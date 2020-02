T'es accro au binge-watching ? La plateforme de streaming Hulu arrive en France !

La course aux services de streaming est officiellement lancée ! Entre Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ qui arrive en France le 24 mars prochain, nous ne savons déjà plus où donner de la tête ! Avec des programmes toujours plus enrichis, ces plateformes comptent bien se démarquer l'une de l'autre pour devenir la number 1 dans le monde entier. En amateur de binge-watching, tu n'y vois pas trop d'inconvénients... mais l'arrivée d'une énième plateforme pourrait te causer des soucis avec ton banquier !

Le site HULU, l'un des plus gros concurrents de Netflix aux USA et nouveau bébé de Disney (30 millions d'abonnés) pourrait débarquer en France en 2021 ! Selon le site TechCrunch, c'est Bob Iger, le big boss de la marque aux grandes oreilles qui aurait annoncé l'extension du service dans le monde entier. Comme tous les autres, ce dernier proposera des films & séries (originaux ou non) et documentaires dont certain·e·s sont déjà cultes !

Avant de pouvoir voir l'incroyable Servante écarlate ou la mini-série The Act, il faudra prendre votre mal en patience ! Selon toute vraisemblance, Disney souhaite déjà lancer sa propre plateforme Disney+ dans l'Hexagone et y voir les retombées sur le nombre d'abonnés pour se décider une bonne fois pour toutes !

C'est bien beau tout ça, mais que pourra-t-on voir sur HULU ?

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

The Act

Grey's Anatomy

Shameless

Family Guy

This Is Us

Fais chauffer ta carte bleue, les programmes promettent déjà de belles surprises !