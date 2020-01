En ce début de nouvelle année, vous êtes probablement curieuse de savoir ce que les astres vous ont préparé. Eh bien vous êtes à bon port : votre Shōkoroscope s'occupe de tout. Alors, quels évènements vous attendent cette semaine ? Quelles surprises, ou quelles déconvenues, rencontrerez-vous sur votre chemin dans les jours à venir ? De bons petits plats pour faire frétiller vos papilles ? Un petit voyage en prévision, seule ou accompagnée ? En tout cas, l'équipe de Shōko vous souhaite le meilleur pour cette semaine du 6 au 12 janvier.

Le coeur a ses raisons : En couple, la semaine s'annonce sous les meilleurs hospices avec un regain de passion qui vous donnera envie de réaliser 1001 projets. Que du positif ! Célibataire, une personne occupe vos pensées et il se pourrait bien que ce soit réciproque. Laissez-vous guider, vous pourriez vivre de beaux moments à deux.

Mon corps, ma bataille : Vous vous remettrez doucement de la période de fêtes. Une énergie nouvelle vous gagnera et vous encouragera à vous remuer, ce qui vous fera le plus grand bien.

Métro, boulot (dodo) : Ce pourrait être le moment pour demander l'augmentation que vous méritez depuis longtemps : votre travail est apprécié et vous pourriez obtenir gain de cause.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous aimez votre partenaire mais les projets qui vous trottent dans la tête en ce moment ne l'impliquent pas forcément : vous avez envie d'expériences solo et la pilule pourrait être difficile à avaler de son côté. Célibataire, si votre situation vous pèse, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin, à vous de vous bouger pour faire changer les choses.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez la forme cette semaine, votre motivation et détermination vous permettront d'accomplir tous les projets qui étaient jusqu'ici en attente.

Métro, boulot (dodo) : Votre bonne humeur vous accompagnera jusqu'au travail, où elle aura des répercussions positives sur vos relations pro. Ces énergies boosteront votre équipe.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous serez un brin susceptible et le moindre mot prononcé par votre partenaire vous piquera à vif. Easy, tirez-en des infos constructives plutôt que de vous braquer. Célibataire, des personnes vous mettront des paillettes dans les yeux, mais c'est plutôt douleurs et irritations qui s'ensuivront. Méfiez-vous.

Mon corps, ma bataille : Vous risquez d'être un peu chahutée par les émotions cette semaine. Laissez-les venir plutôt que de les combattre, vous avez besoin d'extérioriser et non pas de tout garder en vous.

Métro, boulot (dodo) : Un élan de créativité vous submergera, vous aurez envie de bousculer vos petites habitudes de travail et de belles choses pourraient en sortir.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous mettrez le doigt sur quelque chose qui ne va pas, et risquez ne comprendre que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ouch, le retour en arrière sera difficile pour ne pas dire impossible. Que comptez-vous faire ? Célibataire, les temps commencent à être difficiles, mais vous pourrez compter sur vos amis pour vous remonter le moral.

Mon corps, ma bataille : Vous aurez besoin de réconfort : mettez vos bonnes résolutions entre parenthèses et faites-vous plaisir sans culpabiliser, cela pourrait vous être bénéfique.

Métro, boulot (dodo) : Vous aurez envie d'entreprendre quelque chose de fou, mais ce ne sera visiblement pas le moment d'agir sur un coup de tête. Murissez votre projet et parlez-en autour de vous, ça sera plus sage.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous aurez le sentiment que quelque chose cloche avec votre partenaire mais au lieu de psychoter ou d'agir en loucedé, parlez-lui en : il/elle risque bien d'avoir des choses à confesser. Célibataire, une personne avec qui vous avez récemment matché pourrait bien vous faire de nouveau croire en l'amour.

Mon corps, ma bataille : Votre corps partira en cacahuète - maux de dos, indigestions et autres réjouissance vous attendent. Le programme ne vous séduit pas ? Prenez les devants et améliorez votre hygiène de vie.

Métro, boulot (dodo) : Vous risquez de passer la semaine sous l'eau mais fort heureusement, vous aimez les challenges et tirerez de la satisfaction à surmonter les épreuves.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous passez votre temps à bitcher sur votre partenaire auprès de vos amis et finissez par vous monter le bourrichon. Et si vous en parliez plutôt au/à la principal·e concerné·e ? Célibataire, vous ne serez pas seule sur le doss' et vous pourriez bien vous en rendre compte de manière assez désagréable. Allez-y prudemment.

Mon corps, ma bataille : La semaine débutera bien, mais risque de se finir de façon plus chaotique : ne poussez pas votre corps et votre mental trop loin pour vous préserver.

