Aujourd'hui c'est vendredi et qui dit vendredi dit le début du week-end oui mais surtout votre rendez-vous hebdomadaire préféré : le Shōkoroscope. Alors que vous réservent les astres cette semaine qui marque la nouvelle année ? Des bonnes résolutions ? Une détox après cette orgie de bouffe ? Une rencontre amicale ou amoureuse ? Quoiqu'il arrive, nous espérons que cette semaine soit belle et pleine de surprises. Voilà nos prédictions pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier.

Le cœur a ses raisons : En couple, cette semaine sera une épreuve pour votre couple à cause de prises de bec pourtant futiles. Évitez de mettre de l'huile sur le feu et ça finira par passer. Célibataire, vous êtes un mystère pour vos prétendants et si vous ne les laissez pas entrevoir ce qu'il y a dans votre carapace, ils ne resteront probablement pas longtemps.

Mon corps, ma bataille : Vous avez besoin de faire un break et de prendre du temps pour vous ou ça pourrait mal tourner. Ecoutez votre corps et ralentissez le rythme pour vous requinquer.

Métro, boulot (dodo) : Si la période de fêtes est plutôt calme au boulot, profitez de vos journées allégées pour faire des choses pour vous, avant d'être de nouveau prise dans le jus de la rentrée.

Le cœur a ses raisons : En couple, votre romantisme et votre attachement pour l'autre prendront des proportions telles cette semaine, que vous en étoufferez votre partenaire. Vous êtes love, c'est super, mais vous n'avez pas fusionné en une seule et même personne ! Célibataire, l'amour vous manque mais la pression que vous vous mettez pour le trouver n'arrangera pas votre cas, soyez-en sûre.

Mon corps, ma bataille : Vous traversez la période de fêtes de façon remarquable : digestion et sommeil restent au top, continuez de ménager votre corps et vous attaquerez la rentrée avec une énergie à toute épreuve.

Métro, boulot (dodo) : Une belle opportunité d'évolution pourrait se présenter à vous au boulot et quelque chose nous dit que vous n'avez pas fini d'évoluer.

Le cœur a ses raisons : En couple, nourrir vos amitiés est essentiel mais ne laissez pas bébé dans un coin pour autant, il/elle pourrait vous en vouloir de le/la zapper de tous vos plans. Célibataire, vous ne penserez pas à dater cette semaine et profiterez avant tout de vos amis. Ils sont ce que vous avez de plus précieux, pourquoi pas le leur dire, d'ailleurs ?

Mon corps, ma bataille : Vous serez titillée par vos émotions, qui se verront décuplées quelle que soit leur nature. Essayez de vous mettre au sport ou à la méditation si ces sautes d'humeur deviennent ingérables.

Métro, boulot (dodo) : Si vous n'avez pas pris de vacances, vous risquez de devenir irritable : la charge de travail vous pèsera particulièrement cette semaine. Organisez vos journées dès que vous arrivez, tout le problème est là.

Le cœur a ses raisons : En couple, de petites tensions seront à prévoir mais heureusement, rien de bien méchant. Communiquez et trouvez un terrain d'entente pour retrouver l'harmonie dans votre ménage, ça demande du travail de vivre à deux. Célibataire, vous connaîtrez quelques petites histoires rapides et ça vous va très bien ainsi, vous ne cherchez rien de sérieux pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez envie de vous mettre au vert pour vous vider totalement la tête. Vous avez en effet tendance à trop penser et intellectualiser les situations, ça vous fera donc le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Des changements pourraient avoir lieu, départs et arrivées seront à prévoir dans votre équipe. Cela ne vous affectera pas particulièrement, vous voyez plutôt cela comme une bouffée d'air frais.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous vous sentirez délaissée par votre partenaire et ce manque de soutien vous pèsera. Verbalisez vos attentes pour améliorer la situation maintenant, ou ça pourrait continuer comme ça longtemps. Célibataire, faire des rencontres vous gonfle, vous y reviendrez quand vous aurez envie de socialiser.

Mon corps, ma bataille : Vous serez animée par une belle énergie qui vous permettra d'accomplir de nombreuses choses, dont des projets perso qui vous tiennent à cœur. Vous rayonnez !

Métro, boulot (dodo) : Vous connaîtrez une petite baisse d'envie au boulot cette semaine mais que l'on soit honnête 5 minutes, c'est tout à fait normal ! Votre moral reviendra lorsque l'activité reprendra sérieusement.

Le cœur a ses raisons : En couple, la douceur sera le maître-mot de votre semaine, vous passerez des moments de communion et de sérénité avec votre partenaire. Votre moral et votre confiance en vous seront d'ailleurs boostés, l'amour vous entraînera dans un cercle vertueux. Célibataire, vous avez des vues sur quelqu'un, mais vous ne serez pas la seule à le/la convoiter, sachez-le.

Mon corps, ma bataille : Vous serez une vraie tornade cette semaine, mais dans le bon sens du terme ! Vous serez sur tous les fronts, dotée d'une énergie incroyable. Profitez-en avant, vous ne pourrez pas vivre indéfiniment à ce rythme-là.

