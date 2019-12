Shopping : 10 cadeaux de Noël génialissimes pour lui

À Noël, il y a deux types de personnes. Celles qui savent exactement quoi offrir à leurs proches et préparent leurs cadeaux bien en avance, et celles qui s'y prennent le week-end avant les fêtes (on est gentil) pour claquer leur fric dans un cadeau aussi inutile qu’impersonnel. Si tu fais partie de la première catégorie : que fais-tu là ? Ici, on vient en aide aux désespéré·e·s qui, à deux semaines du réveillon de Noël, n'ont encore pas la moindre idée du cadeau qu'ils vont faire à l'homme de leur entourage - père, pote, mec, frère, neveu, rayez la mention inutile. Avec cette sélection de 10 idées cadeaux pour Noël 2019, peu de chances de tomber à plat, voilà avec quoi faire mouche sous le sapin.

Le choix de Shōko : L'homme un tantinet apprêté qui égare sans arrêt ses affaires (« chérie, tu sais où j'ai mis ma montre ? ») n'a plus aucune excuse : avec le plateau en bois modulable et personnalisable de la marque britannique MijMoj, tous ses bijoux et accessoires trouvent enfin leur place.

Mijmoj Support en bois pour montre et accessoires À partir de 43 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour celui qui aurait déjà entrepris de gratter un planisphère avec ses voyages effectués, ou pour l'infatigable qui cherche toujours un nouveau truc à faire de sa vie, le poster des « 100 choses à faire avant de mourir » devrait l'occuper un moment, et le distraire pendant ses séjours aux toilettes. Faire un strip tease, s'infiltrer dans un mariage, s'écrire une lettre à relire dans 10 ans... les défis sont tous réalisables pour peu que l'on soit un peu aventureux.

DOIY Design Poster 100 choses à faire avant de mourir 26,95 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour le baroudeur qui s'est donné pour mission de faire toutes la capitales européennes, ou pour celui qui t'a promis un week-end à Venise depuis 2014, le nouvel ouvrage du New York Times et ses quelques 130 itinéraires à travers le continent devrait lui donner des idées. 500 restaurant et 400 hôtels y sont également conseillés, pour parfaire son escapade de 36 heures.

The New York Times 36 Hours : Europe 30 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Celui qui n'a que des baskets à ses pieds ou, à défaut, dans ses placards pour mieux les admirer se laissera toujours séduire par une nouvelle paire de sneakers. Les React, nouvelle référence chez Nike propose une esthétique inspirée du running pour la rue, le tout avec des matières et des couleurs qui claquent. Chanmé !

Nike React Element 55 130 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Celui qui aime recevoir, ou juste se péter le bide avec une bonne planche pendant l'happy hour sera ravi de recevoir chaque mois (pour une durée déterminée à l'avance) un coffret apéro garni d'une bouteille de vin et de gourmandises à déguster. Pense juste à t'incruster le jour où il la fait péter, ça serait con de ne pas en profiter.

La Boit'Apéro Box vin et gourmandises À partir de 39 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour celui qui voyage souvent ou aime simplement lorsque les choses sont rangées à leur place, ce porte-documents en cuir zippé est l'accessoire classe à trimbaler partout : à l'intérieur, on y range carnets de note, téléphone, papiers d'identité, cartes en tous genres, crayons et mêmes câbles et lunettes - la version miniature et cool de l'attaché case.

HOUSEofLH Porte-documents à personnaliser 73,10 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour celui qui aime être rasé de près mais ne supporte pas forcément bien le feu du rasoir, la nouveauté signée Gillette est la réponse. Grâce à un socle sur laquelle il repose et se charge, le rasoir diffuse de la chaleur au contact de la peau, pour l'assouplir et faciliter le passage de la lame. Un vrai bijou de technologie qui lui fera oublier son bon vieux rasoir, et peut-être même son rasoir électrique.

Gillette Labs Rasoir chauffant 199 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour le sportif, le mec connecté, le passionné de technologie ou celui qui aime un bel objet à son poignet ne pourra qu'être comblé avec la dernière Apple Watch, la Series 5. Véritable bijou de technologie personnalisable du cadran au bracelet, elle donne l'heure, évidemment, mais affiche également toutes les notifications de nos applis préférées, permet de tracker ses entraînements sportifs ou simplement ses déplacements quotidiens, mais elle inclut également un ECG (électrocardiogramme), mesure le bruit environnant et nous aide à être plus zen. Qui dit mieux ?

Apple Watch Series 5 À partir de 479 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Rien de pire qu'une bière tiède quand on avait envie de s'en siroter une bien fraîche en rentrant chez soi le soir. Pour pallier à ce problème de premier ordre, voilà l'outil dont il ne savait pas (encore) qu'il avait besoin : un refroidisseur de bière ! La cuve s'adapte aussi bien aux canettes qu'aux bouteilles et refroidit notre petite mousse en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Génie !

Asobu Refroidisseur de bière 29,95 € Voir le produit

Le choix de Shōko : Pour le serial dater qui aurait bien besoin d'une touche déco dans sa garçonnière, ou pour celui qui préfère les aubergines aux abricots, cette lampe néon à l'effigie de notre émoji alimentaire préféré est le cadeau décalé qui fera sourire - peut-être pas ses prétendant·e·s. mais ça, ce n'est pas le plus important !

L'avant gardiste Lampe néon emoji aubergine 59,95 € Voir le produit

Pour shopper les idées cadeaux de Noël 2019 de notre sélection, cliquez sur les produits et si rien ne vous a plu, découvrez bien d'autres pistes sur les e-shops sélectionnés ;)