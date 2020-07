Découvrez votre horoscope de la semaine prochaine avec Shōko !

Ce vendredi sonne la fin de la semaine, le début du week-end mais surtout le retour du Shōkoroscope. Alors, que va-t-il se passer pour vous semaine ? Allez-vous crusher sévère au supermarché du coin ? Etes-vous sur le point de boucler vos vacances d'été ? Pourriez-vous voir revenir cette personne que vous pensiez totalement disparue ? Les astres pourraient bien vous donner un début de réponse. Espérons qu'ils seront sympas avec vous du 20 au 26 juillet. On y croit !

Bélier

Le cœur a ses raisons : En couple, les sourires de façade et les compromis à gogo, c'est terminé ! Pendant le confinement, vous étiez bien obligée de mettre du vôtre mais maintenant que votre partenaire peut circuler librement, vous n'avez aucune raison de contrarier votre sale caractère. Célibataire, ce début d'histoire semble bien parti mais vous préférez y mettre fin maintenant. Vaut mieux ça qu'une rupture précipitée sur fond de Covid.

Mon corps, ma bataille : Assez rare pour être soulignée, c'est le sourire aux lèvres que vous sautez de votre lit. Bon, votre bonne humeur ne dure que quelques secondes, juste le temps de voir votre appart baigné de lumière et puis hop, finito, vous retrouvez votre bitch face.

Métro, boulot (dodo) : C'est pas franchement l'éclate en ce moment. Entre les gueguerres pour les jours de congés, le stress de la rentrée et l'indétrônable Covid toujours là pour apaiser les tensions, on peut dire que vous regrettez vraiment votre télétravail.

Taureau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous ne vous êtes rarement sentie aussi amoureuse qu'en ce moment. Et si Bae peut légèrement vous trouver too much, vous vous en foutez royalement : vous l'aimez et vous avez envie de le lui répéter chaque jour. C'est beau. Célibataire, votre créativité et votre esprit joueur devrait faire des ravages sur Tinder. Inutile de mettre le paquet sur la photo, votre annonce fait déjà bien bien bien le job.

Mon corps, ma bataille : On ne sait pas si ce sont les températures estivales ou tout simplement un petit virus mais vous n'aurez pas grand appétit ces prochains jours. Tant que vous ne vous affamez pas pour rentrer dans votre bikini, yallah !

Métro, boulot (dodo) : Tous vos proches vous en dissuadent mais vous êtes plus décidée que jamais à demander une augmentation à votre boss. On espère que vous avez des arguments en béton parce que la période n'est pas franchement idéale pour ce genre de demandes.

Gémeaux

Le cœur a ses raisons : En couple, vous scrutez les moindres faits et gestes de votre partenaire. Non par jalousie mais par crainte qu'il/elle ramène ce maudit virus à la maison. OK, c'est bien de respecter les gestes barrières mais là, ça commence à virer à la psychose. Célibataire, vous appréhendez les dates comme un combat de boxe. Que vos matchs Tinder s'y préparent, ça risque d'envoyer quelques punchlines.

Mon corps, ma bataille : Vos potes se moquent de vous mais qu'importe, depuis que vous avez trouvé votre petite routine du matin qui vous va bien, vous vous sentez en meilleure forme. Ils peuvent toujours se marrer, au moins, ce n'est pas vous qui vous tapez des gueules de bois chaque week-end.

Métro, boulot (dodo) : Après des semaines à avoir bossé de chez vous, vous êtes heureuse de retrouver l'ambiance friendly du boulot. Ouais, vous avez beau les critiquer tous les soirs à Mimi votre chat, en vrai, ils vous ont vraiment manqué vos collègues.

Cancer

Le cœur a ses raisons : En couple, vous savez comment faire céder Bae à tous vos caprices. Ah, voilà la petite récompense qu'on obtient après des mois et des mois de relation... Célibataire, levez un peu les yeux de votre smartphone : captivée par votre écran, vous pourriez bien passer à côté d'un vrai canon.

Mon corps, ma bataille : Si vous carburerez toute la semaine, boostée par une bonne nouvelle qui vous mettra en joie, restez tout de même bien concentrée. Votre maladresse pourrait à nouveau vous jouer des tours. Ce serait bête de passer l'été les deux jambes dans le plâtre, non ?

