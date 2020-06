Shopping : Ta vie de couple est mollassonne ? Ces 10 accessoires érotiques vont t'aider à la pimenter

Chaud devant !

Après plusieurs années ensemble, après deux mois de confinement ou toute période difficile, la libido au sein du couple peut en prendre un coup pour ne pas dire être totalement en berne. Et si l'on a envie que ça reparte (parce que c'est ok de ne pas en avoir envie, il n'y a ni honte ni problème à être abstinent·e), pimenter ses moments à deux avec de la nouveauté peut être une bonne manière de relancer le désir. Jeux de société érotiques, accessoires coquins, cosmétiques hot ou encore sextoys... il existe tout plein d'accessoires ludiques et sexy à inviter dans son lit (ou ailleurs !), voici nos préférés vendus chez Dorcel Store et Espace Plaisir.

Une bombe de bain aphrodisiaque

Plutôt qu'une bombe de bain LUSH, pimpe ton moment détente avec une boule formulée avec des phéromones aromatiques. Quelques minutes dans l'eau devraient faire monter la température - la tienne, pas celle de l'eau ;)

Obsessive Boule de Bain aux Phéromones Sexylicious 4,49 €

Une huile de massage lubrifiante

Favorite des clients sur l'e-shop de Dorcel, l'huile senteur ylang ylang peut aussi faire office de lubrifiant. De quoi pimenter ses caresses sans casser le délire.

Dorcel Lubrifiant et massage 2 en 1 Plaisir Ylang Ylang 18,99 €

Un oeuf vibrant commandé

Partager un moment hot sans se toucher l'un l'autre, c'est possible ! La preuve avec l'oeuf vibrant qui s'actionne à l'aide d'une télécommande : ça fait très 50 Shades tout ça...

Pauline & Margot Oeuf vibrant Fun Egg 69,99 €

Un jeu de Kamasutra

Quand les positions sont trop acrobatiques, ce n'est pas forcément érotique mais parmi les 69 positions du Kamasutra présentes dans ce jeu, il y en aura bien une qui mettra du piment dans tes ébats !

Tease & Please Corps à coeur Kamasutra 13,90 €

Un jeu érotique de plaisir solitaire

Le jeu recense peut-être 50 défis érotiques pour des plaisirs en solitaire, mais cela n'empêche pas de l'utiliser en couple, bien au contraire ! Apprendre à découvrir son propre corps, ça peut également se faire à deux - regarder l'autre se caresser peut avoir quelque chose de très excitant aussi !

Tease & Please Jeu érotique Yourgasm 19,90 €

Un sextoy pour couple

Pour stimuler le vagin, le clitoris, les testicules, la prostate ou encore les tétons, le sextoy Partner de la marque Satisfyer est une référence. Chacune des 14 manières de l'utiliser promettent de vous faire vibrer de plaisir à deux.

Satisfyer Satisfyer Partner Multifun2 Bordeaux 49,90 €

Des menottes comestibles

Le string ou le soutif' comestible, bon, on connaît. Alors pourquoi pas essayer les menottes en bonbon ? Être attaché·e procure encore plus de sensations, sans avoir l'impression de jouer au gendarme et au voleur avec une paire en fourrure bien kitschouille.

Spencer and Fleetwood Menottes bonbon comestibles 4,95 €

Un Action ou Vérité érotique

Parce que tout le monde aime un bon vieux Action ou Vérité, il se décline également en version érotique pour se titiller et faire monter le désir de façon suggestive. Quel défi choisirez-vous ?

Tease & Please Action ou Vérité - Édition Erotic Party 16,90 €

Un calendrier coquin

Pas besoin d'attendre décembre pour réaliser les 24 défis du calendrier amoureux : se surprendre en pimentant son quotidien, c'est valable toute l'année !

Tease & Please Calendrier 24 défis amoureux 16,95 €

Un sextoy pour elle et lui

Alors que le manche offre une stimulation vaginale ou clitoridienne, la tête pivotante stimule le pénis lorsque celui-ci est glissé entre ses pinces. Une façon ludique et facile d'intégrer un sextoy à ses ébats ; et en plus personne n'est lésé !

Satisfyer Stimulateur pour Couple Partner Multifun 3 Blanc 49,90 €

Un des accessoires coquins de notre sélection t'a plu ? À toi de l'ajouter à ton panier pour pimenter ta vie de couple dès demain ;)