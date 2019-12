Qui dit fin de semaine, dit forcément rendez-vous avec votre Shōkoroscope. Que vous réservent les astres cette semaine, l'ultime de 2019 ? Une envie de partir à la découverte de la plus belle destination du Monde ? Des soirées cosy à chiller sur Netflix ? Une rencontre prometteuse ? En tout cas, nous vous souhaitons une jolie semaine, de très belles fêtes et surtout de beaux projets à venir !

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation sera un peu chahutée par les remarques (et reproches) adressées l'un à l'autre. Formulez vos complaintes autrement pour éviter de piquer l'autre et apaiser la situation. Célibataire, vos proches compteront plus que de potentiels bails cette semaine, vous attendez de passer les fêtes pour vous remettre dans le mood séduction.

Mon corps, ma bataille : Est-ce l'approche des fêtes qui vous stresse ? Lâchez de leste et ne prenez pas toute la charge mentale sur vos épaules, vous verrez que vous retrouverez plus de sérénité.

Métro, boulot (dodo) : Si vous n'avez pas pris de vacances, votre semaine finira de vous achever avec les nombreux dossiers que vous récupérerez de vos collègues et les choses que vous aurez à gérer. Courage !

Le cœur a ses raisons : En couple, les fêtes vous mettront dans un mood romantique et bienveillant et votre partenaire vous le rendra, l'esprit de Noël a décidément une influence positive sur vos amours ! Célibataire, vous n'aurez pas envie de chercher ni même de trouver l'amour, la liberté dont vous jouissez vous est bien trop précieuse pour la gâcher. Pas maintenant, en tout cas.

Mon corps, ma bataille : Vous serez dynamique cette semaine, déterminée à vous bouger dans cette période souvent propice aux excès et au cocooning. D'ailleurs, votre entourage vous admirera et pourrait bien vous suivre dans votre lubie.

Métro, boulot (dodo) : Vous ne serez pas très douée pour communiquer avec vos collègues, et l'ambiance au boulot pourrait en pâtir. Soyez plus chill et moins tyrannique, le job sera fait sans que vous vous énerviez.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez tellement en phase avec votre partenaire que vous songerez à la next step : cette semaine en famille pourrait vous donner envie de fonder la vôtre. Célibataire, ne perdez pas de temps avec ces gens qui vous laissent une drôle d'impression, faites confiance à votre instinct pour repérer les plans foireux.

Mon corps, ma bataille : Baisse d'énergie pour ne pas dire léthargie sera au programme de cette semaine. Pensez à vous remuer et si possible (Noël oblige !) à alléger vos assiettes pour soulager votre système digestif en berne.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez des idées derrière la tête mais avant de vous lancer dans de nouveaux projets, faites-en part à vos proches, un point de vue extérieur pourra sans doute vous aider à y voir plus clair dans le brouillard de votre vie pro.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous qui aviez du mal à vous engager et à vous projeter, vous pourriez bien céder : voilà qui devrait rassurer votre partenaire en manque de garanties de votre part, mais aussi de preuves d'amour. Vous voyez, ce n'est pas si terrible que de s'ouvrir à l'autre ! Célibataire, vous mettez des next à toutes les personnes qui vous portent de l'intérêt, pourquoi repoussez-vous l'amour comme ça ?

Mon corps, ma bataille : Si vous n'avez pas encore de problèmes de transit, l'indigestion est pour bientôt. C'est bien de se faire plaisir, mais n'allez pas vous rendre malade pour un morceau de bûche, écoutez votre estomac lorsqu'il vous dit être rassasié.

Métro, boulot (dodo) : A l'approche d'une nouvelle année, vous aurez envie de monter de nouveaux projets, que ce soit un changement de boulot, de carrière ou de nouveaux responsabilités au travail. Vous serez boostée comme jamais !

Le cœur a ses raisons : En couple, il semblerait que vous ne jouiez pas franc jeu et cela pourrait commencer à agacer votre partenaire : arrêtez donc de travestir votre vraie nature et assumez qui vous êtes vraiment, il n'y a pas de mal à être vous. Célibataire, une relation passée vous a peut-être blessée mais cela ne veut pas dire que toutes les histoires font du mal, reprenez confiance et le bonheur vous sourira.

Mon corps, ma bataille : Si vous êtes en congés cette semaine, profitez-en pour vous reposer et retrouver un rythme convenable, au lieu de binger jusqu'à 3 heures du mat. Vous voulez entamer 2020 sur les rotules ?

Métro, boulot (dodo) : Si vous cherchez du travail, la situation pourrait bien enfin se débloquer, au point même de vous submerger. Voyez les choses du bon côté, être autant convoitée vous met dans une position de force.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation connaîtra des hauts et des bas, mais principalement à cause de vos humeurs changeantes. Un coup vous aboyez, un coup vous vous radoucissez : vous êtes difficile à suivre et sûrement même à tolérer. Célibataire, vous serez d'humeur séductrice et les rencontres que vous ferez cette semaine pourraient être sensible à ce petit jeu. Grrrraou !

Mon corps, ma bataille : L'esprit de Noël vous a gagnée et rien ne pourra venir entacher votre bonheur : vous rayonnerez et sèmerez la bonne humeur tout autour de vous.

