Comme toutes les semaines, c'est l'heure de votre Shōkoroscope ! En cette veille de week-end, découvrez sans plus tarder ce que vous réservent les astres pour la semaine prochaine... Amour, argent, bonheur ? Qui sait, vous allez peut-être vivre vos plus beaux fous rires avec vos potes, trouver les réponses que vous cherchiez en vous exilant loin, très loin ou encore enfin sortir votre ex de votre tête ! Quels que soient vos souhaits, la rédaction espère de tout coeur qu'ils se réaliseront cette semaine du 3 au 9 février.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre honnêteté est un atout, mais apprenez à ménager les susceptibilités de votre partenaire, vos formulations ne sont pas toujours diplomates et ça pourrait clasher. Célibataire, les amours attendront : vous avez d'autres chats à fouetter, comme profiter de vos avis par exemple.

Mon corps, ma bataille : Vous continuerez de passer entre les mailles du filet de la maladie, même avec toutes ces personnes qui toussent autour de vous ! Il faut croire que votre bonne hygiène de vie est responsable de cette immunité à toute épreuve, bravo !

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes en train de vous isoler au boulot et si cela vous semble bénéfique à l'instant T, il pourrait y avoir des conséquences à moyen terme. Seule contre tous ne semble pas être la meilleure stratégie pour vous épanouir !

Le cœur a ses raisons : En couple, les projets à deux que vous imaginez depuis si longtemps ne se concrétisent toujours pas et vous avez tendance à remettre la faute sur votre partenaire. Mais en avez-vous vraiment envie, au fond ? Célibataire, si vous ne sortez pas un peu de votre zone de conforts, ne vous étonnez pas de ne pas faire de rencontres : il faut savoir les provoquer !

Mon corps, ma bataille : Cette semaine sera telle une montagne russe : vos émotions seront incontrôlables avec des hauts et des bas vertigineux. Cherchez peut-être du côté des hormones si vous ne vous reconnaissez pas.

Métro, boulot (dodo) : Ça ne sera pas la grande forme au boulot. Vous aurez des dossiers par-dessus la tête et aurez le sentiment de ne jamais sortir la tête de l'eau. Apprenez à demander de l'aide si ça devient trop, ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire.

Le cœur a ses raisons : En couple, on dirait bien que vous cachez des choses à votre partenaire. Rien de croustillant a priori, ce sont plutôt vos sentiments incertains que vous vous gardez bien de partager. Mais pourquoi restez-vous si vous avez des doutes ? Célibataire, quelqu'un vous a tapé dans l'oeil et les choses avancent dans le bon sens.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez un petit coup de mou cette semaine mais rien d'inquiétant pour l'instant. Le manque de luminosité et votre sommeil fragmenté ont raison de votre énergie. Allez, ce n'est qu'une mauvaise période à passer.

Métro, boulot (dodo) : Vous sentez que vous stagnez dans votre carrière professionnelle et semblez prête à passer à l'étape suivante, c'est bien ! Parlez-en à votre supérieur, des opportunités pourraient vous êtes proposées, mais encore faut-il exprimer votre souhait.

Le cœur a ses raisons : En couple, tout ira comme sur des roulettes avec votre partenaire. Vous avez le sentiment que votre relation évolue dans le bon sens et les projets communs que vous commencez à évoquer augurent un avenir radieux. Célibataire, vous avez tendance à accepter des dates rapidement et une expérience fâcheuse pourrait vous inciter à dialoguer davantage avant de rencontrer des inconnus.

Mon corps, ma bataille : Vous a-t-on déjà dit de déstresser un peu ? Le moindre obstacle sur votre chemin vous met dans tous vos états, alors que les dénouements sont généralement positifs. Chill out !

Métro, boulot (dodo) : Des prises de bec pourront avoir lieu sur votre lieu de travail et si vous managez une équipe, ce sera le moment de mettre à profit votre diplomatie et votre capacité à gérer les conflits.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation sera mise à l'épreuve par une circonstance inattendue et vous devrez faire preuve de communication, de solidarité et de persévérance si vous voulez en sortir indemnes. Célibataire, on dirait que vous cherchez un mouton à 5 pattes, et on a le regret de vous dire que ça n'existe pas ; c'est peut-être parce que vous êtes trop difficile que vous ne trouvez pas l'amour.

Mon corps, ma bataille : Vous ne serez pas de très bonne humeur cette semaine, et ce pour une raison tout à fait mystérieuse. Gardez vos mauvaises ondes pour vous, tout le monde n'a pas envie de subir votre humeur de chien.

Métro, boulot (dodo) : On vous demandera de prendre en charge de nouvelles missions cette semaine et vous ne serez pas vraiment en mesure de refuser. Voyez cela comme un challenge plutôt qu'une contrainte, votre mauvaise volonté pourrait vous être reprochée.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre relation pourrait être mise en péril à cause de fantômes du passé, que ce soit de votre côté ou de celui de votre partenaire. Laissez-les dans le passé ou ils pourraient bien mettre sans dessus-dessous votre équilibre. Célibataire, des relations sans lendemain sont tout ce qui vous convient pour l'instant, et vous n'avez pas l'intention que cela change pour l'instant.

Mon corps, ma bataille : Vous avez un peu abusé ces derniers jours et en ferez les frais cette semaine. Foie, tête, estomac et compagnie ne vous auront pas à la bonne et ça sera le signal qu'il faudrait peut-être changer vos habitudes de vie.

