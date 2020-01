Spotify l'ami des bêtes, l'appli crée des playlists pour vos chiens et chats

Nos animaux de compagnie ont toujours fait partie intégrante de la famille et nous le rendent bien ! S'il est compliqué pour nous de les laisser seuls la journée lorsque nous devons partir travailler, l'application Spotify semble avoir trouvé la solution pour faire patienter nos boules de poils tout en douceur. Comme pour les humains, les animaux ont certaines sensibilités et peuvent éprouver de la peur, une très grande excitation ou du stress lorsque vous n'êtes plus dans leur champ de vision. La solution ? Des playlists musicales sur mesure pour les animaux !

À l'aide de l'outil Pet Playlist, le propriétaire de l'animal peut créer une playlist en fonction de ses goûts musicaux, le type d'animal qu'il possède et son caractère. Chien, chat, hamster, oiseau et iguane, ces 5 espèces d'animaux auront le droit à une playlist spéciale avec des morceaux préalablement choisis pour leur bien-être. Votre chat croquette est-il plutôt du genre chat de salon ? Des petites musiques douces devraient l'aider à ne pas faire ses griffes sur votre canapé préféré !