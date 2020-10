Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Ah, qu'il nous parait loin le temps où on l'on se jetait sur la baguette de pain encore chaude les mains sales, que l'on allait taper un footing à n'importe quelle heure de la nuit, que l'on claquait la bise à chaque collègue - même s'ils étaient 20 - à la machine à café. Oui, les jours se répètent, se ressemblent et à l'horizon, on cherche désespérément un peu de lumière. On aimerait pouvoir te prédire ces bonnes nouvelles que nous attendons tou·te·s. Hélas, on se contentera de celles envoyées par les astres pour la semaine du 19 au 25 octobre. En attendant des jours meilleurs, n'oublions pas : haut les coeurs !

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'avancez pas au même rythme. Vous êtes en tête et l'autre à la traine. Vous débordez d'idées et de projets. Si l'autre est un boulet, il faut peut-être s'en débarrasser. Célibataire, vous enchaînerez les dates Tinder mais vous vous lasserez vite de cette routine. Allez, désertez-nous cette appli-là (surtout si vous ne voulez pas être coincée chez ce·tte relou après 21h).

Mon corps, ma bataille : Pas de répit pour votre estomac qui continue à se faire sévèrement malmener. Comme quoi, vos problèmes de bide ne semblent définitivement pas prêts à prendre quelques jours de congés, ce qui vous aurait au moins permis de souffler un peu...

Métro, boulot (dodo) : Vous n'êtes pas du genre à vous priver et avez tendance à vous laisser tenter par des achats dont vous n'avez pas franchement besoin. Si vous voulez garder vos finances dans le vert, il va falloir apprendre à gérer vos pulsions.

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'êtes pas d'humeur à roucouler, ni même à discuter. Vous ne vous sentez bien que lorsque vous êtes seule. Heureusement, votre partenaire saura s'éclipser au bon moment, le temps que l'orage passe... Célibataire, on a une bonne et mauvaise nouvelles. La bonne, c'est que vous êtes une meuf archi sympa. La mauvaise ? Trop peut-être, car vous passez votre temps à vous faire friendzoner. Et là, ça commence à faire beaucoup !

Mon corps, ma bataille : Cette semaine sera le grand départ pour commencer une nouvelle activité physique. Alors, un conseil : mettez du coeur à l'ouvrage. Vous avez besoin d'entretenir votre condition physique, parce que vous ne pourrez malheureusement pas compter sur l'énergie collective d'un bon cours de sport.

Métro, boulot (dodo) : La Lune est dans votre signe ce qui signifie que la concentration et la rigueur seront de mise. Votre force de travail va vous permettre de concrétiser vos projets et ensuite d'aller vers de nouveaux projets.

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, après avoir déraillé ces derniers mois, rêvant de retrouver votre vie de célibataire, vous vous investirez à nouveau dans votre relation amoureuse. C'est fou comme un sourire, un bouquet de fleurs ou un simple orgasme peuvent tout changer ! Célibataire, votre cœur balance. Mais ne cédez pas à la tentation de rappeler votre ex toxique. Et s'il était temps d'aller vers d'autres horizons ? Allez, vous n'êtes qu'à un swipe de votre futur crush.

Mon corps, ma bataille : Votre cycle menstruel pourrait vous donner des fringales, l'essentiel est de savoir arrêter le boulottage une fois vos émotions revenues à la normal. Sauf que quand on commence... c'est difficile de s'arrêter !

Métro, boulot (dodo) : La situation sera tendue au travail mais cela ne vous affectera pas le moins du monde, vous avez depuis longtemps pris vos distances avec les fauteurs de trouble.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez collé·e·s l'un·e à l'autre, visiblement éperdument amoureux·ses mais n'oubliez pas que vous avez aussi des amitiés à entretenir, ce sont elles qui restent quand les amours partent à vau-l'eau. Célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui passer des moments simples et pleins de complicité que le grand frisson pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Vous serez d'excellente humeur cette semaine et cela inquiétera vos proches qui vous téléphoneront toutes les 10 minutes pour s'assurer que vous n'avez pas complètement perdu toute la tête... Rassurez-les donc en leur disant que oui, de votre côté, c'est bien la merde aussi. C'est suspicieux la bonne humeur ces temps-ci.

Métro, boulot (dodo) : Je crois que vous avez mal compris le sens du mot télétravail : il y a « travail » derrière « télé » ! Mais au moins, vous avez pu rattraper toutes vos saisons de retard et pour ça, on vous dit chape

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous challengerez votre relation avec des défi danse trouvés sur TikTok. Choisissez-en des simples, où ça pourrait tourner à l'embrouille ces conneries ! Célibataire, apprêtez-vous à vivre un vrai coup de foudre !

Mon corps, ma bataille : Le corps et l'esprit sont au top. Rien ni personne ne pourra nuire à votre joie de vivre. Vous foncez et avez la force de déplacer des montagnes.

Métro, boulot (dodo) : Vous vous sentez démotivée en ce moment, et votre hiérarchie ne fera rien non plus pour vous donner envie de vous impliquer à fond. Ça sent l'envie de claquer la porte !

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, le sexe rythmera vos soirées. Enfin, dans les films et les séries que vous bingez sur Netflix, cela va sans dire, ça va bien faire 3 mois que vous le vivez par procuration.