Métro, boulot (dodo) : De bonnes nouvelles seront attendues côté professionnel, que ce soit la signature d'un gros contrat ou l'atteinte d'objectifs. Cela vous dynamisera et vous encouragera à continuer avec le même entrain.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez tendance à vouloir tout et tout de suite. Si certains projets à deux vous tiennent à coeur, ne mettez pas trop de pression sur les épaules de votre partenaire, au risque de tout faire capoter. Célibataire, vous cherchez LA perle rare mais - désolée de vous décevoir - elle n'existe pas. Il va bien falloir vous faire une raison.

Mon corps, ma bataille : Les astres seront avec vous pour vous aider à mettre un peu d'ordre dans votre vie, notamment en adoptant un mode de vie plus sain. Sommeil de meilleure qualité, activités sportives et alimentation healthy, seuls quelques petits efforts vous permettront de vous sentir nettement mieux.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez tendance à frôler la parano et à croire que tout le monde conspire contre vous. S'il est en effet possible que certains de vos collègues ne vous apprécient pas, est-ce un drame pour autant ? Apprenez à prendre un peu plus de distance.

Le cœur a ses raisons : En couple, ces dernières semaines n'ont pas été toujours évidentes mais heureusement, la situation s'améliorera la semaine prochaine. Les esprits apaisés, vous retrouverez enfin la complicité avec votre partenaire qui vous manquait tant. Célibataire, vous désespérez de ne pas faire de rencontres intéressantes. Montrez-vous patiente, les choses vont finir par bientôt se décanter.

Mon corps, ma bataille : Rien à signaler côté santé, vous vous porterez comme un charme. Physiquement, vous serez d'attaque pour vous prémunir de tous les méchants virus qui roderont autour de vous et moralement, vous vous accorderez plein de moments agréables ces prochains jours.

Métro, boulot (dodo) : Vous faites attention à ce que vous dépensez et pourtant, cela ne vous empêche pas de toujours penser que votre vigilance n'est pas assez efficace. Votre crainte ? Manquer d'argent. Et si vous appreniez à vous détendre et surtout à vous faire plaisir ?

Le cœur a ses raisons : En couple, aucun nuage gris ne viendra troubler la belle harmonie au sein de votre couple. C'est bien simple, vous passerez une semaine sous le signe de l'amour ! Célibataire, apprêtez-vous à faire de jolies rencontres. On ne sait pas encore jusqu'où elles vous mèneront mais elles auront le mérite d'apporter un peu de magie à votre quotidien.

Mon corps, ma bataille : Si vous traîniez une légère fatigue ces derniers temps, vous retrouverez votre forme ces prochains jours. Pleine de pep's et dotée d'un moral au top, vous vous lancerez même le défi de commencer certaines activités, celles que vous ne vous sentiez pas capable de tenter.

Métro, boulot (dodo) : Sans que la situation ne soit catastrophique, vos finances ne se porteront pas aussi bien que d'habitude. Un conseil ? Allez-y mollo sur les dépenses et mettez de l'argent de côté, il pourrait vous être d'une grande aide en cas de pépins.

Le cœur a ses raisons : En couple, plus complices et amoureux·ses que jamais, vous regarderez enfin dans la même direction, étant plus ouvert·e·s à la discussion. Célibataire, vous avez tellement envie d'être en couple que vous projetez tous vos fantasmes dès que le feeling passe à peu près avec quelqu'un. Essayez de garder les pieds sur terre.

Mon corps, ma bataille : Vous vous êtes donné du mal mais vos efforts vont enfin finir par payer. Grâce à votre récent changement d'alimentation, vous vous sentez nettement mieux, plus légère, moins barbouillée mais surtout mieux dans votre peau. C'est bien, continuez comme ça !

Métro, boulot (dodo) : Vous commencez par sérieusement vous ennuyer et cela se ressent. Vous passez vos journées à rêvasser, pensant à toutes les choses que vous pourriez faire si vous osiez quitter votre boulot. Alors, réel besoin de nouveauté ou lubie passagère ? L'avenir nous le dira.

Le cœur a ses raisons : En couple, les ami·e·s communs ne sont pas toujours un plus dans une relation amoureuse. Et vous allez en faire la triste expérience ces prochains jours... Célibataire, vous passerez la semaine à enchaîner les sorties, les dates et les rencontres. Et vous avez bien raison de profiter de votre célibat !

Mon corps, ma bataille : Les batteries à plat ces derniers temps, vous retrouverez enfin votre énergie et votre enthousiasme. Continuez sur cette lancée en testant de nouvelles activités physiques et en faisant le plein de vitamines : vous serez encore plus radieuse et épanouie.

Métro, boulot (dodo) : Vous n'en pouvez plus de répéter inlassablement les mêmes taches chaque jour. Bonne nouvelle, les astres vont vous venir en aide et vous aiguiller quant à l'avenir de votre situation professionnelle. A vous ensuite d'entreprendre les démarches nécessaires pour changer de voie.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous militerez pour garder votre indépendance, au risque de froisser votre partenaire. Ce n'est pas parce que vous vivez une histoire d'amour que vous devez vous oublier pour autant ! Célibataire, si la vie de célib' vous plaît, l'idée d'être amoureuse et avec quelqu'un vous séduit encore plus.

Mon corps, ma bataille : Attention, de violents maux de tête vont vous embêter cette semaine. Un conseil ? Essayez de vous tenir loin des écrans le plus possible et aérez-vous l'esprit dès que vous en avez l'occasion. Vous devriez retrouver une certaine tranquillité d'esprit.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes une bosseuse et ça, vos boss et vos collègues le remarquent. Vous fournissez un travail de qualité et appliqué, si bien que vous êtes vite devenue indispensable pour votre équipe. Bravo !