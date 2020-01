Ça y est c'est bientôt le week-end (plus que quelques petites heures à tenir, courage !). Et qui dit vendredi dit aussi rendez-vous avec votre Shōkoroscope. A quelle sauce vont vous déguster les astres cette semaine ? Ces prochains jours vous réservent-ils des orgasmes à la pelle ? Un voyage qui va bouleverser votre vie ? Ou une rencontre qui va tout chambouler ? Nous, en tout cas, nous vous souhaitons que tous vos rêves se réalisent et que la semaine du 20 au 26 janvier vous sera agréable !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez rassurée sur les sentiments de votre partenaire à votre égard, ce n'était pas forcément évident de le·la lire dernièrement. Il·elle saura exprimer son affection, bonne nouvelle pour votre relation ! Célibataire, est-ce vraiment l'amour que vous cherchez, ou juste de quoi assouvir vos pulsions ? Vous semblez indécise.

Mon corps, ma bataille : Vous passerez cette semaine sous les meilleurs hospices, dotée d'une énergie et d'une santé de fer. Profitez-en pour accomplir des choses et vous remuer.

Métro, boulot (dodo) : Si on vous a confié une mission, vous relèverez le challenge haut la main grâce à votre rigueur et votre bonne organisation. Vous en ressortirez plus confiance en vous et en vos compétences.

Le cœur a ses raisons : En couple, la semaine risque d'être difficile. Un dialogue de sourds s'instaurera avec votre partenaire, quand vous daignerez vous adresser la parole. Ouch, il serait temps de mettre les choses à plat, vous croyez pas ? Célibataire, votre carapace est bien solide et vos prétendants ont bien du mal à entrevoir qui vous êtes. Un peu compliqué pour développer une relation !

Mon corps, ma bataille : On vous trouvera plus zen, moins stressée cette semaine et cela vous permettra de mieux vous reposer, votre sommeil devrait également bénéficier de cette accalmie mentale.

Métro, boulot (dodo) : Si vous cherchez un (nouveau) job, le vent pourrait tourner et mettre sur votre chemin une belle opportunité. Cette fois-ci, vous ne douterez plus et aurez envie de la saisir.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vous sentez étouffée par votre partenaire et si vous ne trouvez pas rapidement les mots pour lui dire, vous risquez d'exploser et d'abîmer encore plus votre relation. Allez, lancez-vous. Célibataire, c'est plutôt vous qui étouffez vos prétendant·e·s. Vous requerrez sans arrêt de l'attention et du temps dédié et ça peut faire flipper.

Mon corps, ma bataille : Vous vous sentirez quelque peu submergée cette semaine, aussi bien par vos amitiés, vos projets que vos pensées. Vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à tout cela pour retrouver votre équilibre mental.

Métro, boulot (dodo) : Ce ne sera pas le moment pour bouleverser votre vie professionnelle, les doutes seront encore trop présents pour vous faire prendre quelconque décision sur votre avenir. Faites un vrai bilan.

Le cœur a ses raisons : En couple, quelques petites tensions seront à prévoir, mais rien de bien méchant : la vie à deux a son lot de prises de bec (« je t'avais demandé de vider le lave-vaisselle ! ») mais ce n'est pas la fin du monde ! Célibataire, vous passerez votre tour sur les rencontres et sorties cette semaine. La raison ? Vous n'avez pas envie, c'est pas plus compliqué que ça.

Mon corps, ma bataille : Vous vous plaignez d'avoir toujours mal au dos, mais n'en cherchez pas la cause. Et si votre job assis et votre manque d'activité sportive étaient à blâmer ?

Métro, boulot (dodo) : Une conférence ou un événement qui nécessite de s'exprimer en public vous angoisse. Appuyez-vous sur vos collègues, qui sauront vous épauler et vous rassurer, you got this kiddo !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ferez chacun des reproches à l'autre mais cette stratégie de communication est souvent loin d'être constructive ; pourquoi ne pas formuler vos arguments à la positive pour faire avancer le débat ? Célibataire, vos récentes rencontres vous ont presque dégoûtée du dating. Pour le moment, le célibat vous convient très bien.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez comme qui dirait un petit coup de mou cette semaine, et laisserez tomber un moment vos résolutions healthy. Courage, ne flanchez pas, ça risque d'être d'autant plus dur de s'y remettre.

Métro, boulot (dodo) : Rien de spécial à l'horizon de votre semaine, la routine suivra son cours au boulot et pour être tout à fait honnête, cela vous fait du bien de ne pas subir des rebondissements.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre partenaire persiste à essayer de vous conformer à son idéal et si ça continue comme ça, vous l'enverrez avec plaisir trouver ses critères ailleurs. Non mais. Célibataire, votre personnalité et votre humour ont de quoi intimider vos éventuel·le·s prétendant·e·s et c'est dommage, ils·elles ne savent pas à quoi de quoi ils·elles passent.

Mon corps, ma bataille : Savourez votre pleine forme avant qu'elle ne soit sapée par les petits microbes ou virus, vos défenses immunitaires ne sont pas au max et vous risquez de choper le moindre truc qui traîne.

