Ce vendredi sonne la fin de semaine et aussi le retour du Shōkoroscope. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? De belles rencontres ? Du sexe à gogo pour une pelletée d'orgasmes (et aussi pour retarder la ménopause) ? Un voyage de dernière minute vers une destination de rêve ? Nous en tout cas, nous vous souhaitons bien évidemment le meilleur cette semaine et espérons que les astres seront cléments avec vous du 27 janvier au 2 février.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre couple retrouvera son équilibre : les tracas et tensions des dernières semaines laisseront place à une harmonie nouvelle. Vous serez plus amoureux que jamais. Célibataire, votre cœur vous dit d'explorer les possibilités avec votre nouveau crush, mais votre raison vous dit de fuir. Et si vous en parliez avec des amis pour avoir leur ressenti ?

Mon corps, ma bataille : Vous serez lancée dans une spirale vertueuse où tout vous semblera possible, et avec un tel état d'esprit, les choses ne pourront que bien tourner pour vous, ça sera le moment d'accomplir toutes vos envies.

Métro, boulot (dodo) : À peine l'argent arrive t-il sur votre compte en banque que vous dilapidez tout ! Si une prime vous attend, essayez d'être plus responsable, vous avez gagné cet argent à la sueur de votre front, après tout.

Le cœur a ses raisons : Après une période périlleuse avec votre partenaire, les choses iront un peu mieux, mais pas parce que vous avez communiqué : faire l'autruche jusqu'à ce que les choses se tassent ne permet pas de résoudre les différends sur le long terme ! Célibataire, une rencontre pourrait avoir lieu et cela vous mettra sans dessus-dessous. C'est plutôt bon signe !

Mon corps, ma bataille : L'énergie dont vous ferez preuve ne sera pas forcément positive, vous vous apparenterez plus à une tornade qu'à un rayon de soleil ! Canalisez tout ça dans une activité sportive, par exemple, ou vous allez vous épuiser toute seule.

Métro, boulot (dodo) : De la nouveauté au travail vous reboostera et vous donnera de nouveau envie de vous investir à fond. Parce que ces derniers, ce n'était pas trop ça,e t cela se ressentait sur votre moral.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre joie et votre amour vous donneront envie d'accomplir 1001 projets à deux, et vous aurez le bonheur de constater que votre partenaire est réceptif·ve à vos propositions. L'avenir s'annonce radieux ! Célibataire, vous vous satisferez de vos relations sans lendemain, du moins jusqu'à ce qu'une personne vous reste plus dans tête que les autres...

Mon corps, ma bataille : Vous vous sentirez « un peu » malade toute la semaine, incapable de comprendre ce qui cloche vraiment. Faites de bonne nuits et buvez beaucoup d'eau, et vous retrouverez vite votre vitalité.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez envie de nouveaux challenges au boulot, et votre poste actuel ne semble pas vous donner entière satisfaction à ce niveau. Et si vous envisagiez de changer ?

Le cœur a ses raisons : En couple, on dirait bien que votre partenaire essaye de vous conformer à son propre idéal, sans chercher à accepter votre individualité. Et ça, ça ne passe pas : mettez les choses au clair pour lui donner une chance de se rattraper, ou ça sera ciao. Célibataire, vous vous sentez oppressée par vos conquêtes et aurez envie de maintenir tout le monde à distance.

Mon corps, ma bataille : Il semblerait que rien ne puisse vous arrêter ni vous contrarier cette semaine, vous aurez une vitalité inouïe et irradierez cette énergie tout autour de vous.

Métro, boulot (dodo) : Vous serez déterminée à prendre votre avenir en mains, vous ne supportez plus de vivoter et ressentez de plus en plus le besoin de donner du sens à votre carrière. Ça sera le bon moment pour mettre la machine en route.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez le sentiment d'être la seule impliquée dans votre relation et ne supporterez plus que votre partenaire vive sur ses acquis. Dites-le-lui avant que le vase déborde, car ça pourrait partir en clash. Célibataire, vous aurez des vues sur une personne en particulier, mais rien que vous fassiez ne semble attirer son attention. Et si vous tentiez une autre approche ?

Mon corps, ma bataille : Vous reprendrez du poil de la bête cette semaine mais devrez fournir de véritables efforts pour reprendre le rythme que vous teniez avant votre baisse de régime. Sport, alimentation... reprendre vos bonnes habitudes sera plus ardu que prévu !

Métro, boulot (dodo) : Vous n'arriverez clairement pas à travailler cette semaine, vidée de toute concentration. Votre cycle menstruel pourrait être responsable, auquel cas les choses devraient rentrer en l'ordre naturellement.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre partenaire se montrera d'un soutien à toute épreuve dans les difficultés que vous rencontrerez, et cela viendra resserrer vos liens affectifs. Sa présence rassurante est devenue essentielle à votre vie. Célibataire, un·e ex pourrait bien revenir vous hanter, et cela aura au moins le mérite de vous divertir un peu.

Mon corps, ma bataille : Des petits tracas sont à prévoir, et donc peut-être plusieurs check-ups. Dentiste, ostéo, dermato... ça sera le moment de prendre des rendez-vous chez des spécialistes, plutôt que de laisser courir vos soucis des mois durant.