Métro, boulot (dodo) : Des frustrations pourraient s'accumuler parce que vos attentes ne seront pas toujours remplies. Exprimez-vous plus clairement auprès de votre équipe si la situation ne vous donne pas satisfaction.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez une légère tendance à l'exagération. Est-ce un besoin d'attirer l'attention sur vous ? Ou cherchez-vous à dissimuler vos propres secrets en pointant ceux des autres ? Un conseil : montrez-vous plus naturelle ! Célibataire, dès que les choses commencent à devenir sérieuses, vous prenez la fuite.

Mon corps, ma bataille : Les petits microbes ne vont pas vous simplifier la vie ces prochains jours. N'attendez pas d'être à l'article de la mort pour aller chez le médecin et surtout, restez chez vous en cas de contamination.

Métro, boulot (dodo) : Le travail de vos collègues vous irritera et vous aurez très envie d'en parler à votre hiérarchie. Faites comme bon vous semble mais soyez maligne : faire trop de zèle n'est pas toujours récompensé dans ce genre de milieu.

Le coeur a ses raisons : En couple, l'heure ne se sera pas à la fête et si votre partenaire fera tout pour vous redonner le sourire, ce sera définitivement peine perdue. Célibataire, votre côté cash en déstabilisera plus d'un·e. C'est quitte ou double !

Mon corps, ma bataille : Vous rencontrerez quelques problèmes d'estomac ces prochains jours et votre alimentation en sera très certainement la cause. Alors, pensez à alléger vos repas et à faire le plein de fruits et légumes.

Métro, boulot (dodo) : Ce ne sera clairement pas la période la plus agréable ni la plus calme au bureau. Heureusement, toute votre équipe pourra compter sur votre sens de l'organisation et votre leardership pour passer ce mauvais moment sans trop de casse.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez besoin d'être rassurée. Alors, n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire, cela pourrait très certainement débloquer des choses. Célibataire, vous commencez par une ressentir une légère lassitude d'être seule et mettrez tout en oeuvre pour enfin rencontrer quelqu'un.

Mon corps, ma bataille : Si côté corps, tout fonctionnera comme il faut, côté moral, ce sera les montagnes russes. Vous passerez du rire aux larmes en un claquement de doigts et cette instabilité émotionnelle pourra vous fatiguer.

Métro, boulot (dodo) : On attendra beaucoup de vous cette semaine. Si vous subirez une grosse pression, vous vous débrouillerez comme une cheffe et ressortirez de cette période compliquée grandie.

Le coeur a ses raisons : En couple, après un passage compliqué, vous retrouverez enfin un équilibre et une certaine sérénité dans vos rapports jusqu'à présent conflictuels avec votre partenaire. Mais attention, ne remettez pas les sujets houleux sur la table, au risque de déclencher de nouvelles disputes. Célibataire, vous allez enfin faire des rencontres, après avoir enchaîné les déceptions.

Mon corps, ma bataille : Votre sensibilité sera particulièrement accrue cette semaine. Vous frissonnerez à l'écoute d'une musique, vous vous émouvrez d'une odeur, vous exalterez sous une caresse. Bref, vos sens seront en éveil.

Métro, boulot (dodo) : Votre vie pro vous causera bien des soucis, assaillie par des milliers de questions. Arrêtez de vous prendre la tête, la réponse à vos questions se trouve devant vos yeux.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous enverrez des signaux contradictoires à votre partenaire, qui ne saura définitivement plus sur quel pied danser... mais votre caractère ambivalent ne l'empêchera pas de vous aimer. Célibataire, vous aurez l'impression d'être folle amoureuse, alors que ce ne sera pas le cas. Arrêtez de vous bercer d'illusions !

Mon corps, ma bataille : Vous serez radieuse et hyper énergique cette semaine. Vous vous étonnerez même d'être aussi souriante à l'idée de vous lever et de démarrer une nouvelle journée.

Métro, boulot (dodo) : Votre travail et votre sérieux seront enfin récompensés. Mais un petit conseil ? Ne vous découragez pas au premier obstacle, il faut persévérer pour briller. La preuve.

Le coeur a ses raisons : En couple, vous prendrez conscience de la chance que vous avez d'être en couple avec une personne aussi géniale que lui/elle. Attention quand même à ne pas en faire trop niveau décla' enflammées. Célibataire, vous aurez très envie de rencontrer quelqu'un, peut être un peu trop même. Chaque chose en son temps, ne grillez pas les étapes !

Mon corps, ma bataille : Après une période compliquée, où les problèmes et soucis du quotidien se sont accumulés, vous aurez un grand besoin de faire une pause et de ne penser qu'à vous. Et vous avez bien raison !

Métro, boulot (dodo) : Rien à signaler niveau boulot : vous excellerez dans votre travail. Les missions confiées seront gérées d'une main de maitre et votre efficacité en épatera plus d'un·e. Bravo !