relation.

Mon corps, ma bataille : Après une semaine catastrophique remplie de stress et de disputes, vous n'aurez besoin que d'une chose : souffler ! Profitez de ce temps d̶e̶ m̶e̶r̶d̶e̶ capricieux pour prendre soin de vous, lire des livres et vous vider la tête avant de reprendre une activité plus intense.

Métro, boulot (dodo) : On ne sait pas quelle mouche vous a piqué mais vous n'avez jamais été aussi productive au taff. Serait-ce parce que vous souhaitez assurer vos arrières alors que des têtes sont en train de tomber ? Relax, vous allez le garder votre job.

Cancer

Le coeur a ses raisons : En couple, grâce à votre créativité sans borne et ce je-ne-sais-quoi qui fait votre charme, vous arrivez à rendre encore plus fou/folle amoureux/se votre partenaire. Célibataire, vous avez envie de vous poser et de construire quelque chose de sérieux. Problème, vous tombez que sur des gros cassos'. Qu'on se le dise franchement.

Mon corps, ma bataille : Les astres veilleront sur votre énergie cette semaine ! Pas d'inquiétude à avoir côté santé, même s'il faudra y aller en douceur, surtout pour les personnes qui ont rencontré des petits soucis ces derniers temps.

Métro, boulot (dodo) : L'honnêteté sera votre maître mot ! Ne mentez pas, au risque de perdre vos collègues et le peu de confiance qu'ils ont en vous (oui, les messes basses quand vous arrivez à la machine à café, c'est pas pour se plaindre en silence du goût du café).

Lion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous aurez l'esprit préoccupé et hésiterez à en parler à votre partenaire. Faites-le, un couple, c'est aussi gérer les problèmes à deux. Célibataire, attention votre intuition est bonne. On se fout de vous. Oui, on est peut-être un peu brutales mais il faut vous résigner à voir la vérité en face.

Mon corps, ma bataille : Si vous êtes du genre à toujours faire la fête et voir un tas de gens, la crise sanitaire vous oblige à repenser votre train de vie et à privilégier le sommeil (oui, vous savez ce truc relou auquel les gens chelou s'adonnent la nuit).

Métro, boulot (dodo) : Vous redoublerez d'efficacité pour mener à bien vos missions. Ultra productive, vous en ferez même un peu trop... si bien que vous tomberez fréquemment de fatigue, après ces efforts trop intenses. Tentez de tempérer vos sursauts d'énergie. Inutile de déverser votre frustration de fêtarde dans le boulot.

Vierge

Le coeur a ses raisons : En couple, c'est bien d'être très amoureuse mais attention à ne pas être trop possessive non plus. Laissez votre partenaire respirer un peu. Célibataire, vous aspirez tellement à une vie de couple que vous vous emballez à chaque nouvelle rencontre... Au risque d'être souvent déçue.

Mon corps, ma bataille : L'automne vous va si bien ! Après quelques semaines compliquées niveau santé, vous reprendrez du poil de la bête, et ça fait plaisir à voir !

Métro, boulot (dodo) : Un nouveau projet pourrait bien redynamiser votre carrière. Pour le moment, vous ne ferez que l'envisager mais celui-ci pourrait bien finir par vous séduire dans quelques semaines.

Balance

Le coeur a ses raisons : En couple, votre relation n'est pas votre priorité. Vous avez d'autres chats à fouetter en ce moment et vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête. Attention quand même à ne pas délaisser votre moitié. Célibataire, si une histoire d'amour s'annonce, elle sera très intense... Ne vous y brûlez pas les ailes !

Mon corps, ma bataille : Attention, pour tromper l'ennui, vous aurez tendance à vous réfugier dans la nourriture... et la malbouffe qui plus est ! S'il est important de se faire plaisir, n'oubliez pas de contrebalancer en faisant le plein de fruits et légumes et en exécutant quelques exercices à faire chez soi.

Métro, boulot (dodo) : Surveillez bien vos comptes en banque, vous pourriez avoir quelques surprises, bonnes comme mauvaises. S'il y a du mouvement, profitez-en pour sécuriser vos économies ou remettre en question votre mode de vie.

Scorpion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez une personnalité piquante et c'est ce qui fait votre charme. Seulement, votre humour caustique n'est pas toujours approprié, surtout auprès de votre partenaire, particulièrement irritable en ce moment. Célibataire, vous vous obstinez à chercher l'amour sur les applis alors qu'une belle histoire pourrait naître avec quelqu'un de votre cercle proche.

