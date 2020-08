Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Qui dit fin de semaine, dit forcément rendez-vous avec votre Shōkoroscope. Que vous réservent les astres cette semaine ? Une réconciliation sur l'oreiller ? Des soirées cosy à chiller sur Netflix ? Un proposition taff ? En tout cas, nous vous souhaitons une belle semaine entre le 31 août et le 6 septembre et espérons que vos projets réussiront à se concrétiser.

Bélier

Le coeur a ses raisons : En couple, l'amour guidera votre semaine. C'est simple, vous serez littéralement sur un petit nuage aux côtés de votre partenaire ces prochains jours. Célibataire, vous vous écoutez trop parler, et ne prêtez pas assez attention à ce que la personne en face de vous a à dire. Posez-vous les bonnes questions si ça foire !

Mon corps, ma bataille : Attention, vous risquez de connaître des soucis de santé, notamment au niveau digestif ou respiratoire. Allez consulter le plus vite possible, vous ne supporterez pas longtemps d'être vue comme persona grata dès que vous tousserez ou reniflerez.

Métro, boulot (dodo) : Les astres vous épauleront ces prochains jours. Plus confiante que jamais, vous oserez davantage, notamment soutenir vos idées face à vos collègues et patrons. Et cette assurance plaira !

Taureau

Le coeur a ses raisons : En couple, vos nuits seront agitées ces prochains jours. Hélas, pas de galipette ni d'orgasme à l'horizon, mais un intense sentiment de culpabilité qui s'immiscera jusque dans votre inconscient. Vous, vous avez des fautes à vous faire pardonner. Célibataire, vous travestissez votre personnalité en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Pourquoi ne pas miser sur la vraie vous ? Parait qu'elle est cool aussi.

Mon corps, ma bataille : Attention, vous risquez d'être dérangée par des problèmes intestinaux ces prochains jours. Un conseil ? Evitez la bouffe épicée et faites l'impasse sur l'alcool. Mais si, vous allez y arriver.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures. Moins motivée par votre taff actuel, vous chercherez avant tout à vous faire plaisir, tant pis si l'argent ne suit pas dans un premier temps.

Gémeaux

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez ce don de transformer le quotidien en conte de fée. Pétrifiée à l'idée que la routine ne gagne votre relation, vous ferez tout pour rendre encore plus amoureux.se votre partenaire... et vous réussirez ! Merde, vous le filez votre secret ?! Célibataire, échaudée par vos relations passées, vous ne souhaiterez pas rencontrer quelqu'un d'autre pour le moment.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez plutôt la forme cette semaine et la bonne humeur des gens qui vous entourent sera contagieuse. Vous vous laisserez même peut-être entraîner dans des plans complètement fous. Allez, be wild, ça vous fera du bien !

Métro, boulot (dodo) : Vous serez très contrariée par vos finances cette semaine. Alors qu'elles se porteront plutôt bien, vous serez obsédée à l'idée d'en manquer, ce qui vous poussera à économiser et encore économiser. Et si vous pensiez à vous faire plaisir de temps en temps ?

Cancer

Le coeur a ses raisons : En couple, la reprise du boulot aura de sérieuses répercussions sur l'équilibre de votre relation. Mettez de l'eau dans votre vin ou vous pourriez tou·te·s deux bientôt renoncer à toute vie sexuelle pour les prochains mois. Célibataire, que l'on ne vous parle ni de date ni de plan cul, vous avez l'esprit bien trop occupé par le taff pour vous occuper de votre love life.

Mon corps, ma bataille : Ah, on finit toujours par payer les excès. Et des excès, vous en avez abusés ces derniers jours. Mojitos à gogo, clopes sur clopes, nuits blanches à la file, faites une petite pause ou vous allez faire peur à vos collègues avec votre tête de zombie.

Métro, boulot (dodo) : Tout le monde parle de la crise économique mais pour vous, pas question de céder à la panique. Au contraire, vous trouvez que le contexte est favorable aux risques et aux investissements. Couillu !

Lion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous prendrez la bonne résolution de penser davantage à vous, ce que votre partenaire pourrait ressentir comme une menace à son égard. Rassurez Bae si besoin, cela n'a rien à voir avec lui/elle ! Célibataire, vous avez très envie d'être en couple et aurez tendance à brûler les étapes lors de votre prochaine rencontre. Relax, y'a pas le feu au lac !

Mon corps, ma bataille : Vous aurez beaucoup de difficultés à gérer votre emploi du temps, notamment à vous organiser pour des évènements importants. Sous pression, vous perdrez l'appétit mais aussi le sommeil. Essayez de relativiser et surtout vous détendre, vous épuisez tout le monde à vous agiter ainsi.

Métro, boulot (dodo) : Vous serez particulièrement performante au travail. Vous serez rapide, pleine de propositions et très efficace. Seulement, ne soyez pas trop dure avec vos collègues : tout le monde ne travaille pas comme vous et vous ne pouvez pas imposer votre façon de faire.

Vierge

Le coeur a ses raisons : En couple, vous prenez un malin plaisir à faire la gueule. Personne ne sait pourquoi, parfois même pas vous mais peu importe, vous avez décidé d'être désagréable. Faites-donc ! Célibataire, vous préférez mener le date par peur de vous sentir piégée par une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre. Vous savez, c'est un verre, pas une épreuve d'oral d'anglais.

Mon corps, ma bataille : En super forme cette semaine, vous afficherez également un moral au top. Profitez de cette énergie pour commencer de nouvelles activités : sport, danse, peinture sur céramique... à vous de voir !