Métro, boulot (dodo) : Vous vous plaisez dans votre environnement de travail, mais vous avez également besoin de vous challenger, et cela pourrait vous pousser à réaliser vos ambitions ailleurs, là où l'on vous propose de vraies opportunités.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez confrontée à de nombreux problèmes persos. Heureusement, vous pourrez compter sur le soutien de votre partenaire. Mais un conseil : ne laissez pas vos soucis parasiter votre relation. Célibataire, vous n'aurez pas la tête à faire des rencontres, préoccupée par les tracas du quotidien.

Mon corps, ma bataille : Vous trouverez toutes les occasions possibles pour faire la fête, que ce soit en famille, avec des potes ou des collègues. Si vous avez parfaitement raison de vous amuser, attention cependant à ne pas accumuler trop de fatigue.

Métro, boulot (dodo) : Si vous voulez garder vos finances dans le vert, il va falloir revoir vos dépenses, qui ne sont pas toujours d'une grande utilité. Allez, un peu de rigueur s'impose !

Le cœur a ses raisons : Si vous serez tou·te·s deux confronté·es à des problèmes extérieurs, vous pourrez compter l'un·e sur l'autre pour faire face aux difficultés. Veillez toutefois à ne pas laisser vos soucis prendre le pas sur l'équilibre de votre relation. Célibataire, à cause de vos problèmes personnels, vous passerez à côté d'une belle rencontre...

Mon corps, ma bataille : Attention, vous êtes au bord du burn out. A force d'accumuler la fatigue et de ne pas vous dégager du temps rien que pour vous, le gros pétage de câble vous pend au nez. Alors, faites un break et surtout évadez-vous l'esprit !

Métro, boulot (dodo) : Si vous excellerez toujours au travail, quelques signes de fatigue viendront vous freiner. Rappelez-vous qu'un peu de repos ne peut que renforcer votre productivité !

Le cœur a ses raisons : En couple, apprêtez-vous à vivre une semaine remplie d'amour, aux côtés de votre partenaire qui vous répétera combien il/elle est heureux·se d'être avec une personne comme vous. Célibataire, vous ferez plusieurs rencontres et tomberez sous le charme plus d'une fois mais ne chercherez pas à vous poser pour autant.

Mon corps, ma bataille : Attention, vous serez particulièrement sensible aux microbes et multiplierez les galères cette semaine ! Alors un conseil : économisez-vous, en mettant votre corps mais aussi votre cerveau au repos.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes du genre à cravacher sans relâche. Et pourtant, vous devriez plutôt être à l'écoute de votre corps qui semble montrer ses premiers signes de fatigue. On le répète : reposez-vous, c'est très important !

Le cœur a ses raisons : En couple, entre votre partenaire et vous, la passion sera plus intense que jamais, et vous ne ferez rien pour la réfréner. Vous avez bien raison ! Célibataire, vous enchaînerez les rencontres et ferez tomber vos prétendant·es comme des mouches, dotée d'un charme fou. Mais pas question pour vous de vous poser, le flirt vous suffira amplement !

Mon corps, ma bataille : Vous sortez d'une période un peu compliquée et vos batteries sont complètement à plat. Bref, vous avez urgemment besoin de vous reposer et de vous faire plaisir. Rien de bien extravagant, un bon livre, une soirée agréable avec vos amis, faire du sport : évacuez les tensions !

Métro, boulot (dodo) : Vous commencez à ressentir une certaine lassitude au boulot, ce qui vous fera beaucoup cogiter sur votre avenir professionnel. Prenez donc le temps d'y penser, de vous poser et de réellement considérer les choix qui s'offrent à vous.

Le cœur a ses raisons : En couple, même si vous ferez face à quelques petits soucis du quotidien, la complicité, le soutien et surtout l'amour que vous portera votre partenaire vous aidera à les affronter avec calme et philosophie. Célibataire, les astres vous mèneront à une personne avec laquelle vous partagez beaucoup de points communs. Restez vous-même et les choses devraient bien se passer...

Mon corps, ma bataille : Vous serez dotée d'une superbe énergie et d'un moral au top ces prochains jours ! Plus de raisons de vous inquiéter pour votre santé, elle affichera une parfaite résistance aux microbes !

Métro, boulot (dodo) : Ces derniers jours de repos vous ont fait le plus grand bien ! Déterminée comme jaja, vous redoublerez d'efficacité et d'imagination au boulot, motivée par un nouveau projet très stimulant.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment d'être totalement transparente aux yeux de votre partenaire, ce qui vous poussera à aller chercher de l'intérêt dans ceux de quelqu'un d'autre. Célibataire, votre priorité pour le moment sera de retrouver confiance en vous, et cela passera par vous assurer de votre charme auprès de prétendant·es cobayes.

Mon corps, ma bataille : Attention, vous risquez de rencontrer plusieurs problèmes cette semaine, à cause d'une négligence de votre part. A force de fermer les yeux sur ces petits maux qui vous tracassaient pourtant, vous allez avoir un sacré retour de bâton. Alors, un conseil : allez consulter un médecin, et vite !

Métro, boulot (dodo) : Les astres ne seront pas très cléments avec vous côté finances. Oui, il se peut que votre compte en banque soit amputé d'une somme d'argent plutôt importante. Il vous faudra donc redoubler deux fois plus de vigilance.