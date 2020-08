Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Après l'avoir imploré toute la semaine, vous avez droit d'en profiter comme bon vous semble : vous allez lui faire sa fête au week end (ou l'inverse). Une chose est sûre, avant de vous laisser vous abandonner aux joies de ces deux jours de pure liberté, un dernier rendez-vous s'impose : le Shōkoroscope. Qu'est-ce que vont vous concocter les astres pour cette belle semaine à venir ? Des remises en question, du sexe, des vacances avec les potes ? En tout cas, nous souhaitons que tout ce que vous avez entrepris se réalise entre le 17 et le 23 août !

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, bae ne cesse de vous dire qu'il·elle tient à vous et je vous prie de le·la croire : si vous n'étiez pas là pour faire à manger, les courses et le ménage, le pauvre petit oisillon serait totalement livré à lui-même. Of course qu'il·elle vous trouve indispensable ! Célibataire, le succès que vous rencontrez aurait pu rebooster votre confiance ne vous, si seulement ce n'étaient pas les moustiques qui vous couraient après.

Mon corps, ma bataille : La canicule terminée, vous vous dites que c'est le moment de reprendre une activité physique. Pour commencer, lever le coude vous semble faisable (« chef, met-nous une tournée de teq paf ! ») - mais attention à la tendinite.

Métro, boulot (dodo) : Ce n'est pas beau, d'espérer un reconfinement. Juste parce que vous redoutez de retourner au bureau après 5 mois d'absence ne vous donne pas le droit de prier pour qu'on doive tous rester chez nous à mater Netflix. M'enfin.

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, au terme d'une petite introspection, vous en viendrez à la conclusion que votre couple ne vous épanouit plus autant qu'avant. Evidemment, cela vous rend triste, mais c'est aussi pour ne pas continuer à l'être qu'il serait bon pour vous de prendre des mesures. Célibataire, vous prenez du bon temps et ça vous convient très bien comme ça pour le moment. Envisager une relation sérieuse ? Après ce que vous avez vécu, clairement pas.

Mon corps, ma bataille : En ce moment, vous vous sentez comme au taff : à 50%. N'hésitez pas à faire une petite cure de minéraux si votre léthargie persiste, et arrêtez de vous flageller - vous avez le droit d'avoir un coup de pompe même si vous êtes plutôt oisive en ce moment.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes comme qui dirait en pilote automatique. Vous faites votre boulot, et vous le faites bien, mais vous avez besoin d'action pour vous épanouir, et ce n'est clairement pas le cas en ce moment. Un bore-out à l'horizon, capitaine ?

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, si vos congés ont apporté une bouffée d'air frais dans votre relation, les choses risquent vite de retomber dans la routine pesante une fois rentrés. Et si vous refusiez cette fatalité et pimpiez ensemble votre quotidien ? Célibataire, ennui ou véritable manque ? Vous pensez très (trop ?) souvent à votre ex et il serait peut-être temps de vous poser les bonnes questions pour mener votre vie sentimentale là où vous le souhaitez.

Mon corps, ma bataille : Depuis que vous avez percé les mystères de votre cycle menstruel, vous avez tendance à mettre toutes vos crises et sautes d'humeur sur le dos des hormones. Mais à un moment, quand vous êtes comme ça 28 jours sur 28, personne n'est dupe, vous avez juste mauvais caractère.

Métro, boulot (dodo) : Si vous n'êtes pas bien dans votre taff, ne soyez pas fataliste : ce n'est pas parce qu'une bonne crise économique des familles guette notre pays que vous êtes condamnée à rester à votre poste pour les cinq prochaines années. Soyez proactive et optimiste !

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vous sentez bae tendu·e et n'aimez pas trop le ton sur lequel il·elle vous parle. Mais plutôt que de lui rentrer dedans, essayez de désamorcer la bombe délicatement, mieux vaut une discussion calme et posée pour percer les mystères de son mal-être, que d'en remettre une couche avec de l'agressivité. La diplomatie, on dit oui. Célibataire, pourquoi c'est quand vous crushez sur quelqu'un que vous avez soudain tout le monde qui vous tourne autour ?

