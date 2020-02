Si tu n'as pas encore trouvé l'amour, Facebook lance son application de dating !

L'amour est-il vraiment 2.0 ? L'explosion des applications de rencontres a atteint son apogée avec plusieurs grands noms comme Tinder, Grindr, Meetic ou encore Adopteunmec et une nouvelle façon d'aborder les échanges entre les personnes ! Même si la tendance est à la baisse sur leur utilisation, une récente étude de YouGov a montré que près de 1 personne célibataire sur 2 passait plus de 4 heures par semaine sur une application de rencontre. Traduction : le swipe et les conversations ont encore quelques heures de gloire.

Si Tinder tient toujours le haut du classement, l'arrivée de Facebook dans la course pourrait changer bien des choses !

Facebook Dating, l'application du réseau social est exactement comme les autres ! En piquant quelques astuces aux plus grands et ajoutant des fonctionnalités, elle tend à devenir indispensable aux célibataires à la recherche de l'amour. Délaissée par les jeunes au profit de Snapchat et Instagram, Facebook veut redéfinir sa vraie valeur ajoutée en incorporant un nouvel outil pour faire revenir les plus frileux dans son sillage.

Comment cela marche ? Réservée aux plus de 18 ans, cette version de dating 2.0 est accessible via une icône Rencontres où tu pourras créer ton profil (en plus du profil initial) et utiliser tes données pour être mis en relation avec d'autres membres l'utilisant aussi de leur côté. Comme pour les applications déjà existantes, tu pourras voir des profils correspondant à tes attentes et tes intérêts, ce qui évitera de tomber sur notre bon vieux Robert.

Ni swipe, ni match ne seront nécessaires pour discuter avec une autre personne. Un simple commentaire ou Like sur un profil te permettra d'entrer en contact avec un potentiel crush (tu peux aussi les bloquer, ne sait-on jamais) ! Pour les plus méfiant·e·s d'entre vous, sachez que toutes les informations resteront exclusivement dans cet onglet et ne seront pas affichées dans votre profil public.

Initialement prévue pour une sortie le 14 février en France, cette fonctionnalité a été repoussée pour des raisons juridiques avec l'Irlande, alors encore un peu de patience...