Surprise, Netflix dévoile un épisode spécial confinement de Plan Coeur

Et sa sortie est imminente !

Alors que certaines séries voient leur destin bouleversé par la crise sanitaire et tirent prématurément leur révérence, d'autres s'en sortent mieux et profitent même de la pandémie pour renouveler leur intrigue. Si l'on attend prochainement des saisons dédiées au Covid-19 dans Grey's Anatomy ou encore This Is Us, c'est cette fois-ci Netflix qui s'appuie sur l'actualité, en annonçant aujourd'hui la diffusion d'un épisode spécial confinement de sa série Plan Coeur.

Alors qu'une saison 3 de Plan Coeur reste envisageable pour sa créatrice - mais que rien n'a été officiellement confirmé - c'est un épisode surprise et unique qui s'apprête à arriver sur Netflix.

Intitulé Plan Confiné·e·s et mis en ligne dans la nuit de mardi à mercredi, à 00h01 pour être précis, cet épisode nous fera (re)vivre notre quotidien de confinés avec au programme annonces gouvernementales, Skype entre amis, préparation de pain maison, cours de sport dans son salon, applaudissements du personnel soignant à 20h, pillow challenge, j'en passe et des meilleurs.

En attendant de retrouver le trio de choc dans une prochaine saison complète, si la situation sanitaire le permet et que le public français le demande (la saison 2 de Plan Coeur n'avait pas rencontré un franc succès), mettez donc Netflix le 26 août prochain et passez 26 minutes de votre temps à vous marrer en vous remémorant vos longues journées de confinement. Bon visionnage !