Mon corps, ma bataille : La canicule passée, vous retrouverez toute votre vitalité. Vous êtes un vrai bout-en-train en ce moment, et ces bonnes ondes se diffuseront jusque dans votre entourage proche. Ça fait plaiz' à voir !

Métro, boulot (dodo) : Déterminée à prouver votre valeur ajoutée à votre entreprise, vous redoublerez d'efforts et d'inventivité pour fournir un travail de qualitey. Malheureusement, si vous imaginez une rétribution pour votre investissement, vous vous mettez le doigt dans l’œil. Ouin.

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'en pouvez plus de ces questions bébé, ni des sous-entendus comme quoi vous avez le bon âge pour y penser. Remettez les gens à leur place une bonne fois pour toutes, qu'ils se mêlent de leur vie si c'est ce que vous attendez d'eux. Célibataire, comme d'hab', vous vous êtes enflammée au sujet de votre dernier crush, et l'échec de cette relation même pas commencée vous laisse en miettes. Et si vous la jouiez plus détente à l'avenir ?

Mon corps, ma bataille : Vous êtes un peu à fleur de peau en ce moment et prenez tout de travers. Heureusement, ce n'est qu'une passade ; n'hésitez pas (et ne vous en voulez pas) à vous isoler quelques temps pour respirer et revenir plus zen.

Métro, boulot (dodo) : Sans dodo, difficile de faire un bon boulot. Avec les nuits difficiles qui vous avez passées ces derniers jours, vous êtes un véritable zombie, et on ne peut rien tirer de vous. Faites belek quand même, on pourrait vous demander des comptes au taff.

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, hormones, été ou véritable désir, vous êtes chaude comme une baraque à frites en ce moment, et bae aura bien du mal à suivre le rythme de vos envies. Qu'à cela ne tienne, Roger votre rabbit se fera un plaisir de prendre la relève quand votre partenaire vous implorera un temps mort. Célibataire, cela fait tellement longtemps qu'il ne s'est rien passé dans votre culotte que vous avez oublié ce que ça fait. Et du coup, le manque ne se fait même plus ressentir, vous commencez enfin à comprendre l'état d'esprit des gens de l'Ordre.

Mon corps, ma bataille : Et si, au lieu de carburer au citrate de betaïne et au Doliprane pour contrebalancer les effets de vos folies, vous leviez juste un peu le pied sur la tise ? Vous en avez oublié ce que ça fait que de se réveiller bien, sans avoir l'impression que vous être fait passer dessus par un bus. Allons !

Métro, boulot (dodo) : Si vous pensiez naïvement que vos collègues commençaient à vous manquer après tant d'absence, vous réaliserez que vous les détestez toujours autant en les revoyant. Chef, je peux rester en télétravail stp ?

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, les vacances ne se passent pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité. Détendez-vous, ce n'est pas parce que Bae fait hurler du gros Jul dans la bagnole que le séjour est forcément raté... Célibataire, cette fois, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure : photos qui envoient du lourd, bio de fou et répartie au taquet, vous allez tout killer sur Tinder !

Mon corps, ma bataille : Les astres vous doteront d'une belle énergie ces prochains jours, un dynamisme qui vous permettra de vous remettre tranquillement aux joies du sport. Et on sent que vous vous en réjouissez d'avance...

Métro, boulot (dodo) : Apprenez à déléguer un peu votre travail. Ce n'est pas en tout contrôlant que vous arriverez nécessairement à être 100% performante. Et puis ça donnera un peu de répit à vos collègues et à ce·tte pauvre stagiaire qui n'ose pas vous dire combien vous êtes oppressante.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez totalement sur la même longueur d'onde que votre partenaire et cette parfaite harmonie vous donnera du baume au coeur. C'est le moment d'inonder le feed Insta de vos abonnés avec des photos love to love. Célibataire, vous n'aviez pas forcément envie de vous maquer mais une rencontre inattendue pourrait bien bouleverser vos plans. Bref, même au rayon poissonnerie, n'oubliez pas d'être aux aguets.

