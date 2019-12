Shopping : 24 tenues festives à ajouter à ton panier pour le réveillon 2019

Se rhabiller pour les fêtes de fin d'année n'est pas une nécessité mais lorsque l'on aime la mode et que l'on suit les tendances, actualiser sa tenue de réveillon est un petit plaisir dont on ne saurait se priver. Robe mini ou midi, combinaisons ou combishorts sexy... les pièces de prédilection pour le réveillon ne répondent à aucune règle, si ce n'est celle d'être glamour et festives ! Des sequins par-ci, des perles par-là, du velours tout doux ou bien du satin élégant font partie des incontournables, que l'on retrouve une fois de plus pour cette année 2019. Voici donc 24 pièces pour toutes les morpho et toutes les bourses à ajouter à ton panier pour scintiller le soir de Noël ou de l'An.

Une pièce de notre sélection de fêtes t'a plu ? Clique sur l'image pour la shopper ou découvrir d'autres idées mode chez ton retailer préféré !