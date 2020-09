Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Allez, la semaine touche à sa fin, le week-end commence à pointer le bout de son nez... et le Shōkoroscope déboule pour vous livrer vos prédictions de la semaine. Alors, qu'est-ce que les astres vont ont réservé ces prochains jours ? Une partie de jambes en l'air orgasmique ? Un engagement écolo pour la planète ? La signature de nouveaux contrats juteux ? Une chose est sûre, nous vous souhaitons le meilleur pour la semaine du 7 au 13 septembre et on espère que les astres vont vous dorloter comme il se doit. Parce que vous le valez bien.

Bélier

Le coeur a ses raisons : En couple, vous attendez que l’on se batte pour vous, que l’on se sacrifie, que l’on se soumette parfois. Bref, vous avez besoin de vraies preuves d’amour. Célibataire, vous vous déciderez enfin à draguer sur Tinder. Rencontrer quelqu’un ? Non ! Vous payer des barres de rire, par contre…

Mon corps, ma bataille : Vous avez plein d’énergie, peut-être trop. Tentez de canaliser toute cette vitalité en faisant, pourquoi pas, du foot, de l’escalade, du flamenco… Si vous ne vous dépensez pas, vous allez finir par exploser.

Métro, boulot (dodo) : La crise sanitaire a remis pas mal de vos projets en question et vous ne savez pas s’il s’agit réellement du bon moment pour vous lancer. Bref, qu’importe la rentrée et les objectifs de chiffres qu’on vous agite sous le nez, vous reprendrez bien un petit tour de glandouille ces prochaines semaines.

Taureau

Le coeur a ses raisons : En couple, particulièrement stressée par la reprise du taff et la nouvelle année qui se profile, vous aurez beaucoup de mal à gérer vos sauts d’humeur. Heureusement que Bae sait se mettre dans un coin et vous laisser péter vos câbles toute seule… Célibataire, vous n’aurez aucune envie de vous lancer dans la course aux dates. Les masques ont définitivement tué le game.

Mon corps, ma bataille : Lever matinal, sport quotidien, repas healthy, si vous aviez pris de réelles bonnes habitudes cet été, la rentrée aura tout foutu en l’air en quelques jours seulement. Mais on a une bonne nouvelle pour vous : les astres seront plutôt cool avec vous cette semaine et vont vous aider à reconvoquer votre healthy life.

Métro, boulot (dodo) : Vous les voyez bien vos collègues, entre ceux qui traînent à la machine à café pendant des heures pour raconter leurs aventures estivales chiantes à pleurer et ceux qui se connectent « comme si de rien n’était » 2 heures après les autres. Bref, vous bouillez de voir autant de laisser-aller mais vous ne dîtes rien.

Gémeaux

Le coeur a ses raisons : En couple, vous avez besoin d'air. Vous avez du mal à respirer dans votre relation car vous ne vous sentez pas vous même. Prenez du temps seule pour faire le point (et mettez ça sur le dos de la distanciation sociale si Bae tique, ça passera mieux). Célibataire, cette rentrée a un effet fou sur votre libido, plus on fire que jamais.

Mon corps, ma bataille : L'année 2020 ne sera définitivement pas celle de votre remise au sport. Non mais vous avez essayé les vidéos de yoga chez vous, vous avez tenté de revenir à votre salle de sport, mais en vrai, vous ne sentez que ce n'est pas encore pour maintenant.

Métro, boulot (dodo) : Les vacances vous ont fait du bien et vous êtes prête à réattaquer le travail avec force et envie. Vous allez faire des étincelles et décrocher des contrats que vous vouliez depuis un petit moment.

Cancer

Le coeur a ses raisons : En couple, après avoir passé des mois de confinement collé·e·s et des vacances en tête à tête, vous aurez surtout envie de passer du temps avec vos potes. Heureusement, Bae ne se formalisera pas et comprendra vos envies d’évasion. Célibataire, depuis que vos meilleurs potes sont en couple, ils sont aux abonné·e·s absent·e·s des soirées. Un phénomène étrange qui conforte vos choix de célib’.

