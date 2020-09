Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

On le sait notre Shōkoroscope est votre rendez-vous chéri chaque semaine ! Qu'est-ce que l'avenir (très proche) vous réserve ? Vous brûlez de le savoir, avouez-le ! L'amour, l'argent, la gloire... ou la déception et des galères ? Si ce sont les astres qui s'occupent de votre sort (et qu'on ne peut hélas pas toujours contester), quoiqu'il arrive, vous pouvez toujours vous réconforter en sirotant un délicieux Pumpkin Spicy Latte. Et puis si ce n'est pas suffisant, des parties de jambes en l'air ultra hot devraient réchauffer les coeurs. Allez, le verdict est tombé : voici ce que la semaine du 28 septembre au 4 octobre vous réserve !

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez une personnalité piquante et c'est ce qui fait votre charme. Seulement, votre humour caustique n'est pas toujours approprié, surtout auprès de votre partenaire, particulièrement irritable en ce moment. Célibataire, le côté imprévisible et changeant de votre crush vous rend sans dessus dessous ? Stoppez de le/la voir un petit temps et faites le point.

Mon corps, ma bataille : Sans afficher une énergie débordante, vous tenez le rythme sans trop de difficulté. Ce qui fait votre force ? Vous savez comment prendre soin de vous et régénérer votre corps.

Métro, boulot (dodo) : Les affaires risquent d'être fructueuses ! Une rentrée d'argent pourrait venir renflouer les caisses mais ce n'est pas tout : ce sera également le moment idéal pour investir.

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous êtes dans l'over analyse et frisez parfois la parano. Prenez du recul sur les évènements et faites preuve de plus de légèreté, au risque d'agacer votre partenaire. Célibataire, vous allez faire la rencontre d'une personne avec laquelle vous pourriez beaucoup partager.

Mon corps, ma bataille : Oh, vous, le ciel gris vous rend chafouinette. Vous ne pouvez plus vous foutre en maillot de bain devant le rayon de soleil de 15h10 qui passe devant votre fenêtre de cuisine. Maudite météo.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes au top du top cette semaine. En plus de briller dans votre travail, vous rassurez vos collègues sur la situation actuelle et passez pour quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances !

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de balancer des trucs à bae ne fait plus partie de vos délicates attentions. Vous videz votre sac comme s'il n'y avait pas de lendemain. Célibataire, il est temps de tenter votre chance avec votre crush, vous n'avez plus rien à perdre. Jetez-vous à l'eau !

Mon corps, ma bataille : Très attirée par les arts martiaux, vous vous déciderez à vous lancer dans une nouvelle pratique. Attention, ne brûlez pas les étapes dans un premier temps, au risque de vraiment vous faire mal et de ruiner tous vos beaux efforts.

Métro, boulot (dodo) : Vos bonnes relations professionnelles vous tireront vers le haut, vos collègues et supérieurs seront contents de votre taf et cela pourrait jouer en votre faveur.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vos amours seront au beau fixe cette semaine, cela faisait longtemps que vous n'aviez pas été en telle harmonie et ça vous fait le plus grand bien. Célibataire, à trop intellectualiser les choses, vous ne prendrez pas de risques et passerez à côté de belles histoires. Soyez plus chill !

Mon corps, ma bataille : Vous ne serez pas franchement portée sur la bouffe cette semaine. Sans grand appétit, vous mangerez à droite à gauche, en ne prenant aucun réel plaisir...

Métro, boulot (dodo) : Avec toutes ces ventes Vinted et Leboncoin qui fusent, ça vous laisse peu de temps pour bosser à côté ; bah oui, faire des photos, poster des annonces et emballer des produits, c'est une occupation à part entière !

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ferez passer votre relation au second plan, bien plus préoccupée par vos projets pro. Attention, votre partenaire risque de se sentir laissé·e sur la touche ! Célibataire, n'oubliez pas d'effacer vos nudes après envoi, ça serait con de les forwarder dans votre convo de famille entre deux selfies filtres.

Mon corps, ma bataille : Votre santé est fragile, il faut vous préserver afin de ne pas tomber malade (et être au fond de son lit) le reste de la semaine. La meilleure solution se trouve dans les aliments riches en vitamines pour vous rebooster le corps et l'esprit.

Métro, boulot (dodo) : Quelque chose vous a transformée, vous serez une personne encore plus agréable et volontaire que habitude. Quelle que soit l'origine de ce changement, il vous est bénéfique.

Vierge

Le cœur a ses raisons : En couple, vous êtes littéralement en train de vous faire marcher dessus par votre partenaire et cela pourrait se solder par une rupture difficile entre vous deux. Affirmez-vous tout de suite pour rééquilibrer la balance ! Célibataire, vous serez d'humeur dragueuse cette semaine, et personne ne résistera face à votre assurance.

Mon corps, ma bataille : Vous déborderez d'énergie et de projets cette semaine, comme quoi septembre vous donne un nouvel élan. Profitez-en pour la disséminer autour de vous, la bonne énergie est contagieuse !

Métro, boulot (dodo) : Vous étiez un peu au creux de la vague et vous remontez doucement la pente. Votre motivation revient et la réussite aussi.