Mon corps, ma bataille : Vous serez particulièrement sujette aux odeurs ces prochains jours. Voyez les choses du bon côté, le port du masque vous sera d'une grande aide. Faut bien lui trouver des qualités hein...

Métro, boulot (dodo) : Lasse de cette routine qui s'est installée dans votre vie pro, vous aspirerez à quelques changements. Alors virage à 360° ou simple période de mou ? A vous de le déterminer. En attendant, essayez de vous challenger au quotidien pour retrouver un peu d'enjeu dans votre travail.

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, pour tromper l'ennui, vous n'hésitez pas à vous mettre en scène. Un coup, vous jouez l'amoureuse transie, un coup la parfaite emmerdeuse. Au moins, votre partenaire peut avoir l'impression de vivre une double histoire. Et en cette période mortellement relou, c'est déjà ça. Célibataire, vous allez vivre de prochains jours heureux, oui une rencontre vous mettra de très bonne humeur.

Mon corps, ma bataille : Le fait d'avoir arrêté la mal-bouffe vous a permis d'affiner votre silhouette. Votre équilibre alimentaire vous apporte un véritable bien-être. Peaufinez ça avec un peu de sport et ce sera parfait.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes de plus en plus préoccupée par l'avenir. Ces mois de pause vous ont convaincu de vivre à fond, sans ne plus perdre de temps. Finalement, vous pouvez dire un peu merci au Covid.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, déjeuners au lit, billets doux cachés dans l'appart, petits cadeaux déposés sous l'oreiller, vous êtes traitée comme une reine. Et ce statut vous va plutôt bien ! Célibataire, une déception risque de vous plomber totalement le moral, et il vous faudra du temps pour vous en remettre.

Mon corps, ma bataille : Grâce à un système immunitaire au top et une force de caractère inébranlable, vous passerez la semaine sans encombre. Les petits microbes qui se dresseront sur votre chemin ne vous atteindront décidément pas !

Métro, boulot (dodo) : Vos capacités de leadeuse n'auront jamais été aussi bien mises à profit. Un petit Bande Organisé dans votre appart et c'est tout votre voisinage qui vous répondra en choeur depuis leur balcon. Un peu un remake du confinement...

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : La Lune est là et favorise la romance. Si vous êtes en froid avec votre moitié ne vous inquiétez pas ça va s'arranger. Célibataire, il faut toucher le fond pour bien remonter. Vous revenez au max, confiante comme jamais et ça ne va pas laisser les gens indifférents.

Mon corps, ma bataille : Grâce aux stocks que vous aviez faits depuis le début de la pandémie, vous avez pu faire un benchmark complet des masques vendus sur le marché. Et vous savez désormais lequel convient à votre peau sensible, bravo.

Métro, boulot (dodo) : Et si la crise était l'opportunité de votre vie ? Avec vos envies de projet perso, prendre un plan de départ et le chèque qui va avec pourrait vous offrir l'apport dont vous avez besoin !

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vous sentirez délaissée par votre partenaire mais essayez de lâcher du mou si il·elle est très pris·e par le taff en ce moment. Arrangez des moments à deux plutôt le week-end pour vous retrouver et vous vider la tête. Célibataire, après avoir longtemps traîné des pieds, vous vous lancerez à nouveau dans le jeu des rendez-vous avec entrain.

Mon corps, ma bataille : D'une humeur de chien, vous aurez une terrible envie d'envoyer chier votre monde. Et ce sera sans surprise le ficus qui se dessèche et qui perd toutes ses feuilles sur votre jolie moquette pastel qui prendra la saucée. Attention, ça rigole plus là !

Métro, boulot (dodo) : Attention un contrôle inopiné du FISC pourrait vous coûter très cher. Et non ça n'arrive pas qu'aux autres alors mettez de l'ordre dans votre business.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, il vous faudra faire preuve de courage, de patience et surtout de compréhension envers votre partenaire en proie aux doutes. Alors, soutenez-le/la, c'est aussi comme ça que marchent les relations amoureuses. Célibataire, même la fonction premium de Tinder offerte vous fait chier. On ne peut plus rien pour vous, déso.

Mon corps, ma bataille : En vous il va y avoir du tonus mais aussi beaucoup d'agressivité. Vous avez envie de tout casser ? Faites de la boxe ça vous détendra.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez une créativité débordante. Vous avez besoin de créer avec vos 10 doigts. Vous n'hésitez pas à récupérer, à retaper. Vos idées sont appréciées par votre hiérarchie et vos collègues.

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, vous sentez que quelque chose de chelou se trame du côté de Bae mais craignez de découvrir l'existence d'une autre personne. Clairement pas le moment de se retrouver célib'. Célibataire, Mars est votre atout charme. Personne ne pourra résister à votre charisme et des parties de jambes en l'air sont à prévoir.

Mon corps, ma bataille : Le Soleil vous donne force et vitalité. Rien ne vous arrêtera. Vous dormez bien, vous mangez de façon équilibrée, pensez à faire un peu de sport pour évacuer toute cette énergie.

Métro, boulot (dodo) : Après avoir expérimenté les nouvelles règles d'hygiène sur votre lieu de travail, vous n'avez pas l'intention que les choses reviennent « à la normale » : garder vos collègues hors d'un périmètre 4m² est d'un plaisir exquis.