Mon corps, ma bataille : C’est dommage, le confinement vous avait donné la motivation nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles activités. Seulement, déconfinement et vacances d’été auront eu raison de vos efforts. Allez, c’est le moment de vous remettre dans la course. Et puis, vous ne l’avez pas téléchargée pour rien cette appli de yoga ?!

Métro, boulot (dodo) : La rentrée commencera très bien pour vous ! Compliments à foison, nouveaux projets et même petite augmentation, visiblement, votre hiérarchie est très satisfaite de votre travail.

Lion

Le coeur a ses raisons : En couple, cela fait plusieurs semaines que vous vivez dans le déni. A force de toujours vous sacrifier au profit de l'autre, vous avez oublié qui vous étiez réellement. Bref, c'est le moment de vous retrouver et de montrer à votre partenaire qu'il/elle devra désormais composer avec la vraie vous. Célibataire, en vrai caméléon, vous parvenez à vous transformer à chaque nouveau date pour plaire à votre target. Et si vous laissiez votre personnalité faire ses preuves ?

Mon corps, ma bataille : Complètement obsédée par la nouvelle vague de contaminations que tous les médecins et experts de la santé prédisent, vous êtes déjà en mode hibernation dans votre tête. Bref, qu'on ne vienne pas vous faire chier avec des drinks et des après-midi shopping, vous n'avez pas la tête à ça.

Métro, boulot (dodo) : A trop vouloir bien faire votre travail, vous finissez par produire l'effet inverse. Vous peaufinez les détails au lieu d'avancer sur les vrais dossiers en chantier, vous soignez la présentation mais bâclez le contenu, vous respectez les horaires à la lettre mais revenez de votre pause déj' la tête dans les nuages. Bref, revoyez votre méthode de travail.

Vierge

Le coeur a ses raisons : En couple, l'humeur est à la bouderie. Le motif de votre dispute ? Vous ne vous en souvenez même pas mais ce jeu vous amuse. Bae, par contre, est un peu moins fan des règles. On préfère vous le dire hein ! Célibataire, vous n'êtes pas d'humeur à faire des rencontres en ce moment. Vous et vos sextoys vivez déjà une belle histoire et n'avez aucunement besoin qu'un tiers vienne foutre le bordel dans cette jolie romance.

Mon corps, ma bataille : Aïe, aïe, aïe, vous le voyez venir l'effet rebond là ? Après avoir abusé du soleil, votre vielle acné prépare son come-back pour la rentrée. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les masques au bureau, personne ne cramera vos petits boutons.

Métro, boulot (dodo) : Vous êtes partagée entre l'envie de ne rien foutre et de prolonger encore (un peu) les vacances et celle de piquer la place de ceux qui comptent justement ne rien glander et attaquer la reprise « en douceur ». C'est peut-être le moment de placer vos pions.

Balance

Le coeur a ses raisons : En couple, le contexte anxiogène aura quelques fois raison de la bonne humeur au sein de votre couple mais heureusement, les tensions partiront aussi vite qu'elles seront venues. Vous avez décidément trouver la personne avec laquelle les épreuves paraissent de suite moins insurmontables. Célibataire, après une petite période de mou, vous reviendrez plus boostée que jamais sur le marché des célibataires. Ça va envoyer du lourd, là !

Mon corps, ma bataille : Les astres vous doteront d'une santé de fer ces prochains jours. C'est bien simple, vous terrasserez chaque petit microbe qui oserait venir vous embêter (bon, ne faîtes pas la ouf non plus, si suspicion de Covid, faites le test hein...).

Métro, boulot (dodo) : Votre vie professionnelle pourrait bien subir quelques changements cette semaine. De nouvelles missions vous seront proposées, des dossiers qui induiront également des responsabilités plus importantes. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie en ce moment ?

Scorpion

Le coeur a ses raisons : En couple, vous passez votre temps à vous prendre la tête. Le moindre petit sujet peut partir en grosse embrouille. Les Marseillais sur W9 à côté, c'est du pipi de chat. Célibataire, vous allez faire de jolies rencontres ces prochains jours. Pour la vie (mais surtout pour la nuit), peu importe, vous prenez.