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, vous aurez tendance à remettre votre relation en question. Cela peut être positif, mais ne cherchez pas trop la petite bête. Célibataire, Mars et Pluton vous aident à avoir le modjo. Profitez-en pour dater ces crushs qui vous émoustillent depuis des semaines.

Mon corps, ma bataille : Vous avez plutôt le moral (vous êtes bien la seule), mais cela ne veut pas dire que c'est OK de vous enjailler en teufs sauvages. Best plan pour vous choper le covid au milieu de fêtards toute salive dehors.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes pleine d'idées mais avez peur de l'échec. Du coup, vous vous contentez d'imaginer vos projets dans votre tête, sans les mettre à exécution. Et si vous preniez une dose de courage ?

Scorpion

Le cœur a ses raisons : En couple, la distanciation sociale n'a pas lieu qu'avec les inconnus. Même au sein de votre foyer, vous respectez scrupuleusement une distance d'1m50. Et le sexe dans tout ça ? Bah, vous pouvez compter sur vos cinq doigts de la main. Célibataire, vous allez renforcer vos liens amicaux mais rien à signaler côté coeur.

Mon corps, ma bataille : Levez le pied cinq minutes - ou une semaine, vous en avez grandement besoin. Ça ne vous arrange peut-être pas, avec toutes les choses que vous avez à faire, mais votre corps vous remerciera bien assez tôt.

Métro, boulot (dodo) : Les choses seront un peu chamboulées au bureau mais vous saurez rebondir pour vous adapter à cette nouvelle situation. C'est que vous êtes pleine de ressources !

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, les moments difficiles seront derrière vous. Vous avez accepté de faire table rase du passé et le nouveau chapitre que vous débuterez sera celui du pardon et de l'écoute de l'autre. Célibataire, vous n'avez aucune envie de rencontrer quelqu'un en ce moment, bien trop heureuse de profiter des joies de la vie solo.

Mon corps, ma bataille : Au niveau du corps tout ira bien grâce à la présence du soleil dans votre signe. Pour ce qui est de l'esprit, il sera un peu préoccupé à cause de la présence de Neptune. Vous risquez d'être angoissée.

Métro, boulot (dodo) : Une bonne nouvelle que le soleil soit parti. Ça vous redonne de la motiv' pour t̶é̶l̶é̶t̶r̶a̶v̶a̶i̶l̶l̶e̶r̶ regarder vos séries Netflix sans avoir à fermer les volets.

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, si vous aimez votre partenaire, vous ne tenez pas à fusionner avec lui/elle pour autant. Autrement dit, vous cultivez votre jardin secret et brandissez votre indépendance. Célibataire, il faut s'apprendre à s'aimer avant de pouvoir se faire aimer ou aimer quelqu'un. Répétez-vous cela avant de vous rendre à un date avec un·e parfait·e inconnu·e.

Mon corps, ma bataille : Attention, pour tromper l'ennui, vous aurez tendance à vous réfugier dans la nourriture... et la malbouffe qui plus est ! S'il est important de se faire plaisir, n'oubliez pas de contrebalancer en faisant le plein de fruits et légumes et en exécutant quelques exercices à faire chez soi (à défaut de brûler des calories à la salle de sport).

Métro, boulot (dodo) : Vous allez tout casser cette semaine au bureau ! Vous pourrez compter sur votre bagout, votre capacité à convaincre vos interlocuteurs mais aussi votre grande confiance en vous. Bravo !

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation sera soumise à rude épreuve. Vous aurez bien du mal à composer avec la vie à deux et de nombreuses disputes éclateront. Célibataire, cette période de crise sanitaire vous aura fait prendre conscience qu'il est important de ne pas effacer le numéro de ses anciennes conquêtes, ça peut toujours servir, surtout quand un hiver sans contact de dessine.

Mon corps, ma bataille : Un conseil, ne sollicitez pas trop votre corps en ce moment, il est préférable de le ménager. Pas de mouvements brusques, pas d'efforts physiques trop intenses : contentez-vous de vous entretenir, à votre rythme.

Métro, boulot (dodo) : La semaine sera particulièrement importante, spectacle de nombreuses décisions professionnelles. Mais pour vous aiguiller, vous pourrez compter sur votre intuition aiguisée mais aussi les encouragements de vos boss qui vous mettront du baume au coeur.

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passez votre temps à vous prendre la tête. Le moindre petit sujet peut partir en grosse embrouille. Célibataire, vous n'avez jamais été aussi heureuse d'être seule, quand vous pensez que vous pourriez être reconfinée avec votre ex, vous remettez les choses en perspective.

Mon corps, ma bataille : Grâce à un système immunitaire au top et une force de caractère inébranlable, vous passerez la semaine sans encombre. Les petits microbes qui se dresseront sur votre chemin ne vous atteindront décidément pas !

Métro, boulot (dodo) : Grâce à votre énergie débordante et aux astres qui vous influenceront positivement, vous serez très efficace au boulot cette semaine. Attention tout de même à ne pas vous épuiser trop vite en enchaînant les missions à ce rythme.