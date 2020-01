Il fait moche, il fait gris, il fait froid, mais heureusement la fin de la semaine approche. Et qui dit fin de semaine, dit votre rendez-vous préféré : le Shōkoroscope. Alors, qu'est-ce que vous réservent les astres cette semaine ? Un voyage à l'improviste ? Des parties de jambes en l'air orgasmiques ? Votre premier date avec votre crush du moment ? En tout cas, la rédaction s'est démenée pour vous livrer des prévisions au top. Et bien sûr, elle vous souhaite le meilleur entre le 13 et le 19 janvier.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez tendance à vouloir tout contrôler, à commencer par les envies de votre partenaire. Essayez d'être plus souple et davantage attentive à ses vrais désirs. Célibataire, vous savourerez votre vie de célibataire plus que jamais et ne souhaiterez pour rien au monde vous retrouver en couple.

Mon corps, ma bataille : Attention, vous risquez d'être particulièrement sensible à certains microbes, comme le rhume. Redoublez de vigilance et surtout faites le plein de vitamines pour contrer les petits virus.

Métro, boulot (dodo) : Ultra motivée, vous travaillerez d'arrache-pied et vous surpasserez. Si vos efforts paieront, pensez tout de même à faire des pauses et à vous reposer, au risque de tomber de fatigue.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous fusionnerez littéralement avec votre partenaire. Si aucun·e de vous deux ne demande plus d'indépendance, très bien. Mais sinon, tâchez de vous laisser un peu d'espace. Célibataire, vous souhaiterez plus que tout trouver une personne avec qui partager vos joies comme vos peines.

Mon corps, ma bataille : Vous serez particulièrement fatiguée cette semaine. Les nerfs à vif et une baisse de moral vous guettent, alors pour remonter la pente rapidement, privilégiez les aliments riches en fer et en vitamines C.

Métro, boulot (dodo) : Lasse de votre petite routine, vous chercherez de quoi exciter votre vie professionnelle. Prenez le temps et posez-vous les bonnes questions afin de savoir ce que vous souhaitez réellement pour la suite.

Le cœur a ses raisons : En couple, ces dernières semaines n'ont pas été simples pour vous deux. Heureusement, les choses iront nettement mieux les jours suivants. Complicité et tendresse seront au rendez-vous et cela vous fera le plus grand bien ! Célibataire, si vous n'étiez pas dans ce mood ces derniers temps, vous retrouverez le plaisir de faire de nouvelles rencontres.

Mon corps, ma bataille : On ne sait pas ce que vous prenez en ce moment mais vous débordez d'énergie. Pleine d'enthousiasme, vous avez envie de vous lancer dans un tas de projets. Problème, vous manquerez parfois de temps pour tout faire...

Métro, boulot (dodo) : Vous avez tendance à craquer pour des choses dont vous n'avez clairement pas besoin. Résultats, votre compte en banque tire parfois un peu la tronche. Pensez à prioriser vos achats !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez sur un petit nuage, portée par l'amour que vous portez pour votre partenaire. Pour vous, chaque jour sera une nouvelle expérience pleine de surprises et vous n'aurez clairement pas le temps de vous ennuyer. Célibataire, vous avez un charme irrésistible qui fera tomber tou·te·s vos prétendant·e·s. Le plus dur maintenant sera de choisir...

Mon corps, ma bataille : Dotée d'une superbe énergie, vous irradierez et votre bonne humeur sera communicative. Cependant, faites gaffe à vous ménager et à ne pas trop vite vous épuiser.

Métro, boulot (dodo) : Les astres seront avec vous cette semaine. Attendez-vous à voir votre situation professionnelle évoluer. Si vous êtes à la recherche d'un travail, les choses seront sur le point de se débloquer et si vous avez le sentiment de stagner au boulot, une proposition intéressante vous sera soumise.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez ce besoin de tout comprendre et virez parfois à la parano. Chaque mot, chaque geste de votre partenaire est décortiqué et interprété. Et si vous vous laissiez un peu plus aller ? Célibataire, vous avez le sentiment que tout le monde complote contre vous. Arrêtez de voir le mal partout !

Mon corps, ma bataille : Attention, quelques problèmes de santé, notamment au niveau du ventre, vous guettent. S'il n'y aura pas de quoi s'inquiéter, ne tentez pas le diable et privilégiez une alimentaire saine, équilibrée et surtout light !

Métro, boulot (dodo) : Surveillez votre budget. En effet, une mauvaise surprise pourrait bien affecter vos finances. Alors, montrez-vous vigilante et évitez les dépenses inutiles.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez l'esprit préoccupé et hésiterez à en parler à votre partenaire, et pourtant, il/elle est le soutien dont vous avez particulièrement besoin en ce moment ! Célibataire, vous prendrez un peu de recul et réfléchirez à votre situation amoureuse.

Mon corps, ma bataille : Rien à signaler côté santé. Positive et hyper enjouée, vous affronterez les prochains jours avec le sourire et avec un dynamisme qui forcera l'admiration. Profitez de cette belle énergie pour commencer de nouveaux projets.

