Qui dit fin de semaine, dit forcément rendez-vous avec votre Shōkoroscope. Que vous réservent les astres cette semaine ? Des parties de jambes acrobatiques et des orgasmes époustouflants ? Des soirées cosy à chiller sur Netflix ? Un projet de voyage pour bourlinguer sans retenue ? En tout cas, nous vous souhaitons une belle semaine entre le 17 et le 23 février et espérons que vos projets réussiront à se concrétiser.

Le cœur a ses raisons : En couple, on a l'impression que vous cherchez le conflit mais vos motivations sont obscures. Votre partenaire a beau être une bonne patte, vous finirez par le·la trouver si vous continuer à lancer des piques à tout-va comme ça. Célibataire, méfiez-vous des belles paroles, vous foncez tête la première dans une situation qui pourrait s'avérer malhonnête.

Mon corps, ma bataille : Dire que vous vous sentez tendue est un euphémisme : vous serez une véritable boule de nerfs et un peu de sport pourrait grandement vous aider à vous détendre, ne gardez pas tout en vous !

Métro, boulot (dodo) : Votre productivité ne sera pas à son max cette semaine, vous aurez du mal à vous concentrer sur la moindre petite tâche si bien que vous commencerez à accumuler du retard. Ouch, ça sent les heures supp vendredi !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vous braquerez au moindre mot de votre partenaire. Pourtant, il·elle ne vous veut aucun mal et si vous vous ouvrez davantage au dialogue, vous verrez que vous pourrez construire des bases encore plus solides. Célibataire, vous vous écoutez trop parler, et ne prêtez pas assez attention à ce que la personne en face de vous a à dire. Posez-vous les bonnes questions si ça foire !

Mon corps, ma bataille : Votre corps essaye de vous dire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à décrypter le message. On peut vous aider si vous voulez : fatigue chronique, teint terne et troubles gastriques doivent notamment vous alerter sur la qualité de votre alimentation !

Métro, boulot (dodo) : Vous ne mâcherez pas vos mots au boulot et tout comme vous, cela peut attiser les susceptibilités. Mettez plus de rondeurs dans vos propos, un bon collègue/manager est avant tout quelqu'un qui sait communiquer.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment que quelque chose cloche mais si ça peut vous rassurer, il n'est pas question de trahison ou d'entourloupes, vous n'êtes seulement pas sur la même longueur d'ondes. Donnez plus de temps à votre relation, tout le monde n'évolue pas au même rythme. Célibataire, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un, mais tachez de voir le red flag qui flotte à côté de la personne, il est difficile à manquer.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez plutôt la forme cette semaine et la bonne humeur des gens qui vous entourent sera contagieuse. Vous vous laisserez même peut-être entraînée dans des plans complètement fous, preuve que vous êtes dans une bonne dynamique.

Métro, boulot (dodo) : Vous récolterez enfin les fruits du travail sérieux et investi que vous avez fourni ces dernières semaines et rien ne vous fera plus plaisir. Vous serez reboostée, prête à relever tous les défis.

Le cœur a ses raisons : En couple, rien à déclarer pour vous cette semaine, vous serez portée par votre train-train quotidien et vous en serez très satisfaite. Ça fait du bien, aussi, quand il ne se passe rien de spécial, pas vrai ? Célibataire, vous butinerez à droite à gauche et tirerez beaucoup de contentement de cette situation. Attention tout de même à ne pas briser trop de cœurs sur votre passage !

Mon corps, ma bataille : Tout ira bien côté santé, mais le train de vie que vous mènerez nous inquiète plus pour les semaines à venir. Vous ne pourrez pas tenir ce rythme et cette hygiène de vie pour le moins borderline très longtemps sans en subir les conséquences, vous voilà prévenue.

Métro, boulot (dodo) : Un changement au travail vous mettra dans tous vos états : cet événement inattendu pourrait bien redistribuer les cartes et vous pousser à revoir le plan de carrière que vous aviez imaginé au sein de votre structure.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre naturel indépendant pourrait bien être contrarié par votre partenaire, qui manifestera son besoin d'être écouté, chouchouté, accompagné. Aïe, ça risque de ne pas passer avec vous, vous n'avez pas signé pour avoir un enfant à charge ! Célibataire, la rencontre que vous ferez pourrait bien transformer la serial dateuse que vous êtes en véritable loveuse. Qui êtes-vous ? On ne vous reconnait plus !

Mon corps, ma bataille : Vous aurez envie de rester dans votre cocon ces prochains jours ; ne culpabilisez pas d'être moins sociale qu'à votre habitude, c'est important de prendre du temps pour vous et pour vous reposer si vous en ressentez le besoin.

Métro, boulot (dodo) : Votre coup de mou perso se répercutera sur votre boulot. Vous ferez le taff comme demandé, mais que l'on n'en attende pas plus de vous, vous serez bien incapable de trouver l'énergie pour ça cette semaine.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez une véritable éponge à émotions, et celles de votre partenaire vous contamineront : son état d'esprit négatif pèsera sur votre couple et on ne saura trop vous conseiller de vous isoler pour éviter de lacer des choses que vous regretterez. Célibataire, on vous prend pour une conne et vous vous en rendrez compte un peu tard, ne perdez pas une seconde de plus avec des dates fumeux.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez la tête ailleurs si bien que vous ne remarquerez pas que vos petits soucis de santé dégénèrent. Problèmes de peau, douleurs articulaires, inflammations buccales... quelque soit votre problème, ça sera vraiment le moment de consulter un spécialiste.

