Si votre moitié ne vous écoute jamais, il y a une raison scientifique derrière cela

« Est-ce que tu m'écoutes »? - « Qu'est-ce que je viens de te dire » ? - « Je t'avais demandé d'acheter ça »? Autant de petites phrases qui apparaissent dans la communication d'un couple ancré à un moment donné. S'ils peuvent paraître anodins aux premiers abords, ces échanges montrent une tout autre réalité dans la communication verbale entre les partenaires : on a tendance à ne plus écouter les personnes que l'on connait très bien !

C'est le « triste » constat d'un journaliste du New York Times ayant décidé de se pencher sur cette drôle de question via un article sorti il y a quelques jours aux USA. Quelle est cette fâcheuse prédisposition à ne plus écouter sa moitié ou son·sa meilleur·e pote ?

Selon toute vraisemblance, il y a une explication cohérente, mais étonnante à ce phénomène, pas si amusant à la longue. D'après Kate Murphy, la réponse se trouve dans le fait que les personnes pensent déjà savoir à l'avance ce que l'autre va dire. Typique me direz-vous, mais nous ne sommes pas dans la Reine des Neiges quand Hans finit toutes les phrases d'Anna... En réalité, des études scientifiques prouvent même le contraire !

Une récente enquête a prouvé par a+b qu'une personne connaissant sa moitié et un complet étranger pouvaient ne pas interpréter de la même manière les paroles de l'autre partenaire en question. Pire encore, la personne en couple comprendrait encore moins ses dires.... Oups. C'est le moment d'ouvrir vos oreilles et ne plus jamais oublier le pain en rentrant à la maison !