Métro, boulot (dodo) : Votre situation financière ne vous permettra pas de céder à tous vos caprices. Oui, il faudra faire des choix et déterminer ce dont vous avez réellement besoin et ce qui ne l'est pas.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation amoureuse va s'intensifier ces prochains jours et un certain cap sera franchi. Bref, les choses sérieuses vont commencer ! Célibataire, vous allez faire plusieurs rencontres intéressantes et parmi elles se cachent peut-être (sûrement) votre prochaine grande histoire.

Mon corps, ma bataille : Vous êtes une bonne vivante et avez bien profité ces derniers temps. Seulement, tout se paie ! Rien de grave mais vos récents excès ont fragilisé votre estomac et impacté la qualité de votre sommeil...

Métro, boulot (dodo) : Grosse semaine en perspective ! Très contentieuse dans votre boulot, vous fournirez un travail de qualité et on applaudira vos efforts. Mais pour la récompense, il va falloir attendre encore un peu : dans un premier temps, on vous demandera une nouvelle fois de faire vos preuves.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous jouez un jeu trouble avec votre partenaire. L'air de rien, vous balancez piques et réflexions. Si vous mettrez ça sur le compte de la plaisanterie, l'équilibre de votre relation pourrait bien être fragilisé par votre caractère ambivalent. Célibataire, vous allez faire de jolies rencontres, mais surtout amicales.

Mon corps, ma bataille : Pour une fois, vous réussirez à tenir vos bonnes résolutions ! Meilleure alimentation, moins de stress, plus de sommeil, ces changements auront un effet positif sur votre santé.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez travaillé d'arrache-pied ces derniers mois mais pas pour rien ! Oui, vos efforts vont enfin être récompensés. Promotion, revalorisation de salaire, prime, une belle surprise vous attend ces prochains jours.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation amoureuse va franchir un certain cap. De passion, vous passerez à une histoire plus sérieuse, plus profonde et des projets d'avenir seront discutés. Célibataire, vous aurez envie de vous poser et de mettre fin à ces dates furtifs et ces histoires d'un soir.

Mon corps, ma bataille : Au niveau du corps tout ira bien grâce à la présence du soleil dans votre signe. Pour ce qui est de l'esprit, il sera un peu préoccupé à cause de la présence de Neptune. Vous risquez d'être angoissée.

Métro, boulot (dodo) : Les affaires risquent d'être fructueuses ! Une rentrée d'argent pourrait venir renflouer les caisses mais ce n'est pas tout : ce sera également le moment idéal pour investir.

Le cœur a ses raisons : En couple, arrêtez de faire semblant. Vous jouez constamment la comédie en vous offusquant pour rien. Ce petit jeu peut devenir insupportable pour l'autre à la longue. Célibataire, vous fuyez dès que les choses deviennent sérieuses. Vous n'auriez pas un peu peur de l'engagement ?

Mon corps, ma bataille : Au niveau physique et mental vous allez être au top du top. Aucun nuage sur le tableau de votre santé. Vous allez être heureuse et épanouie et votre entourage le remarquera de suite.

Métro, boulot (dodo) : Gling gling gling ! Vous entendez ce bruit ? C'est celui des sous sous qui vont affluer cette semaine. Même si vous aurez une terrible envie de dépenser votre argent, pensez plutôt à l'épargner et le placer.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous commencez à regretter votre vie de célibataire et semblez ne voir que les mauvais côtés de la vie à deux. Bref, vous avez besoin de vous retrouver. Célibataire, vous savez que vous plaisez et vous avez envie de continuer à en jouer. Une relation sérieuse ? Pas pour tout de suite.

Mon corps, ma bataille : Rien à signaler côté santé, les petits tracas rencontrés par ci par là n'auront pas raison de vous. Oui, vous réussirez à terrasser rapidement tous les petits microbes.

Métro, boulot (dodo) : La semaine qui arrive sera particulièrement productive côté boulot. Vous réussirez les missions qui vous seront confiées, serez force de proposition et vos idées seront validées par vos supérieurs. Bravo !

Le cœur a ses raisons : En couple, il va falloir un peu vous décontracter. Votre manière de toujours tout intellectualiser va devenir lassante à la longue. Votre moitié va se sentir épiée. Célibataire, votre charme et votre charisme feront plus d'une victime. C'est simple, vous allez tou.tes les faire craquer !

Mon corps, ma bataille : A force de courir dans tous les sens, vous vous fatiguez plus vite que prévu et cela se ressentira sur votre humeur. Levez le pied, vous n'êtes pas obligée de tout assumer seule.

Métro, boulot (dodo) : Vous commencez à ressentir de la lassitude au boulot et cela ne présage rien de bon. Mais bonne nouvelle, cette semaine sera celle du renouveau. Profitez-en pour faire le point et déterminer ce que vous voulez vraiment.