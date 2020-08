Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

L'été est déjà bien entamé mais vous réserve peut-être encore de belles surprises (non, non, on ne fait pas QUE référence au Shōkoroscope). Qui sait, peut-être déboulera ce canon que vous n'attendiez plus à la terrasse du café du coin ? Peut-être allez-vous craquer pour un petit tatouage cet été ? Peut-être allez-vous craquer tout court et tout envoyer péter ? Dans tous les cas, on vous souhaite de passer une belle semaine du 24 au 30 août et de profiter des derniers jours de vacances avant la reprise.

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'aurez pas le moral et n'aurez envie de rien et ce, malgré les efforts de votre partenaire pour vous redonner le sourire. Heureusement que vous pouvez compter sur sa patience, car vous ne serez clairement pas un cadeau ces prochains jours. Célibataire, de belles surprises seront au rendez-vous. Soyez patiente...

Mon corps, ma bataille : Il fait beau, il fait chaud, l'été touche bientôt à sa fin : bref, tout le monde autour de vous est on fire. Oui, sauf que vous, vous avez envie de repos et de calme. Que vos potes continuent la fête jusqu'à pas d'heure, ce n'est pas vous qu'on retrouvera en PLS en salle de réu.

Métro, boulot (dodo) : Très sensible à ce que les gens peuvent penser de vous, vous prendrez enfin les choses avec un peu plus de recul en acceptant qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire que Baptiste de la compta pense que vous êtes une relou ?! Il vous importe son avis, à lui ?

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'avez jamais été aussi heureuse d'être avec quelqu'un. Vous vous en êtes rendue compte quand vous avez trié la paperasse à deux. C'est quand même vachement plus rapide à quatre mains... Célibataire, niveau cœur l’ambiance sera à l'ambiguïté. Ami·e, amant·e, la frontière est parfois poreuse. Mais pourquoi choisir quand on peut tout avoir ?

Mon corps, ma bataille : Ça ne va pas être la méga forme cette semaine. Après avoir été en contact avec une personne Covidée, vous virerez littéralement à la parano. Bon, faites-le ce test, qu'on n'en parle plus, vous saoulez tout le monde là...

Métro, boulot (dodo) : Vous avez envie de gâter vos proches en ce moment. Famille, amis et même collègues, vous dépensez sans compter pour faire plaisir à votre entourage. C'est tout à votre honneur, mais vous êtes sûre que c'est la bonne période pour faire péter le budg' ?

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, votre naturel jaloux vient à nouveau jouer les trouble-fête. En pleine parano, vous interceptez le moindre regard, décortiquez le moindre texto, sur-interprétez le moindre commentaire. Autant dire que les après-midi plage n'ont pas été de tout repos. Célibataire, vous commencez à ressentir une certaine lassitude. Vous aussi, vous avez envie de partager des soirées Netflix-pizza avec quelqu'un. Et non, Simone votre chatte ne suffit plus.

Mon corps, ma bataille : Que vous vous sentez bien loin des ragots de vos collègues, de la toxicité de votre mère, de la négativité de votre copine Caro. Si bien que vous envisagez très sérieusement de mettre les voiles à l'autre bout du monde ces prochains mois. Ah mais oui, mais non, le Covid, c'est vrai...

Métro, boulot (dodo) : On ne veut pas vous mettre la pression mais les astres n'auront pas une grande influence sur vous cette semaine. Autrement dit, si vous merdez côté boulot ou côté finances, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, rien ne viendra troubler la tranquillité de votre relation. On pourra reprocher à votre couple de se contenter d'une routine un peu trop confortable mais on sait que ce sont toujours les potes célib' qui galèrent avec des plans foireux qui vous assènent ce genre de commentaires. Donc OSEF. Célibataire, vous soupçonnez votre target de faire partie de la catégorie des parfait·e·s connard·sse·s. Ouais, vous les repérez de loin depuis le temps.