Mon corps, ma bataille : Jupiter vous assure une bonne forme. Pensez à prendre un peu de temps pour vous, vous avez besoin de vous décontracter. Commencez un bon livre, faites des siestes, enfin profitez.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez réussi à garder vos finances dans le vert pendant le déconfinement et les vacances d'été, ce n'est pas maintenant que tous les lieux se remettent à fermer un à un que vous allez ruiner tous vos efforts. Allez, avec un peu de rigueur et d'organisation, vous devriez éviter le tête-à-tête pas cool avec votre banquier fâché.

Sagittaire

Le coeur a ses raisons : En couple, vous semblez sans arrêt chercher le conflit pour pimenter vos journées mais en vrai, avec l'année que vous et bae avez passée, enterrer la hache de guerre pourrait être une vraie bouffée d'oxygène. Vous essayez pour voir ? Célibataire, avec toutes ces dickpics et ces messages dégueulasses que vous recevez à longueur d'année sur Tinder, y'a pas moy' de faire un p'tit compte Insta marrant et de gagner de l'argent sur le dos de ces lourdos ? Réfléchissez-y !

Mon corps, ma bataille : Le corps et l'esprit sont au top. Rien ni personne ne pourra nuire à votre joie de vivre. Vous foncez et avez la force de déplacer des montagnes.

Métro, boulot (dodo) : Cette semaine, la motivation n'y est pas et vous voulez refiler absolument tout votre taf à vos collègues. Très mauvaise idée, ils découvriront vite que vous vous servez d'eux, et attention aux embrouilles !

Capricorne

Le coeur a ses raisons : En couple, vous ne croyez pas que c'est un peu hypocrite de votre part de suspecter le moindre SMS ou appel professionnel que bae reçoit ? On vous a vue, souhaiter bon anniv' à votre ex et stalker sa nouvelle conquête sur Linkedin (oui, vous allez jusque-là) ; c'est plutôt vous qui avez un comportement border en ce moment ! Célibataire, vous ne cherchez pas l'amour et c'est peut-être comme ça que vous aller le trouver.

Mon corps, ma bataille : Panique à bord ! Bousculée par ces nouvelles habitudes que vous devez prendre, vous rencontrez de grosses difficultés à mettre de l'ordre dans votre quotidien. Bref, vous vous laisserez littéralement déborder.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez tendance à dilapider vos minces économies pour faire plaisir à votre entourage. Attention à ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas, ou il faudra trimer deux fois plus une fois la rentrée passée.

Verseau

Le coeur a ses raisons : En couple, quelques tensions se feront ressentir, notamment provoquées par un manque de communication. Alors nouez le dialogue avec votre partenaire si vous voulez arranger les choses. Célibataire, vous vous décidez enfin à avouer vos sentiments, et ouvrir votre coeur à l'amour qu'on vous offre. C'est pas trop tôt !

Mon corps, ma bataille : En temps normal, vous êtes déjà du genre à psychoter mais là, ça en devient carrément maladif. S'il faut évidemment être à l'écoute de votre corps et ne laisser courir aucun danger, apprenez parfois à relativiser.

Métro, boulot (dodo) : Grâce à votre sens de plus en plus aigu pour les affaires et les astres qui seront également de votre côté, ce sera le moment idéal pour demander un prêt bancaire ou une augmentation auprès de votre boss (ouais couillu en ces temps troubles mais puisque les planètes vous soutiennent...).

Poissons

Le coeur a ses raisons : En couple, vous cherchez la stabilité avec votre partenaire, et vous vous sentez d'humeur à jouer un petit jeu pour le/la séduire à nouveau. Célibataire, vous vous plaisez à duper vos prétendant·e·s qui ne savent pas sur quel pied danser avec vous.

Mon corps, ma bataille : Assez rare pour être souligné (et en profiter), vous afficherez un moral au top et une santé de fer. Ce sera donc le moment idéal pour faire toutes ces choses que vous ne pensiez réservées qu'aux healthy girls : cuisiner local, faire du yoga, adopter un régime allégé en sucres. Bah souriez quoi !

Métro, boulot (dodo) : Des tensions se font ressentir sur votre lieu de travail et cette mauvaise ambiance affecte votre motivation. Vous avez besoin d'un break et vite ! Profitez-en pour demander un télétravail si cela est possible (best excuse ever pour rester en pyj' toute la journée et ne pas voir les tronches de vos collègues).