T'es obligé·e de verser une larme devant ce dessin animé de Greenpeace sur la protection des océans

L'organisation Greenpeace frappe une nouvelle fois fort avec la sortie d'un film d'animation, façon Wallace&Gromit. On peut se laisser à penser qu'une jolie histoire se profile à l'horizon, il en est toute autre pour cette vidéo de 2 minutes diffusée sur les réseaux sociaux. Appelé « Le voyage des tortues », ce film tend à montrer bien de sombres facettes sur le sort des océans dans notre société actuelle.

Les tortues subissent de plein fouet dans les océans

Dérèglements climatiques, pollution plastique, exploration pétrolière et surpêche, ces dangers pesant sur les écosystèmes marins doivent être montrés au plus grand nombre pour faire prendre conscience de la réalité endurée par les animaux et autres espèces sous-marines.

Par le biais de ce film d'animation, Greenpeace veut montrer le réalisme des menaces en racontant le périple d'une famille de tortues marines, naviguant dans des océans pollués, où la vie se fait de plus en plus rare. Pourquoi cette espèce en particulier ? Selon l'organisation, sur sept espèces de tortues marines, six sont menacées d’extinction, à cause des activités industrielles sur les océans.

Les chamboulements créés par ce type de pratique modifient profondément leur façon de vivre et entraînent de gros problèmes de comportements chez certaines espèces. Mais cela ne s'arrête pas là. D'après plusieurs études, la vie sous-marine disparaitrait deux plus vite que la biodiversité terrestre. Une catastrophe annoncée, mais pas totalement irréversible. Une chose importante doit être prise en compte : il est encore temps de sauver près de 30% des océans d'ici 2030. C'est le moment ou jamais.