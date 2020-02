Shopping : 10 fringues d'automne validées par la blogosphère

Shopping-list d'essentiels de saison

En parfaites trend-setteuses, blogueuses et Instagrammeuses se sont déjà procuré les pièces mode fortes de la saison Automne-Hiver 2019/2020 et composé des looks autour de ces indispensables. Ensembles en tweed ou velours côtelé, trench en (simili)cuir, pièces oversized... il suffit de scroller les réseaux sociaux pour voir tous les vêtements du moment se mettre en scène et trouver de l'inspi pour nos prochains looks. Florilège de fringues de saison validées par la blogosphère à se procurer d'urgence chez nos retailers préférés.

A vos marques, prêtes, cliquez : notre sélection de fringues adoptées par les influenceuses attendent d'être ajoutées à votre panier !