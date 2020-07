Sur Tinder, vous allez bientôt pouvoir renseigner votre orientation sexuelle et good news, il y a du choix

Tinder lance une nouvelle fonctionnalité tournée sur l'orientation sexuelle des utilisateur·rice·s de l'application

À l'occasion de la Global Pride 2020 qui s'est déroulée virtuellement le week-end dernier (27 juin) dans le monde entier, Tinder annonce le lancement de sa nouvelle fonctionnalité « Orientation Sexuelle » qui sera mise en place cet été. Comme son nom l'indique, elle permettra de renseigner son orientation sexuelle et de l'afficher ou non sur son profil. Hétérosexuel·lle ou LGBTQI+, tout le monde aura sa petite case à cocher, en plus d'avoir la possibilité de voir en priorité des personnes partageant les mêmes affinités sexuelles !

Crédit : Tinder

Testée dans plusieurs pays depuis plus d'un an, elle a permis à l'application de faire un constat édifiant : il y a une grande diversité sexuelle au sein de sa communauté. Près de la moitié des inscrit·e·s ont enregistré leur orientation sexuelle sur leur profil ! Un autre résultat est aussi à prendre en compte : la génération Z semble être plus à même de l'afficher publiquement.

Entre 18 et 25 ans, 1 jeune sur 3 renseigne cette information sur son profil et n'hésite pas à en afficher plus d'une, avec une augmentation significative de la combinaison « Hétérosexuel·le et en questionnement ». En attendant de pouvoir l'utiliser, notez bien dans votre agenda, la Marche des fiertés se déroulera le 7 novembre prochain à Paris !

Qui va l'utiliser ?