Mon corps, ma bataille : Entre le taff, la teuf et la touffe (bon, c'était pour le style), vous ne savez plus où donner de la tête. Pensez à vous reposer de temps en temps ou vous allez attaquer la rentrée sur les rotules.

Métro, boulot (dodo) : Votre imagination n'a jamais été aussi débordante qu'en ce moment. On ne sait pas d'où vous sortez ces idées de génie mais le résultat est là. Comme quoi, ça vous réussit de faire la fête !

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, la communication risque d'être compliquée cette semaine. Vous avez des choses à dire mais vous n’osez pas. Pourquoi vous ne tentez pas le mail ? Non, ce n'est pas si désuet... Célibataire, les astres seront de votre côté pour vous aider à ouvrir les yeux. Parce que ce ne sont pas les options qui manquent, c'est surtout votre caractère borné qui vous empêche de rencontrer quelqu'un.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez la forme cette semaine, notamment grâce à des nuits réparatrices et une alimentation équilibrée. Ajoutez-y un peu de sport, et vous verrez votre stress s'évaporer !

Métro, boulot (dodo) : Vous serez particulièrement performante au travail : rapide, force de proposition et très efficace. Seulement, ne soyez pas trop dure avec vos collègues. Ok, ils n'en foutent pas une, mais ce n'est pas à vous de leur faire remarquer.

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, vous chercherez sans cesse à avoir le dernier mot. Le programme Netflix, celui des vacances, le choix du restaurant... On vous rappelle le concept du couple ou bien... ? Célibataire, que l'on ne vous parle pas de relation amoureuse. A force de voir vos copines descendre des paquets de mouchoirs chaque samedi soir, vous vous dîtes que solo, c'est finalement pas si mal.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez quelques difficultés à trouver le sommeil. Sans doute le stress de la reprise... Enfin, ça, c'est ce que vous vous répétez pour vous donner bonne conscience. En réalité, ce sont surtout les nuits blanches que vous enchaînez qui ont raison de votre sommeil en ce moment.

Métro, boulot (dodo) : On sait que vous avez une phobie administrative mais pensez à résilier votre contrat d'assurance. Oui, oui, celui que vous payez depuis des années pour cet appart que vous n'occupez plus depuis un bail.

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, des soucis d'argent pourraient ternir l'entente au sein de votre relation. Ouch, apprenez à faire vos comptes ou soyez plus maline : Bae a compris d'où viennent les problèmes. Célibataire, vous désespérez un peu de trouver chaussure à votre pied. Mais que voulez-vous, qu'importe la mode, vous ne mettrez jamais le vôtre dans un claquette/chaussette. Vous jouez dans une autre cour.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez envie de vous enfermer dans votre bulle, pensive. Vous passerez peut-être pour une associable mais ça vous fera au moins une belle économie de masques.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes sans cesse challengée par votre hiérarchie, ce qui booste votre créativité mais qui peut également vous mener tout droit au surmenage. Prenez votre travail au sérieux mais apprenez à relâcher la pression de temps en temps. Regardez un peu comment vos potes ont géré le taff pendant le confinement, ça devrait vous donner des idées.

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous allez vivre une semaine tout feu tout flammes. Un jour, vous vous aimerez, l'autre, vous vous déchirerez. Au moins, vous gagnerez de belles réconciliations sur l'oreiller (et rien que pour ça...). Célibataire, apprenez à être plus modérée. On a compris que vous rêvez de lui jeter ses quatre vérités à la figure mais faites les choses en bonne et due forme.

Mon corps, ma bataille : Vous n'êtes pas d'humeur productive ? Inutile de vous flageller, c'est le signe que vous avez besoin de calmer le jeu et de prendre du temps pour vous. Et tant pis si Mamie vous traite de feignasse, c'est votre santé qui est jeu.

Métro, boulot (dodo) : Attendez-vous à recevoir une proposition plutôt intéressante ces prochains jours mais attention, prenez bien le temps de l'étudier avant d'accepter. La crise n'a épargné personne et il se pourrait qu'on cherche avant tout à vous entuber.