Métro, boulot (dodo) : On vous a demandé de relever un défi et, quelle qu'en soit l'issue, vous prendrez du plaisir à vous surpasser et à sortir de votre zone de confort. Bravo !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne supportez pas lorsque les choses paraissent trop calmes et avez cette manie de titiller sans cesse votre partenaire pour provoquer une réaction de sa part. Eh bien, cette semaine, vous risquerez d'être servie ! Célibataire, vous ne jouez pas toujours franc jeu avec vos prétendant·e·s et cela peut vous faire défaut.

Mon corps, ma bataille : Un peu fatiguée ces dernières semaines, vous aviez stoppé toute activité physique. Mais ces prochains jours vous réservent une bonne nouvelle : le retour de votre dynamisme ! Ce sera donc le moment idéal de reprendre le sport en douceur... mais on a bien dit en douceur !

Métro, boulot (dodo) : Les jours vous paraissent longs et le travail dur mais vous touchez bientôt au but. Encore quelques efforts à fournir à la ligne d'arrivée et vous devriez être récompensée pour votre travail assidu et impliqué.

Le cœur a ses raisons : En couple, les astres seront avec vous cette semaine ! C'est bien simple, vous fusionnerez littéralement avec votre partenaire et ne formerez plus qu'une seule et même entité. Ah l'amour... Célibataire, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un à qui vous vous sentirez réellement connectée.

Mon corps, ma bataille : Les choses seront floues côté santé et les astres ne vous aideront pas sur ce coup à y voir plus clair ! Alors, un conseil : restez vigilante et gardez l'esprit éveillé. Concentrée et attentive, la semaine devrait vous épargner les mauvaises surprises.

Métro, boulot (dodo) : Déterminée et très organisée, vous fournissez un travail de qualité et rassurez-vous, les gens autour de vous le remarquent. Mais il serait temps aussi de penser à vous et à votre santé. A ce rythme, vous ne tiendrez pas longtemps...

Le cœur a ses raisons : En couple, les soucis du quotidien auront raison de votre humeur. Heureusement, vous pourrez compter sur le soutien de votre partenaire, à condition de ne pas décharger toutes vos pensées négatives sur bae. Célibataire, vous n'aurez pas franchement la tête à penser aux rencontres et aux dates, absorbée par votre quotidien déjà bien compliqué.

Mon corps, ma bataille : Ce ne sera pas la grande forme côté santé ces prochains jours. Si vous serez tourmentée par plusieurs problèmes, vous vous en créerez d'autres en repoussant certaines visites médicales. On sait, ce n'est jamais très agréable mais un petit check up de temps en temps est indispensable.

Métro, boulot (dodo) : Grâce aux astres, votre concentration devrait être renforcée et vous permettre de mener à bien vos missions. A terme, tous ces efforts fournis pourraient bien vous mener vers de belles opportunités.

Le cœur a ses raisons : En couple, vos projets à deux devraient se concrétiser ces prochains jours. Qu'il s'agisse de ce petit voyage dont vous parlez souvent, d'une envie de s'installer ensemble ou même une demande en mariage, votre relation va prendre un sacré tournant. Célibataire, attendez-vous à faire LA rencontre que vous attendiez depuis longtemps.

Mon corps, ma bataille : Attention, votre stress est en train de sérieusement atteindre votre santé. Sommeil perturbé et perte d'appétit, il va falloir remédier à la situation si vous ne voulez pas vous écrouler dans les prochains jours. Un conseil ? Pensez à la méditation pour apprendre à gérer vos émotions.

Métro, boulot (dodo) : Rien à signaler côté boulot ni finances. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles : aucune mauvaise surprise ne viendra faire un trou dans vos économies. A l'inverse, aucune rentrée d'argent n'est à prévoir non plus...

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'êtes pas toujours sûre des sentiments que votre partenaire éprouve à votre égard et vous aurez plus que jamais besoin d'être rassurée. Parlez-lui et faites-lui part de vos inquiétudes. Célibataire, votre vie solo commence par vous peser et vous ressentez le réel besoin d'être avec quelqu'un avec qui tout partager.

Mon corps, ma bataille : Vous serez pleine d'énergie cette semaine ! Grâce à la qualité de votre sommeil et à votre alimentation équilibrée, vous terrasserez tous les petits microbes qui tenteront de vous nuire.

Métro, boulot (dodo) : Ce ne sera pas la période la plus fun au bureau. Vos collègues sont stressé·e·s et des tensions se ressentiront. Si ce n'est jamais agréable de bosser dans une ambiance aussi électrique, dîtes-vous que l'orage va bien finir par passer et concentrez-vous plutôt sur votre travail.

Le cœur a ses raisons : En couple, plus amoureux·ses que jamais, votre relation devrait franchir un cap supplémentaire. Si la passion sera toujours au rendez-vous, les choses deviendront beaucoup plus sérieuses et profondes au cours des prochaines semaines. Célibataire, lassée de votre vie de célib', vous aspirerez à quelque chose de plus sérieux et plus consistant.

Mon corps, ma bataille : Quelque chose vous travaille en ce moment. Un rendez-vous pro que vous appréhendez ? Cette réunion de famille ? Ces retrouvailles avec cette ancienne amie ? Apprenez à relativiser et à prendre les choses avec sérénité. Pour ça, le yoga et la méditation pourraient vous faire le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes une bosseuse et ne comprenez pas que certain·e·s de vos collègues puissent se la couler douce. Cela vous irrite et vous le faîtes savoir. Attention, n'oubliez pas que chacun a son rythme de travail et que vous n'avez aucun droit de regard sur celui fourni par vos partenaires de boulot.