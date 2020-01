T'as envie de voyager gratos en France ? Ce job de rêve t'ouvre le chemin de l'aventure

Qui n'a jamais rêvé de voyager aux frais de la princesse sur plusieurs mois ? Si cette proposition semble tout droit sortie de notre imagination, une entreprise française pourrait bien la faire devenir réalité et exaucer nos prières d'appel de l'aventure. Baroudeur·euse·s, un nouveau job de rêve vient d'être proposé par une société de location de vans pour découvrir la France comme vous ne l'avez jamais vu !

La vraie aventure

Pour sa quatrième édition Drive your adventure, le groupe WeVan cherche des volontaires pour partir 6 mois en van sur les routes françaises. Attention, si cette offre est très alléchante, ce n'est pas uniquement du tourisme a proprement parlé. Il vous sera demandé·e quelques compétences pour pouvoir postuler et décrocher le Saint Graal. Tous frais payés et rémunéré, ce voyage sera l'occasion de découvrir la France, de créer du contenu pour les réseaux sociaux et pour le 4ème tome du prochain guide de la marque.

Vous vous sentez l'âme de sillonner les routes à la recherche d'une expérience unique ? Les candidatures sont ouvertes du 24 janvier au 7 février 2020 pour un départ prévu le 24 avril prochain. L'aventurier·ière qui est en vous n'est qu'à quelques clics de l'aventure, la vraie !