Mon corps, ma bataille : On le sait, vous adorez passer votre vie dans les bars et les restos mais n'oubliez pas que vous avez aussi un chez-vous (et que vos plantes commencent à sérieusement tirer la gueule).

Métro, boulot (dodo) : Le travail en équipe sera vivement recommandé pour les prochains jours, un esprit de groupe qui fera avancer vos projets... à condition que les egos ne s'effritent pas. Autrement dit, il faudra rire aux blagues pas drôles de Jérome de la compta et écouter d'un air poli les anecdotes inintéressantes de Marie la stagiaire. Mais c'est ça, l'esprit d'équipe aussi !

Sagittaire

Le coeur a ses raisons : En couple, les astres ne seront pas particulièrement tendres avec vous cette semaine et vont vous charger d'une culpabilité que vous aurez bien du mal à chasser. Oui, vous avez fauté par le passé et ce sera le moment d'assumer. Célibataire, vous n'avez absolument aucune envie de faire des rencontres en ce moment. Bah ouais, cette rumeur de seconde vague, y'a quand même mieux pour vous motiver.

Mon corps, ma bataille : Vous êtes un peu au bout du roul'. Nervosité, stress, fatigue, il faut absolument que vous preniez du temps pour vous. Il faut souffler et prendre du recul sur les choses. Méditez en position du lotus et tout ira mieux.

Métro, boulot (dodo) : Bonne nouvelle, vos boss sont super contents du taff que vous avez fourni pendant les vacances. Mauvaise nouvelle, la crise sanitaire ne leur permet pas de vous récompenser comme il se doit. Le seum.

Capricorne

Le coeur a ses raisons : En couple, vous n'avez pas l'attention que vous attendez de la part de votre partenaire et ce manque d'implication commence à sérieusement vous fatiguer. Célibataire, vous êtes peut-être frustrée à l'heure actuelle, mais pensez au moment où vous pourrez enfin lâcher toute cette énergie. Croyez-nous, ça vaut parfois le coup d'attendre.

Mon corps, ma bataille : Vos addictions et autres mauvaises habitudes viendront jouer les trouble-fêtes. Heureusement, en faisant preuve de rigueur, vous devriez rapidement retrouver une vie plus saine.

Métro, boulot (dodo) : Dans cette ambiance légèrement chaotique (il faut le dire), tentez de garder la tête froide. Essayez de vous fixer des objectifs réalisables, faites un peu le dos rond et ça passera.

Verseau

Le coeur a ses raisons : En couple depuis peu ou depuis longtemps, ce sera le même combat : des sentiments forts et profonds. Vous allez apprendre à (re)découvrir l'autre et vous tomberez toujours plus amoureuse jour après jour. Célibataire, il faut apprendre à s'aimer avant de pouvoir se faire aimer ou aimer quelqu'un. A méditer.

Mon corps, ma bataille : Vous n'êtes pas d'humeur sociable. Vous êtes un peu repliée sur vous-même et n'avez pas envie d'aller au contact des autres. Prenez du temps pour vous et ne vous préoccupez pas des critiques. Comme dirait l'autre, « laissez parler les gens ».

Métro, boulot (dodo) : Revoir la gueule de vos collègues tous les jours ne vous réjouit pas vraiment, mais les potins du lundi matin vous ont quand même sacrément manqué. Qu'on se le dise.

Poissons

Le coeur a ses raisons : En couple, ressortir chacun de votre côté pourrait avoir un impact positif... comme négatif sur votre relation. Car si votre indépendance retrouvée peut vous souder davantage, ce ne sont pas les tentations qui manquent à l'extérieur. C'est quitte ou double. Célibataire, vous êtes en train de vous rendre compte que votre crush du moment vous fait tourner en bourrique...

Mon corps, ma bataille : Vous êtes peut-être bronzée, mais arrêtez de vous la péter, tout le monde sait que ce n'est pas parce que vous revenez de Mykonos, chill out.

Métro, boulot (dodo) : Vous n'avez pas beaucoup de travail en ce moment mais vous vous donnez un mal fou pour faire croire le contraire. Et on peut dire que c'est devenu un boulot à part entière.