Métro, boulot (dodo) : Alors que vos collègues stagnent à la machine à café et dans l'espace chill, vous, vous carburez devant votre ordi. Les autres peuvent penser que vous faites du zèle, en attendant, c'est sur vous que compte votre boss lorsqu'une grosse opération se profile.

Balance

Le coeur a ses raisons : En couple, vous serez une véritable éponge à émotions, et celles de votre partenaire vous contamineront : son état d'esprit négatif pèsera sur votre couple et on ne saura trop vous conseiller de vous isoler pour éviter de lacher des choses que vous regretterez. Le couple, le couple... ok, mais à un moment, c'est chacun ses merdes. Célibataire, vous serez en proie aux doutes ; une petite introspection vous sera bénéfique pour comprendre pourquoi vous êtes toujours solo.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez la tête ailleurs cette semaine et ce ne sera pas difficile pour les autres de s'en rendre compte, vous n'écouterez rien. Autant dire que vos potes vous laisseront dans votre coin. C'est pas franchement agréable de se manger des vents.

Métro, boulot (dodo) : Attention, vous aurez tendance à dépenser pour des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Si ces dépenses n'affecteront pas vos finances, mises bout à bout, vous pourriez sentir la différence.

Scorpion

Le coeur a ses raisons : En couple, si des tensions se ressentiront, les astres vous doteront du courage nécessaire pour affronter votre partenaire et aborder les sujets qui fâchent. Et si vous ne sentez pas l'énergie des planètes, vous pouvez toujours compter sur un petit verre de rouge pour débloquer tout ça. Célibataire, mais ouvrez donc vos yeux : il y a tout près de vous quelqu'un qui rêve de vous chaque nuit. Et non, pas de façon awkward.

Mon corps, ma bataille : Adieu le petit coup de mou de ces derniers jours, vous attaquerez la rentrée avec un certain entrain. Boostée comme jaja, faites le plein de vitamines pour garder cette belle énergie !

Métro, boulot (dodo) : Le climat astral vous sera favorable côté finances cette semaine. La chance à vos côtés, profitez-en pour acheter un petit billet de loto ou investir une petite somme dans un projet auquel vous croyez (autrement dit, l'album d'électro expérimental aux chants chamaniques de votre cousin, vous oubliez).

Sagittaire

Le coeur a ses raisons : En couple, vous n'aurez pas l'esprit à vous occuper des problèmes de votre partenaire, qui se sentira bien seul·e cette semaine. Attention, à trop la jouer perso, vous risquez de vous retrouver solo pour de bon. Célibataire, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un, mais tachez de voir le red flag qui flotte au dessus de sa tête. Même un bigleux ne pourrait pas le louper.

Mon corps, ma bataille : Dire que vous vous sentez tendue est un euphémisme : vous serez une véritable boule de nerfs et un peu de sport pourrait grandement vous aider à vous détendre. Allez, libérez-nous toute cette tension !

Métro, boulot (dodo) : Vous serez dans le jus cette semaine, amenée à jongler avec 1001 dossiers. Vous vous en sortirez grâce à une bonne organisation, mais attention, vous n'avez plus la santé pour jouer avec les deadlines chaque semaine.

Capricorne

Le coeur a ses raisons : En couple, le repos et la farniente auront été de courte durée. Stressée à l’idée de reprendre le chemin du boulot, c’est sur Bae que vous déciderez de passer vos nerfs. L’amour a bon dos ! Célibataire, abonnée aux gros·ses connards·sses, vous préférerez déserter les applis pour le moment. Ça va, vous avez eu votre dose de relous !

Mon corps, ma bataille : Aquabiking, yoga des hormones, poterie, vous avez envie de vous lancer dans 3000 activités. On ne voudrait pas jouer les mauvaises langues mais combien de cours avez-vous laissé tomber passés 2 mois ? Bon.

Métro, boulot (dodo) : Après avoir bien glandé ces derniers mois, vous serez plus motivée que jamais pour prouver que vous méritez amplement votre place dans votre boîte. Accrochez-vous : si vous êtes effectivement très douée, votre boss vous demandera de le/la buffler.

Verseau

Le coeur a ses raisons : En couple, vous vous sentirez délaissée par votre partenaire mais n’oubliez pas qu’il/elle peut également vivre des moments stressants. Ne prenez pas tout contre vous et essayez plutôt de lui apporter votre soutien. Célibataire, méfiez-vous des belles paroles. Depuis le temps, il serait temps que vous travailliez votre flair anti-mytho.

Mon corps, ma bataille : La semaine ne se passera pas sans difficultés mais restez positive. C’est dans l’adversité qu’on prend aussi conscience de la valeur de certaines choses.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez bien du mal à vous défaire de vos soucis persos. La tête ailleurs, vous serez prête à envoyer chier votre boss à tout moment. Keep calm. Restez professionnelle, ce serait con de vous faire virer pour un vulgaire « vu » lâché sur Instagram.

Poissons

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez un certain talent pour jouer les dramas queens. Une remarque, un reproche, un petit commentaire piquant et vous démarrez au quart de tour en vous délectant de l'incompréhension que vous lisez sur le visage de votre partenaire. Célibataire, arrêtez de jouer les divas en date. Céline Houston Carrey, ce n'est pas la meilleur carte à jouer pour appâter vos targets.

Mon corps, ma bataille : Vous n'aurez pas beaucoup d'appétit ces prochains jours. Le bide en vrac, vous grignoterez sans grande conviction. Un conseil ? Ne forcez pas et mettez votre estomac à la diet.

Métro, boulot (dodo) : Le déconfinement, les soldes, les vacances, vous avez réussi à résister à la tentation de claquer vos thunes avec une certaine détermination qui force l'admiration. Bref, c'est pas le moment de craquer pour des babioles bradées dont vous n'avez absolument pas besoin.