Métro, boulot (dodo) : Vous détestez ça mais il va bien falloir vous faire violence. Balancez des sourires, faites 2-3 courbettes et montrez-vous un max aux soirées boulot : OK, vous risquez de vous ennuyer comme un rat mort mais il n'y a rien de mieux pour vite gravir les échelons dans une boîte.

Lion

Le cœur a ses raisons : En couple, vous serez animé·e·s d'un désir que vous aurez bien du mal à contenir. Baisers passionnés dans le rayon surgelé, petites caresses sous la table du restaurant et parties de jambes en l'air endiablées à l'abris (ou pas) des regards indiscrets, ce sera hot comme au premier jour. Célibataire, vous serez plus décidée que jamais à vivre une vraie histoire d'amour. La faute aux comédies romantiques que vous avez saignées pendant le confinement...

Mon corps, ma bataille : A peine avez-vous appris que le port du masque sera bientôt rendu obligatoire dans les lieux clos que vous vous êtes mis à bourrer votre semaine de restos. S'ils doivent à nouveau fermer ces prochaines semaines, autant ne pas perdre une minute !

Métro, boulot (dodo) : La chance sera avec vous cette semaine. Ouvrez-bien grand les yeux : vous pourriez bien tomber sur un petit billet sur votre chemin. Et vu l'état de vos finances en ce moment, même 10 balles seront les bienvenus.

Vierge

Le coeur a ses raisons : En couple, si vous étiez totalement fermée à l'idée d'aborder certains sujets sensibles, vous vous sentirez enfin prête à amorcer la discussion. Par contre, que l'on ne compte pas sur vous pour faire preuve de diplomatie. Célibataire, vous n'avez aucune envie de faire des rencontres en ce moment. Entre les vacances d'été et le come-back du virus plus imminent que jamais, vous mettre en couple serait la pire des conneries.

Mon corps, ma bataille : Ah, il est loin le temps où vous méditiez dans votre maison de campagne, après avoir fait du pain maison et gratouiller votre guitare... Métro bondé, patron exécrable et dossiers qui traînent, ça y est, vous avez bel et bien retrouvé votre vie à cent à l'heure.

Métro, boulot (dodo) : Rappelez-vous d'un truc à chaque fois que vous franchissez les portes d'une boutique. Profiter des soldes pour vous acheter quelque chose d'utile, c'est faire de bonnes affaires. Craquer pour des babioles que vous jeterez dans deux mois, ça l'est moins. Même si les babioles en question sont à -70%...

Balance

Le cœur a ses raisons : En couple, votre libido sera au max ces prochains jours. Titillée par les expériences de vos potes célibataires, vous serez bien tentée de pimenter un peu votre vie sexuelle. Et on est certaines que Bae sera au taquet ! Célibataire, après avoir chatté sur les applis de rencontre avec un nombre incalculable de gens, vous n'aurez envie que d'une chose : d'une digital detox, et vite !

Mon corps, ma bataille : Vous ne tenez plus en place. Votre corps est peut-être encore ici, mais votre esprit, lui, est bel et bien déjà parti en vacances. Que l'on ne vous demande pas ces prochains jours : vous ne répondez plus de rien en attendant de pouvoir vous barrer loin, très loin.

Métro, boulot (dodo) : Cette première moitié d'année a peut-être été chaotique mais vous n'en perdez pas votre énergie et votre motivation. Après avoir glandouillé ces derniers temps (si, si avouez-le) et avant de pouvoir vous prélassez au soleil, vous êtes bien décidée à boucler ces dossiers qui traînent depuis un bail.

Scorpion

Le coeur a ses raisons : En couple, le moral ne sera pas vraiment au rendez-vous mais au moins, vous pourrez compter sur le soutien infaillible de Bae. Et ça, vous ne manquerez pas de le faire savoir aux copines qui ne comprennent toujours pas pourquoi vous avez troqué votre vie de célib contre une vie de couple plus rangée. Célibataire, ça y est, cette fois vous êtes sur le point de faire LA rencontre que vous attendiez.

Mon corps, ma bataille : Après avoir passé des été à vous affamer pour rentrer dans votre maillot, cette année, vous avez préféré vous armer d'un autre accessoire pour parader sur la plage : votre confiance en vous. Clap clap.

Métro, boulot (dodo) : Si les astres n'auront pas décidé de s'attaquer à vos économies, ils laisseront vos finances dans le vert. Alors n'allez pas tenter le diable en claquant toutes vos thunes dans des trucs inutiles. Ouais, même si c'est les soldes.

