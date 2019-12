Si à deux semaines du réveillon de Noël, tu es toujours à te questionner sur les cadeaux que tu vas offrir à tes proches, n'aie crainte : Shōko vole à ton secours avec sa it-list d'idées à déposer sous le sapin. Parce que les coffrets parfum, soins en institut, vêtements ou bijoux sont vus et revus, la rédac' a sélectionné pour toi 10 idées nouvelles pour combler les femmes autour de toi en fonction de leur personnalité et de leurs affinités. Maintenant, c'est à toi de jouer et d'ajouter à ton panier les articles pour qu'ils arrivent à temps pour l'ouverture des cadeaux !

Le choix de Shōko : Pour celle qui aime parcourir le monde mais n'est pas du genre à voyager en mode minimaliste, un étui pour passeport (avec son étiquette valise assortie, en option) est un cadeau coquet qui fera toujours plaisir, surtout si celui-ci est fait-main et personnalisé. Il n'y a plus qu'à trouver sa prochaine destination !

Le choix de Shōko : Pour celle dont le téléphone est une extension de la main et qui s'enthousiasme toujours face aux nouveaux accessoires qu'on invente aujourd'hui, un grip fait à partir d'une pierre d'agate sera la classe absolue. Mais en offrant cet accessoire unique serti d'or 24 carats, ne venez pas vous plaindre si la personne ne poste plus que des selfies miroir sur son Insta.

Le choix de Shōko : Pour celle dont les bijoux finissent par s'accumuler - et forcément s'emmêler - dans une vulgaire boîte qui ne les met pas en valeur, ce support mural en forme de monstera deliciosa est la réponse à ses crises de nerf matinales, qui a en plus le don de sublimer un simple mur blanc.

Le choix de Shōko : Pour la personne menstruée qui a récemment pris conscience de la quantité de protections périodiques utilisées, jetées, payées au cours de sa vie, switcher ses vieilles protections contre une culotte lavable et réutilisable pendant des années est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. En plus, Smoon fait partie de nos chouchous en matière de lingerie menstruelle, une chance qu'elle soit chez Etam !

Le choix de Shōko : Pour la féministe de ton entourage capable de t'expliquer sexisme et patriarcat en 17 volumes, ce vase poing levé qui plus est inclusif est l'objet engagé qui lui manquait pour apporter bonne humeur et joie à son intérieur. Parce que dehors, c'est pas encore ça.

Le choix de Shōko : Claire-Sophie Pissenlit ne se contente pas d'exposer ses illustrations gourmandes sur son compte Instagram : elle les imprime également sur papier glacé et recense ses 12 affiches de fruits et légumes de saison en un calendrier ludique et utile. Plus d'excuses pour ne pas manger mieux !

Le choix de Shōko : Pour celle qui t'a un jour confié n'avoir jamais utilisé de sextoy de sa vie (shit happens) alors que toi, tu sais que c'est la VIE, lui offrir un classique mais non moins redoutable stimulateur clitoridien est le cadeau (secret) le plus plaisant qu'il est possible de lui faire. Mais attends-toi à ne plus la voir aux soirées, elle aura mieux à faire.

Le choix de Shōko : Pour celle qui rêve que son lit ressemble à celui des américains - plein de coussins, de plaids - pour des photos so Instagrammables, une housse de couette (avec les taies d'oreiller assorties, si t'es généreuse) lui permettra de concrétiser ses fantasmes et de dormir chaque nuit comme un loir dans ses draps tout doux, tout confort.

Le choix de Shōko : Pour celle qui a ses menstruations tous les mois et qui vit comme toute femme cyclique une véritable épopée tous les 28 jours, le livre de la coach Gaëlle Baldassari changera sa vie, vraiment. Pas besoin d'avoir fait médecine pour le comprendre : avec des mots et images simples, l'experte parvient à expliquer ce qui se passe dans notre corps au cours de notre cycle, pour mieux s'en servir au quotidien.

Le choix de Shōko : Pour celle qui ne serait pas encore abonnée à Birchbox (comment est-ce possible ?!), lui offrir 3, 6 ou 9 mois de test de la célèbre box beauté mettra des paillettes dans sa vie. Chaque mois, cinq miniatures personnalisées et thématiques arriveront sur le pas de sa porte, pour lui permettre de découvrir de nombreuses références et twister sa routine beauté.

