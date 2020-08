Stop au sexe phallocentré, vos films et séries préférés réussissent-ils le « Clit test » ?

Le test étudie la représentation du plaisir féminin à l'écran, et on dit OUI !

Certains films ou séries nous offrent peut-être des scènes de sexe hot as fuck qui nous émoustillent encore plus qu'un porno, mais on ne va pas se mentir : lorsqu'il s'agit de relations hétérosexuelles à l'écran, le plaisir féminin est bien souvent - trop souvent - totalement occulté de la narration.

Un p'tit coup dans l'entrée en rentrant bien éméchés, Monsieur donne tout ce qu'il a, il jouit et emballé c'est pesé, merci au revoir.

Alors certes, il arrive que le climax féminin soit représenté - lorsque Madame jouit bien bruyamment, en symbiose avec son partenaire (mais bien sûr...) - mais l'orgasme féminin obtenu sans pénétration, lui, semble inconnu de tous les scénaristes de films et séries. Oui, les femmes peuvent jouir autrement que par pénétration vaginale (qui est, soit dit en passant, plutôt rare) mais la stimulation clitoridienne réalisée soit par la masturbation ou le cunnilingus n'existe que très très peu à l'écran.

Pour le prouver - et faire changer les choses - un test hors du commun a vu le jour et s'est répandu sur la Toile : le Clit test. Dans la même lignée que le célèbre test de Bechdel (le test destiné à souligner la sous-représentation des femmes dans les oeuvres de fiction, et à mettre en évidence le sexisme), le Clit test permet de révéler si les oeuvres (séries, films, livres, chansons...) s'intéressent au clitoris, ou si le sexe montré à l'écran n'est que phallocentré.

Crédit : HBO

« Nous savons que la grande majorité des femmes ne jouissent pas par pénétration, mais les écrans ne nous le montrent pas. (...) Bien trop souvent, lorsque nous voyons des femmes faire l'amour à l'écran, tout ce que nous voyons est un acte de pénétration. Le Clit test célèbre les scènes de sexe où le clitoris a un rôle central dans le plaisir des fxmmes. (...) À chaque fois que le clitoris est représenté dans une oeuvre, le test est un succès. Cela peut aller du fait de montrer, mentionner ou suggérer le clitoris par un acte sexuel tel que le cunnilingus ou la masturbation féminine. Une tête ou une main disparaît sous les couvertures ? Le test est réussi. Par contre, le test échoue dès lors que les scènes sous la ceinture avec une femme ignorent le clitoris. », peut-on lire sur le site officiel du Clit test.

Les oeuvres que vous regardez réussissent ou échouent au fameux Clit test ? À vous de les féliciter ou de les épingler sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #ClitTestPass ou #ClitTestFail avec capture d'écran à l'appui.

Ainsi, vous participez à votre niveau à l'épanouissement sexuel des fxmmes en pointant du doigts les comportements qu'il faut changer et en exigeant plus d'inclusivité. Car non, il n'y a pas que le porno qui véhicule de fausses idées sur le sexe : un simple série ou une comédie romantique peuvent aussi jouer un rôle dans la perpétuation des clichés et du sexisme, et ce n'est pas OK !