Sagittaire

Le cœur a ses raisons : En couple, comme si les deux mois de confinement ne vous avez pas suffi, vous passerez ces prochains jours collé·e·s comme jaja. Bon bah si c'est votre truc de tout faire à deux, go hein ! Célibataire, avec vous, ce sera tout au rien. Quitte à faire une rencontre, vous miserez sur le grand amour, le vrai. On ne voudrait pas casser l'ambiance mais vous risquez d'attendre un petit moment...

Mon corps, ma bataille : Ces deux mois passés à la maison auront au moins servi à mieux vous nourrir. Si vous ne saviez à peine vous faire cuire des pâtes, vous maîtrisez aujourd'hui quelques recettes. Et vous avez même des plats signatures. Bravo !

Métro, boulot (dodo) : Vous, vous savez toujours tirer profit d'une situation et votre créativité vous aide plutôt dans ce genre de situations. Votre dernière lubie ? Créer des masques hyper stylés pour tous vos potes. Et s'ils peuvent vous filer un billet par la même occasion. C'est que les temps sont durs...

Capricorne

Le cœur a ses raisons : En couple, ce n’est clairement pas votre meilleure semaine à 2, avec des perturbations et de grosses turbulences à prévoir avec bae ! La routine quotidienne vous pèse… C’est le moment de se poser au resto pour parler les yeux dans les yeux et apaiser les tensions. Célibataire, vous avez la tête ailleurs et il n’est pas de question de penser à quelqu’un d’autre pour le moment. Ça viendra en temps voulu !

Mon corps, ma bataille : Après un épisode compliqué et une petite forme qui vous a laissé sur le carreau, vous revenez plus en forme que jamais ! Avec l’énergie d’une pile Duracell, vous vous laisseriez même tenter par la reprise d’une activité sportive pour vous maintenir en forme durant les beaux jours. Plutôt danse ou vélo ?

Métro, boulot (dodo) : Au boulot, les dossiers s’accumulent, les deadlines n’en finissent plus, et vous avez l’impression de devoir gravir l’Everest pour vous sortir de cette situation ! Soufflez un petit coup, sous les nuages le soleil finira par réapparaître.

Verseau

Le cœur a ses raisons : En couple, vous avez envie de pimenter votre vie pour oublier la routine métro - boulot - dodo qui n’est pas franchement la meilleure amie des amoureux ! Un conseil ? Un week-end surprise avec bae pour profiter de la vie et s’offrir un peu de temps à deux. Célibataire, vous élevez le game pour tomber sur la perle rare, et ça semble marcher sur vos futurs dates !

Mon corps, ma bataille : Vous êtes dans une forme olympique et vous faites 100 choses à la minute pour profiter à fond de votre énergie et vider toutes les ondes négatives en vous. Une journée de 24 heures ne vous suffit plus pour assouvir votre besoin permanent de bouger et profiter de la vie, mais attention, il faut penser à dormir pour rester dans cette excellente condition physique !

Métro, boulot (dodo) : Cette semaine, vous êtes dans un good mood ! Après avoir géré comme un·e chef vos dépenses, vous êtes dans le vert pour les grandes vacances et souhaitez profiter à fond de quelques jours de repos pour essayer de nouvelles choses. À vous les restos et activités lors de votre prochain séjour.

Poissons

Le cœur a ses raisons : En couple, vous passez une sale semaine en reprochant (à tort) à votre moitié de ne jamais être là pour vous. Si vous avez du mal à prendre sur vous lors de vos coups de blues, il va falloir vous botter les fesses pour revenir dans la réalité : vous êtes la seule à pouvoir régler le problème ! Célibataire, vous avez déployé un stratagème de folie pour faire tomber votre crush dans vos filets, et ça marche !

Mon corps, ma bataille : Cette semaine, vous jetez votre dévolu sur votre frigo en mangeant absolument tout ce qui vous passe par la main ! Si cela vous procure un effet de bien être immédiat, vous pourrez le regretter dans quelque temps… C’est à vous de trouver le juste équilibre pour vous sentir le mieux possible dans votre peau.

Métro, boulot (dodo) : Cette semaine, le·la leader, c’est vous ! Avec vos capacités incroyables à souder votre team, tous les projets s'enchaînent avec succès et l’ambiance n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui. Mais attention, ne vous prenez pas pour Miranda Priestly, donnez un peu de lest à l’équipe pour qu’elle montre toutes ses compétences.