Qui dit vendredi dit : Shōkoroscope ! Qu'est ce qui vous attend du 24 février au 1er mars ? Une rencontre inattendue, un voyage au bout du monde, une exploration de votre intimité pour vous emparer de votre sexualité ? Bien sûr la rédac est là pour vous livrer votre avenir... Et si ce qui vous attend ne vous plaît pas, il y aura toujours cette superbe nouvelle pour vous réchauffer le coeur !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous choisirez cette semaine pour vider votre sac, tous les reproches que vous accumulez depuis des semaines ou plus. Autant vous dire que l'ambiance sera électrique à la maison ! Célibataire, vous n'arriverez pas à vous enlever quelqu'un de la tête, mais votre raison sait qu'il vaut mieux s'en tenir loin au risque de vous attirer des problèmes.

Mon corps, ma bataille : Une belle énergie vous donnera envie d'accomplir 1001 choses, ce sera donc le moment opportun pour réaliser notamment les taches un peu ingrates que vous repoussiez, ça passera comme une lettre à la poste !

Métro, boulot (dodo) : La routine du boulot poursuivra son cours ; sachez que si le train-train vous ennuie, c'est aussi à vous de prendre les devants et de provoquer une étincelle, vous êtes maître de votre carrière !

Le cœur a ses raisons : Une belle semaine s'annonce pour les couples qui s'entendront à merveille et oseront faire des projets, qu'ils soient à court ou long terme. Attention toutefois si un bébé n'est pas dans vos plans, un accident est vite arrivé ! Célibataire, pour la séduction, on repassera. Vous préférerez passer du temps avec vos amis qu'avec de potentiels crushs et c'est aussi bien comme ça. Bros before hoes !

Mon corps, ma bataille : Des excès en tous genres seront à prévoir, vous êtes comme ça quand vous êtes heureuse : une vraie épicurienne qui ne se refuse rien. Attention, votre corps risque de vous envoyer une alerte incessamment sous peu !

Métro, boulot (dodo) : Lassée de votre boulot, vous irez au taff sans grande motivation cette semaine. Si vous avez vraiment la tête ailleurs, pourquoi ne pas faire un bilan de compétences et chercher du boulot ailleurs, dans une autre branche même ?

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez envie de retrouver les émois des premiers jours, nostalgique de ces instants passionnels mais votre partenaire ne se montrera pas aussi réceptif à vos propositions que vous l'aviez imaginé. Célibataire, ce ne sera pas les occasions de faire des rencontres qui manqueront, mais plutôt votre enthousiasme. Bof, ça ne vous dit rien qui vaille.

Mon corps, ma bataille : Une force vous incite a reprendre votre santé en mains. Vous aurez envie de sport et de healthy food, mais attention à ne pas y aller trop fort, c'est ainsi que l'on abandonne en quelques jours.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez le sentiment de passer votre vie au boulot, mais cela serait plus dû à un souci d'organisation qu'à une charge de travail démentielle. Arrêtez de vous tourner les pouces toute la matinée et vous ne serez plus forcée de rester jusqu'à 20h !

Le cœur a ses raisons : En couple, quelque chose vous turlupine mais n'osez pas en parler à votre partenaire. Seriez-vous coupable de quelque chose pour autant redouter de le·la confronter ? Célibataire, vous intellectualisez trop les situations romantiques et cela vous a déjà joué des tours par le passé. Rien ne mérite que vous vous montiez le bourrichon de la sorte, alors chill out !

Mon corps, ma bataille : Vous avez envie de chambouler votre hygiène de vie mais avant de prendre des mesures, penchez-vous sur vos objectifs et allez-y en fonction. Ce n'est pas la peine de tout changer du jour au lendemain.

Métro, boulot (dodo) : Vous irez bosser avec un entrain que l'on ne vous connaît pas, et la raison pourrait être davantage d'ordre perso que pro. Qui donc vous met en joie d'aller au travail comme ça ?

Le cœur a ses raisons : En couple, des conflits pourraient bien perturber le calme de votre relation. Vous reprochez à votre partenaire de subir toute la charge mentale mais votre méthode n'est pas bonne, essayez d'exprimer vos doléances sans attaquer, en expliquant plus vos sentiments. Célibataire, vous remettrez les dates à plus tard, vous êtes bien trop fatiguée pour tchather.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez un petit coup de mou, la faute à un sommeil de mauvaise qualité. Cherchez la cause de vos insomnies, elles commencent sérieusement à vous saper le moral.

Métro, boulot (dodo) : Vous ferez un rejet total de vos collègues cette semaine, et cela risque de mettre une mauvaise ambiance dans votre équipe. Au lieu de bouder, soyez adulte et dites plutôt ce qui ne va pas pour dissiper les tensions.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez comblée par les attentions de votre partenaire, qui se montrera particulièrement Bisounours cette semaine. C'est tout ce dont vous aviez besoin, et vous lui rendez bien. Célibataire, vous avez flashé sur quelqu'un mais restez prudente, trop habituée aux plans foireux. C'est légitime, mais apprenez aussi à vous laisser porter, cela pourrait vous mener vers quelque chose de bien.

Mon corps, ma bataille : Votre corps vous demandera de lever le pied. Vous êtes sur tous les fronts et cela épuise vos ressources, on ne voudrait pas que vous fassiez un burnout !