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, on ne sait pas quel plaisir masochiste vous tirez de vos investigations mais vous ne pouvez vous empêcher d'infiltrer le portable, l'ordi, les dossiers rangés de Bae dès que vous en avez l'occasion. Et vous le savez mieux que personne : quand on cherche, on trouve. Célibataire, on sait que les lois du dating sont cruelles mais soyez plus modeste quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Oui, vous êtes géniale mais faites-lui passer le message de façon plus subtile please.

Mon corps, ma bataille : Il y a eu l'hiver, le confinement, les vacances d'été. Cette fois, plus d'excuse : vous allez vous remettre au sport, et vite ! Vous aviez promis que l'année 2020 serait celle de la reprise d'activité, alors il ne reste que quatre petits mois pour honorer vos résolutions.

Métro, boulot (dodo) : Il est possible que vous touchiez une importante somme d'argent ces prochaines semaines. On sait que la tentation de tout flamber sera grande mais voyez plus loin. Bon, au moins jusqu'à la fin de l'année.

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez ces trois petits mots sur le bout des lèvres mais vous n'osez pas les lui dire. Et si vous passiez par un chemin détourné pour lui dire que vous l'aimez à la folie ? Célibataire, il serait temps d'avoir une discussion franche avec votre crush. Le "fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis", ça va bien deux minutes.

Mon corps, ma bataille : Vous aviez besoin d'une pause et d'une cure de soleil : c'est désormais chose faite. Revigorée comme jaja, vous allez enfin pouvoir vous remettre au sport (parce qu'à part lever le coude, vous n'avez pas franchement bougé grand-chose ces derniers temps).

Métro, boulot (dodo) : Attention, attention, votre côté panier percé risque de refaire surface cette semaine. Si vous souhaitez garder de bonnes relations avec votre banquier, un conseil : faites suspendre votre compte ASOS pour le moment. On sait, cette petite robe en satin rouge vous nargue mais rappelez-vous à quel point elle peut être dangereuse.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, vos nuits risquent d'être très courtes ces prochains jours. M'enfin, pour une fois que vos deux libidos sont accordées, vous n'allez pas vous en plaindre ! Célibataire, faites vous désirer en vous faisant plus rare. Oui, parce que votre crush a parfaitement compris que vous le/la stalkiez. 3 rencontres fortuites dans la semaine, ça fait un peu beaucoup quand même.

Mon corps, ma bataille : L'énergie dont vous ferez preuve ne sera pas forcément positive. Vraie tornade, votre entourage aura bien du mal à vous reconnaître (et regrettera presque vos jours plus mollassons). Canalisez tout ça dans une activité sportive, par exemple, ou vous allez vous épuiser toute seule (et pas que).

Métro, boulot (dodo) : Vous avez une énergie débordante qui va vous permettre de réaliser vos projets. Les astres vous donnent toutes les cartes pour gagner la partie alors comme dirait RuPaul, don't fuck it up.

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, votre partenaire se montrera d'un soutien à toute épreuve. Embrouille avec cette bitch de Sophie, coup de press' de votre frustré de boss, qu'importe les difficultés, sa présence vous est très précieuse. Célibataire, vous rêvez de romantisme et d'histoire passionnée. Bon, pour le moment, vous vous contentez surtout de les vivre par procuration sur Netflix.

Mon corps, ma bataille : Après avoir fait face à de nombreux épisodes de stress, vous retrouverez enfin une certaine forme de sérénité. Sans surprise, votre moral sera boosté ces prochains jours. Votre sourire retrouvé, profitez-en pour reprendre les activités que vous aviez laissées de côté ces derniers temps.

Métro, boulot (dodo) : Votre désir d'augmentation deviendra obsessionnel. Sachez que si l'on ne vous propose plus rien de satisfaisant à vos yeux, il serait peut-être temps d'envisager une autre boîte.