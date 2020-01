Si t'es mauvais à l'école, voici la seule excuse valable pour te dédouaner

L'école est peut-être loin pour certain·es d'entre vous ou juste un mauvais souvenir à oublier dans votre vie d'adulte. Loin de nous l'idée de vous remonter d'affreuses images de cette période, spécialement lorsqu'on parle des notes et des contrôles du samedi matin (toi-même, tu sais). On a tous et toutes étaient déjà confronté·es à nos parents pour expliquer nos mauvais résultats et inventer de belles excuses pour continuer à voir nos potes le week-end. N'est-ce pas ?

Si vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi vos notes n'atteignaient pas la moyenne, ces nouvelles études sur la corrélation entre l'échec scolaire et la pollution de l'air pourraient vous faire voir la vie autrement ! De l'Angleterre à Israël, plusieurs enquêtes ont été menées sur la qualité de l'air et les effets négatifs sur les écoliers et étudiants. Trois grands facteurs ont été associés au faible taux de réussite scolaire et la présence de polluants dans l'air.

La pollution dans l'air

L'emplacement des écoles (près des autoroutes et routes fréquentées)

La chaleur

L'addition est très simple : plus la qualité de l'air est médiocre, plus la réussite des élèves est réduite ! Pire encore, si les établissements se trouvent dans une zone "polluée" et près de grands axes routiers, c'est le jackpot assuré de mauvais résultats, d'absences répétées et de problèmes comportementaux. Des études qui font froid dans le dos, surtout quand on sait que la qualité de l'air n'a jamais été aussi mauvaise qu'à notre époque !