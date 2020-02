T'as tes règles pendant la Saint Val' ? Voilà pourquoi tu devrais littéralement t'en foutre

On les accueille rarement avec joie mais s'il y a bien un jour où prie pour ne pas voir nos règles arriver, c'est bien celui où on a booké une petite soirée caliente. Et sans surprise, pour celles qui sont en couple, le soir de la Saint-Valentin fait incontestablement partie de ces dates clé. Pourtant, à bien y réfléchir, qu'est-ce que les règles viennent faire dans cette histoire ? Doit-on se priver d'une soirée agréable et d'une nuit torride sous prétexte qu'un peu de sang (pas tant que ça d'ailleurs) coule entre nos jambes ?

Interrogées par les Nanas d'Paname et Terpan Prévention, parmi les 1200 femmes sondées de 18 à 25 ans, 31% ont avoué préférer s'abstenir de faire l'amour lorsqu'elles sont menstruées. Ce qui est plutôt étrange étant donné que 77% des participantes ont affirmé avoir une libido plus importante pendant cette période, période pendant laquelle le sexe leur manque vraiment beaucoup.

Mais alors, pourquoi se flagelle-t-on à ce point ? Pourquoi nous privons-nous de parties de jambes en l'air orgasmiques à cause de quelques gouttes de sang ? « Pour comprendre, il faut se référer à notre histoire et au poids des religions qui réglementent la possibilité d'avoir des relations sexuelles au moment des règles » explique Chloé Bonnard, co-fondatrice des Nanas d'Paname.

Souvent considérées comme honteuses, sales et impures, les règles pendant l'amour est une idée que peu de femmes envisagent et pratiquent encore moins. D'autant que les hommes sont souvent peu enclins à avoir des rapports sexuels lorsque leurs partenaires ont leurs règles. Comme le précise Chloé Bonnard, 14% des femmes interrogées rapportent que leur partenaire masculin n'aime pas le sexe dans ces conditions.

« Ce poids historique et religieux a rendu la sexualité avec les règles honteuse, gênante et dérangeante dans l'esprit de beaucoup. D'où l'importance pour nous, les Nanas d'Paname avec Terpan Prévention de relayer pour dénoncer le tabou qui entoure les règles. Il faut absolument dédramatiser l'acte sexuel pendant les règles » affirme-t-elle. Comment ? En en parlant tout simplement ! Si tu as très envie de faire l'amour pendant tes règles, il n'y a pas de raison que tu n'écoutes pas tes désirs.

Le mieux reste d'en parler avec ton/ta partenaire, afin de t'assurer que tu as son consentement. Mais bon, rapports plus lubrifiés et libido en feu, le sexe pendant les règles valent bien quelques traces de sang sur son sexe, non ?