Mon corps, ma bataille : Après avoir rencontré quelques soucis de santé ces derniers temps, vous allez attaquer ces prochains jours plus boostée que jamais. Que ce soit dans la tête ou dans votre corps, vous vous sentirez divinement bien et ce n'est pas la menace du méchant Covid qui viendra troubler votre bon état d'esprit.

Métro, boulot (dodo) : Quelques difficultés financières sont à prévoir, mais rien de bien méchant. Si vous êtes raisonnable et que vous oubliez la journée shopping que vous aviez prévue, tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement !

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, après le stress du confinement et celui de la reprise du boulot, les vacances d'été semblent être la cerise sur le gâteau. Pensez chacun·e à mettre de l'eau dans votre vin ou ces prochaines semaines risquent d'être longues, très longues. Célibataire, vous n'êtes pas très branchée rencontres en ce moment. Il faut dire que le masque sur la tronche, ce n'est pas l'idéal niveau séduction.

Mon corps, ma bataille : Attention, de violentes migraines pourraient bien venir vous perturber. Restez calme et ne cédez pas à la Covid-panique. Un rendez-vous chez le médecin et un petit test s'il le faut devraient rapidement vous rassurer.

Métro, boulot (dodo) : Après avoir glandé sévère ces derniers mois, la culpabilité commencera par vous gagner. Bien décidée à rattraper votre retard (et l'estime de vos collègues qui se tapent tout votre taff en ce moment), vous mettrez les bouchées doubles. Ça promet !

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne prêterez pas beaucoup d'attention à votre partenaire, trop préoccupée par d'autres affaires. Ne délaissez pas Bae trop longtemps, il/elle pourrait vous échapper (et on sait que des deux, vous serez la plus perdante). Célibataire, soyez plus attentive : le grand amour se pavane sous vos yeux. Si, si, regardez-bien...

Mon corps, ma bataille : Si côté moral, tout ira pour le mieux, boostée par une bonne nouvelle que vous aurez apprise, côté santé, il faudra redoubler de vigilance car un accident sera vite arrivé. Un conseil, laissez les activités nautiques de côté pour le moment !

Métro, boulot (dodo) : Visiblement, vous n'aurez pas trop de soucis à gérer votre thune cette semaine. Mais ce n'est pas non plus une raison pour tout jeter par les fenêtres ! On vous connaît.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous oublierez qu'une histoire se vit à deux, tellement préoccupée par votre petite personne. Non, tout ne tourne pas autour de vous et des décisions, ça se prend aussi d'un commun accord. Célibataire, vos sentiments seront pleins de contradictions. D'un côté, vous aspirez à la liberté et à l'indépendance mais d'un autre, vous rêvez de fusion et de partage. Bref, ça promet encore de longues discussions alcoolisées avec les potes cette affaire.

Mon corps, ma bataille : A force de penser aux autres, vous finissez par vous oublier vous-même. On vous sollicite à droite, à gauche, et vous accourez. Attention, vous êtes en train de vous épuiser et ceci joue fortement sur votre moral.

Métro, boulot (dodo) : Les jours se suivent, se ressemblent et vous semblez ne plus vous épanouir dans ces tâches professionnelles que vous trouvez redondantes. A l'approche de la rentrée, il serait temps de faire un petit bilan, vous ne pensez pas ?

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, confidences sur l'oreiller et moments complices rythmeront vos amours d'été. Bref, ça va roucouler (et se rouler des pelles) comme des ados ces prochains jours. Célibataire, vous perdrez patience avec votre crush : son indécision vous agace et pourrait bien vous faire prendre la poudre d'escampette.

Mon corps, ma bataille : Avoir autant d'énergie, c'est presque indécent ! Vous avez une patate de fou, une vraie tornade ! Canalisez tout ça ou vous risquez de stresser (et de complexer surtout) votre entourage.

Métro, boulot (dodo) : Soyez bien attentive cette semaine, des opportunités sont à prévoir. Ce sera en effet le moment idéal pour placer vos pions. Alors, sachez la jouer fine.