Métro, boulot (dodo) : La période sera propice à la réflexion voire aux remises en question. Faites le point sur votre situation professionnelle, vous pourriez bien constater que vos envies et ambitions ne sont plus les mêmes qu'avant.

Le cœur a ses raisons : En couple, vos deux visages donnent du fil à retordre à votre partenaire. On ne sait jamais si vous êtes seulement taquine ou si vous lancez des piques l'air de rien. Une chose est sûre, il va falloir la jouer plus directe si vous voulez éviter les conflits inutiles. Célibataire, vous allez faire de jolies rencontres mais qui resteront amicales.

Mon corps, ma bataille : Les astres vous accompagneront cette semaine pour vous aider à prendre confiance en vous et à apprendre à vous écouter. Ce sera donc le moment idéal pour vous lancer dans de nouvelles aventures, mais aussi pour faire un break, loin de votre quotidien ultra speed.

Métro, boulot (dodo) : Et si vous vous montriez plus curieuse à ce qui vous entoure ? C'est aussi en cassant vos a priori et en vous intéressant aux autres que vous grandirez et enrichirez vos champs de compétences.

Le cœur a ses raisons : En couple, n'oubliez pas que ce sont avant tout les actes qui comptent, et non des paroles en l'air et des déclarations d'amour vides de sens... Célibataire, vous êtes tellement préoccupée par la réputation de vos prétendant·e·s et l'image que votre supposé couple pourra renvoyer que vous passez à côté de vraies belles personnalités.

Mon corps, ma bataille : C'est pleine d'énergie et de motivation que vous commencerez la nouvelle année, un dynamisme que vous devez à vos récents efforts. Changements alimentaires, nouveau rythme de vie, reprise d'une activité sportive, votre travail portera enfin ses fruits.

Métro, boulot (dodo) : Vous avez une folle envie de vous lancer dans un nouveau projet et d'y investir une belle somme d'argent. S'il est bon de tenter de nouvelles aventures, demandez tout de même conseil à votre entourage. Leurs avis ne seront jamais de trop.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez le sentiment d'être totalement transparente dans les yeux de votre partenaire, ce qui vous poussera à aller chercher l'attention que vous attendez ailleurs... Célibataire, votre objectif premier est de retrouver une certaine confiance, et cela passe par vous assurer que vous plaisez encore.

Mon corps, ma bataille : Rien à signaler côté santé, vous attaquerez la nouvelle année plus heureuse que jamais. Motivée, positive et enjouée, vous afficherez un sourire béat tout au long de la journée et ça fera clairement plaisir à voir !

Métro, boulot (dodo) : Vous investissez beaucoup de temps et d'énergie dans votre travail, comme si votre boulot était toute votre vie. S'il est important d'avoir une vie professionnelle épanouie, n'en délaissez pas pour autant votre vie perso !

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans votre vie amoureuse, qu'elle est trop « calme ». Du coup, vous provoquez consciemment des conflits, histoire de mettre un peu d'animation. Attention, vous jouez un jeu dangereux. Célibataire, personne n'arrive à vous cerner et c'est justement le but de vos manoeuvres.

Mon corps, ma bataille : Vous n'aurez aucune envie de sortir cette semaine, tellement plus heureuse dans votre petite bulle. Soirées cocooning, aprèm détente, activités solo, vous retrouvez rien que vous vous fera le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Aïe, aïe, aïe, les fêtes et surtout votre côté bonne vivante ont fait de petits dégâts à votre compte en banque. Si vous voulez voir vos finances restées dans le vert, il faudra apprendre à contrôler vos pulsions et à vous fixer un budget pour chaque activité.

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez parfois tendance à projeter vos idéaux sur votre partenaire et plus globalement votre relation amoureuse, plutôt que de les voir tels qu'ils sont réellement. Célibataire, vous cherchez sans cesse à décrypter des prétendus signaux de votre crush, en vain. Et si vous faisiez preuve de plus de spontanéité ?

Mon corps, ma bataille : On ne sait pas si c'est l'air frais de l'hiver ou la perspective de la nouvelle année, mais vous resplendissez ! Pleine d'énergie, vous vous lancerez dans des tas de nouvelles activités, avec le sourire en prime. Bravo !

Métro, boulot (dodo) : Quelques difficultés viendront corser votre parcours professionnel mais pas de quoi vous décourager. Vous les enjamberez avec adresse et trouverez même une certaine satisfaction à contourner ces obstacles. Bientôt une promotion en vue ?

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne faîtes pas dans la nuance. Un coup vous êtes avec la personne la plus adorable du monde, un autre, la plus horrible. Et cette radicalité n'aide en rien votre relation amoureuse à s'apaiser... Célibataire, vous êtes une femme piquante et mordante et cela plaît beaucoup !

Mon corps, ma bataille : Attention, votre santé sera plus fragile que jamais et particulièrement vulnérable face aux microbes. Alors faîtes le plein de vitamines B et surtout reposez-vous.

Métro, boulot (dodo) : Grâce à votre charisme, votre bagout et surtout votre sens des affaires, vous pourrez faire des miracles cette semaine. Ce sera donc le moment idéal de parler argent et de négocier vos intérêts.