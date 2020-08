Stranger Things : Y aura-t-il une autre saison après la 4 ? Les créateurs répondent

On en sait enfin plus !

La crise sanitaire a lourdement impacté l'industrie du cinéma qui s'est vue obligée de geler son activité. A l'heure où les tournages sont encore interrompus, l'avenir de nos séries préférées reste plus que jamais incertain. Si l'on sait désormais quelles productions Netflix ont été reconduites pour une nouvelle saison et lesquelles ont été annulées, certaines d'entre elles continuent d'entretenir un certain mystère.

C'est le cas de la série Stranger Things, dont nous n'avons peu de nouvelles depuis la diffusion de la saison 3 l'année dernière. On sait pourtant qu'une saison 4 est au programme (dont le tournage à Atlanta est actuellement interrompu en raison du Covid-19) mais des bruits de couloir laissaient entendre qu'il s'agirait de l'ultime chapitre. De quoi inquiéter les fans qui ne semblent pas prêts à quitter Eleven et sa bande de potes...

Qu'ils se rassurent : il y a aura bien une saison 5 ! Ce sont les créateurs eux-mêmes qui ont confirmé la nouvelle. Dans une interview accordée à Hollywood Reporter, les frères Duffer ont annoncé que leur show n'était pas prêt à tirer sa révérence. « La saison 4 ne signe pas la fin. Nous connaissons la fin et nous savons quand elle arrivera, ont-ils affirmé. [La pandémie] nous a donné du temps pour tout prévoir, pour déterminer ce qui est le mieux pour la série. Faire cela nous a permis d'avoir une meilleure idée du temps dont nous avions besoin pour raconter cette histoire ».

L'interruption des tournages aura donc été bénéfique pour les créateurs qui assurent avoir eu « beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts » et « que pour la première fois, [ils ont] tous les scénarios écrits et [qu'ils peuvent] les regarder comme un tout et y faire des ajustements ». Pour le moment, Netflix n'a pas confirmé la nouvelle mais il est fort possible que le géant balance prochainement le trailer de la prochaine saison tant attendue. En attendant, les fans peuvent se remater le teaser de la saison 4 de Stranger Things, dévoilé en février dernier. C'est toujours ça...