Métro, boulot (dodo) : Vous passerez le plus clair de votre vie au boulot cette semaine, et continuerez d'y penser même quand vous êtes chez vous. Oh oh, apprenez à prendre de la distance, c'est votre santé mentale qui est en jeu.

Le cœur a ses raisons : En couple, les choses vont devenir encore plus sérieuses entre vous. Qu'il s'agisse de projets sur le point d'être concrétisés ou de doutes envolés, votre relation amoureuse va franchir un certain cap. Célibataire, vous en avez assez des histoires sans lendemain et souhaiterez plus que tout une relation durable.

Mon corps, ma bataille : Vous ferez tout dans l'excès cette semaine ! Gros repas, soirées alcoolisées et parties de sexe infinies, votre appétit (qu'importe duquel il s'agit) sera insatiable.

Métro, boulot (dodo) : Les astres vous épauleront ces prochains jours. Plus confiante que jamais, vous oserez davantage, notamment soutenir vos idées face à vos collègues et patrons. Et cette assurance plaira !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous réalisez que trop bien la chance que vous avez d'être avec une personne aussi géniale que votre partenaire. Mais ne lui répétez pas à longueur de journée : il/elle pourrait s'en lasser. Célibataire, vous avez très envie d'être en couple et aurez tendance à brûler les étapes lors de votre prochaine rencontre. Soyez plus relax !

Mon corps, ma bataille : Aïe, aïe, aïe, vous n'afficherez pas une superbe forme cette semaine. Vulnérable aux petits microbes, vous enchaînerez les maladies... et cela jouera sur votre moral. Si vous voulez vous rétablir au plus vite, il faudra faire le plein de vitamines pour booster votre système immunitaire.

Métro, boulot (dodo) : Si vous êtes du genre joueuse, toujours partante pour vous prêter aux jeux d'argent, les astres ne se montreront pas particulièrement cléments ces prochains jours. Alors un conseil : ne pariez pas de sous cette semaine !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez de telles exigences que vous oubliez parfois que vous n'êtes pas toute seule dans cette relation. Eh oui, la personne qui partage votre vie n'est pas un pantin que vous pouvez manipuler comme bon vous semble... Célibataire, à trop chercher la perfection, vous finissez par laisser filer de belles rencontres.

Mon corps, ma bataille : Le climat astral vous sera favorable ces prochains jours. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles : aucun souci de santé ne viendra troubler votre tranquillité.

Métro, boulot (dodo) : Dotée d'une superbe énergie, vous enchaînerez les tâches et remplirez les missions haut la main. Si votre efficacité sera saluée par vos boss, n'oubliez pas de vous économiser. A ce rythme, vous ne ferez pas long feu...

Le cœur a ses raisons : En couple, de vives tensions se ressentiront au sein de votre couple. Et si vous êtes plutôt du genre à éviter les embrouilles, il faudra bien vous faire violence si vous voulez crever l'abcès. Célibataire, échaudée par vos relations passées, vous ne souhaiterez pas rencontrer quelqu'un d'autre pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Une forme de routine s'est installée dans votre vie et cela vous mine énormément. Du coup, vous passez votre temps à ressasser de mauvaises choses et à ruminer. Bref, il sera grandement temps de vous ressaisir !

Métro, boulot (dodo) : Certes, vous ressentez une certaine lassitude au boulot, mais cela ne vous empêche pas d'honorer les missions confiées avec brio. Votre atout majeur ? Votre tempérament de leadeuse qui remotive les troupes !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez parfois du mal à vous faire à la vie en couple. Les compromis, ce n'est pas franchement votre truc et pourtant, si vous souhaitez que ça marche, il va bien falloir en faire ! Célibataire, vous papillonnerez et aurez aucune envie de rencontrer quelqu'un de sérieux pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Attention, quelques problèmes de digestion viendront vous embêter. Rien de grave, mais il sera préférable de faire pédale douce sur les aliments gras ou trop sucrés.

Métro, boulot (dodo) : Après des mois voire des années d'attente, une opportunité d'évolution pourrait enfin se présenter à vous, reste à savoir si vous êtes prête pour les compromis que ce nouveau poste implique.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne laisserez pas la routine s'installer et rivaliserez d'imagination pour apporter du piment à votre quotidien. Célibataire, vous allez faire plusieurs rencontres intéressantes et parmi elles se cachent peut-être (sûrement) votre prochaine grande histoire.

Mon corps, ma bataille : Un régime ? Très peu pour vous, vous êtes bien trop épicurienne pour ça. Sucré, salé, tout vous donne envie. Vous croquez la vie à pleine dent et vous avez raison, faites juste un peu de sport pour compenser vos excès.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes sur un petit nuage. Tout vous réussi. Vous récoltez enfin les graines que vous avez semez depuis un petit moment. Si ça continue vous allez même réussir à décrocher une petite prime.