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez la volonté d'épater votre hiérarchie, et vous y parviendrez en relevant avec brio les défis que l'on vous a donnés. La reconnaissance que vous obtiendrez vous mettra dans une super dynamique les jours à venir.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation est sur le point de franchir un nouveau cap. En effet, les projets que vous discutez depuis des semaines s'apprêtent à se concrétiser. Célibataire, apprêtez-vous à faire LA rencontre que vous attendiez depuis un moment !

Mon corps, ma bataille : Rien à signaler côté santé, tout ira pour le mieux. Grâce à votre système immunitaire infaillible, vous vous montrerez très résistante face aux maladies. Ce qui boostera également au moral. Bref, vous serez plus rayonnante que jamais.

Métro, boulot (dodo) : La fatigue accumulée ces derniers mois se fera sentir. Inutile de tirer sur la corde, si vous voulez garder le peu d'énergie qu'il vous reste, il est préférable que vous fassiez une pause dès maintenant et que vous vous accordiez ces vacances qui vous font tant rêver.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne verrez que les aspects négatifs de la vie à deux et ressentirez un très fort désir d'indépendance. S'agit-il d'une passade ou d'une réelle envie d'être seule à nouveau ? L'avenir vous le dira. Célibataire, vous n'aurez aucune envie de vous poser, trop heureuse dans votre vie de célib'.

Mon corps, ma bataille : Vous serez parasitée par vos souvenirs. Qu'ils soient heureux ou douloureux, vous serez très pensive ces prochains jours, ce qui vous empêchera évidemment d'aller de l'avant. Et si vous optiez pour la méditation, afin d'évacuer toute cette nostalgie ?

Métro, boulot (dodo) : Portée par les encouragements et les compliments de vos chefs, vous brillerez au travail cette semaine. Vous remplirez les missions confiées haut la main et cela boostera votre confiance en vous.

Le cœur a ses raisons : En couple, un vilain sentiment que vous connaissez très bien viendra parasiter votre relation amoureuse. Eh oui, la jalousie sera de retour ! Seulement, si vous voulez préserver votre histoire, il sera préférable de la maîtriser. Célibataire, à trop vouloir la perfection, vous risquez d'être constamment déçue.

Mon corps, ma bataille : Le stress aura raison de votre sommeil et la fatigue viendra doucement s'accumuler. Pour retrouver une certaine qualité de sommeil, on vous conseille de bannir tous les excitants et de vous tourner vers des médecines alternatives.

Métro, boulot (dodo) : Vous serez amenée à travailler avec de nouvelles personnes, ce qui vous angoisse beaucoup. On vous rassure : la collaboration se passera bien et même mieux que vous ne l'avez imaginé. Mais un conseil, n'acceptez aucune proposition trop rapidement. Prenez le temps de réfléchir.

Le cœur a ses raisons : En couple, si vous ne pensiez que "nous", vous prônerez dorénavant le "je". Plus question de faire passer votre relation au premier plan, c'est pour vous que vous voudrez vivre. Célibataire, que l'on ne vous parle pas de vie de couple, celle-ci vous fait tout simplement horreur pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Vous déborderez d'énergie et d'enthousiasme cette semaine ! Ce sera donc le moment idéal pour commencer une nouvelle activité et repousser ces limites que vous vous fixez. Rappelez-vous que vous en êtes parfaitement capable.

Métro, boulot (dodo) : Sensibilisée aux enjeux écologiques, vous reverrez votre mode de vie, notamment pour votre vie professionnelle. Moins de déplacements, moins de mails, plus d'initiatives vertes, vous vous responsabiliserez autrement.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez tendance à totalement vous écraser face à votre partenaire. N'oubliez pas que vous aussi vous existez et que vous aussi, vous avez des choses à lui apprendre. Célibataire, vous vous laisserez influencée par une personne de votre entourage, qui ne vous donnera pas les meilleurs conseils pour votre vie sentimentale.

Mon corps, ma bataille : Les allergies sont de retour et si vous y êtes sensible, vous allez en baver ces prochains jours. Rien de grave, mais faites le nécessaire pour ne pas aggraver la situation...

Métro, boulot (dodo) : Si votre compte en banque se portera plutôt bien, on vous conseille tout de même de faire attention à vos prochaines dépenses. Maîtrisez vos pulsions d'achat et prioritisez vos besoins. On est certaines que vous n'avez pas BESOIN de tout ce que vous avez récemment acheté.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vous faîtes une idée de la vie parfaite et mettez tout en oeuvre pour la concrétiser. Hélas, vous ne pouvez pas tout modeler comme vous le souhaitez... surtout votre partenaire. Célibataire, vous ne ferez pas beaucoup d'efforts pour connaître vraiment vos prétendant.e.s. Et c'est bien ce qui péchera...

Mon corps, ma bataille : Votre corps et votre esprit sont sur le point de vous lâcher. Fatigue, stress, nerfs à vifs, vous aurez bien du mal à maîtriser vos émotions. Un conseil ? Reposez-vous et les choses rentreront dans l'ordre tout naturellement.

Métro, boulot (dodo) : Votre instinct vous dit que c'est le moment de bouger. Réfléchissez à la bonne direction à suivre avant de vous lancer et n'hésitez pas à sonder votre entourage. C'est en confrontant les points de vue qu'on arrive parfois à y voir plus clair.