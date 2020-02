Si le microblading te fait peur, le « brow lamination » ne devrait pas te rassurer davantage

On en entend parler depuis quelques mois et c'est en passe de devenir la nouvelle technique à la mode pour dompter ses sourcils, mais le brow lamination demeure énigmatique pour beaucoup. En quoi consiste réellement cette méthode professionnelle pour donner l'impression de sourcils plus fournis, et en quoi diffère t-elle du microblading ? On s'est renseignées sur la pratique en plein essor et on t'explique l'essentiel à savoir avant de te lancer - si c'est vraiment ce que tu veux.

Contrairement au microblading, qui utilise une fine lame pour « tatouer » temporairement des poils sur des sourcils clairsemés ou trop épilés, la technique du brow lamination se veut moins invasive et surtout indolore. La lamination, dérivée du verbe anglais laminate, que l'on pourrait traduire par plaquer, consiste à fixer les poils des sourcils comme on le ferait avec un gel, mais de façon plus permanente.

Un peu à la manière des lissages de cheveux, le brow lamination consiste en un soin de kératine d'environ 1h destiné à gainer les poils et à les lifter dans une certaine direction pendant 4 à 6 semaines. Car oui : aujourd'hui, la tendance est aux sourcils parfaitement coiffés vers le haut pour agrandir le regard et donner l'impression d'une toison plus dense ! Canon vous avez dit ?

Comme pour les lissages ou les permanentes, les molécules contenues dans le soin pénètrent le cortex du poil et viennent contrarier leur nature pour les discipliner dans le sens voulu. Le seul hic de la technique en vogue résiderait donc dans la formulation du fameux soin puisque, pour obtenir un tel résultat, des molécules chimiques possiblement dangereuses (cancérogènes, perturbateurs endocriniens, allergènes, irritants...) seraient utilisées. Aïe !

Avant de vous lancer dans le brow lamination, renseignez-vous donc auprès de votre salon ou brow artist pour parler procédé et mesures d'hygiène afin de vous assurer que vous effectuerez le protocole dans les conditions les plus safe qui soient. Ce serait dommage de voir vos sourcils tomber ou de choper une vilaine irritation, tout ça pour fixer des sourcils comme vous l'auriez fait avec un simple mascara !