Métro, boulot (dodo) : Vos journées de travail se dérouleront sans rien de spécial à signaler, à vous d'initier un changement ou un projet si vous commencez à vous ennuyer.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez complètement envoûtée par le charme de votre partenaire et passerez à ses côtés des jours placés sous le signe de l'amour. Célibataire, vous ferez un effet fou auprès de vos prétendant·e·s qui ne sauront résister à votre charme. Pas de bol pour eux/elles, vous ne chercherez pas à vous poser mais surtout à jouer de votre pouvoir de séduction.

Mon corps, ma bataille : Regonflée à bloc, vous affronterez ces prochains jours avec entrain et optimisme. Que ce soit sur le plan physique ou moral, vous vous sentirez confiante pour la suite.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez bossé comme une folle ces derniers temps et vous allez enfin pouvoir vous accorder une pause bien méritée. Et oui, vos boss ont remarqué votre travail acharné et salué vos résultats. Maintenant que vos objectifs sont atteints, vous n'avez plus qu'à savourer.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'aurez pas le moral et n'aurez envie de rien et ce, malgré les efforts de votre partenaire pour vous redonner le sourire. Heureusement que vous pouvez compter sur sa patience, car vous ne serez clairement pas un cadeau ces prochains jours. Célibataire, vous préférez jouer la franchise dès le départ. Pour vous, ça passe ou ça casse.

Mon corps, ma bataille : Un vrai estomac sur pattes ! Sucré, salé, gras, tout y passera. Attention cependant à ne pas faire d'excès, au risque de surcharger votre estomac et de malmener votre peau. Faîtes-vous plaisir mais apprenez aussi à réfréner vos fringales.

Métro, boulot (dodo) : Grâce à vos récentes connexions, vous allez pouvoir enrichir et dynamiser votre carrière. N'ayez pas peur d'oser, faites confiance à votre instinct, il ne se trompe rarement !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous n'en oublierez pas pour autant vos propres désirs. Oui, vous avez beau vivre une relation à deux, c'est avant tout pour vous que vous vivez et vous le ferez bien savoir à votre partenaire. Que ça lui plaise ou non ! Célibataire, vous ne chercherez absolument pas à vous caser, trop heureuse dans votre vie de célib'.

Mon corps, ma bataille : Après avoir fait face à de nombreux épisodes de stress, vous retrouverez enfin une certaine forme de sérénité. Sans surprise, votre moral sera boosté ces prochains jours. Votre sourire retrouvé, profitez-en pour reprendre les activités que vous aviez laissées de côté ces derniers temps.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez un grand besoin de renouveau ! Et cela passera par votre environnement. Qu'il s'agisse de la déco de votre appart, votre garde-robe ou même d'un nouveau cercle d'amis, vous ferez le tri dans votre vie.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment de ne pas être aussi aimée que vous aimez et cela vous rend très malheureuse. Un conseil ? Ne cherchez pas à attirer l'attention de votre partenaire, en vain. C'est en vous montrant moins disponible que vous la susciterez. Célibataire, vous avez un mal fou à cerner votre crush et cela vous travaille beaucoup.

Mon corps, ma bataille : Le temps, l'hiver, la fatigue, vous n'aurez aucune envie de mettre le nez dehors et de sociabiliser en ce moment. Mieux chez vous à cocooner, ne culpabilisez pas d'être d'humeur casanière. Cela arrive à tout le monde et la solitude peut même vous permettre de vous requinquer un peu .

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes agacée et profondément choquée par l'attitude de certains de vos collègues et n'hésiterez pas à faire part de vos remarques à votre hiérarchie. Vous avez raison de dire tout haut ce que vous pensez mais tachez d'utiliser les bons mots et le bon ton, au risque de vous mettre tout le monde à dos.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez toujours le sentiment d'être délaissée et ne passez pas une journée sans faire une crise à votre partenaire. Attention, votre trop grand besoin d'attention va finir par le/la fatiguer. Célibataire, vous avez tellement besoin d'être avec quelqu'un que vous mettez la pression dès le départ. Et ce n'est clairement pas le meilleur moyen de charmer quelqu'un...

Mon corps, ma bataille : Vous, vous avez besoin d'un break. Bonne nouvelle, ce sera le moment idéal pour prendre soin de vous et vous chouchouter. Journée au spa, après-midi bien-être, balade en pleine nature, profitez-en pour vous faire du bien.

Métro, boulot (dodo) : Vous ressentirez une légère fatigue au boulot, qu'elle soit due à la routine ou à une baisse de moral. Quoiqu'il en soit, vous déciderez de vous faire discrète ces prochains jours, de mettre le travail un peu de côté et de vous accorder une petite pause. Et vous avez bien raison !

Le cœur a ses raisons : En couple, les choses deviendront nettement plus sérieuses entre vous et votre partenaire. Attendez-vous à ce que les projets à deux dont vous discutez depuis des mois se concrétisent les prochains jours. Célibataire, après une lutte acharnée, vous allez enfin rencontrer quelqu'un avec qui vous allez matcher directement.

Mon corps, ma bataille : Les astres vous doteront d'une superbe énergie cette semaine. Profitez de ce dynamisme pour vous lancer dans de nouvelles activités, mais n'en faîtes pas trop non plus, vous pourriez vite vous épuiser.

Métro, boulot (dodo) : Cela fait partie des choses relous qu'on a tendance à toujours reculer mais votre situation financière ne vous permettra pas de repousser à nouveau votre corvée paperasse. Allez, vos comptes ont besoin d'ordre !