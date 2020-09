The Broken Hearts Gallery, la nouvelle rom com signée Selena Gomez pour oublier ses ex avec le sourire

L'actrice et chanteuse a produit une nouvelle rom com comme on les aime : The Broken Hearts Gallery. Oubliez vos coeurs brisés, ce film va vous faire un bien fou !

Ne nous en cachons pas, les comédies romantiques ont toujours fait partie de nos vies et les regarder nous fait rêver de grandes histoires d'amour. On est d'accord, croiser son·sa futur·e partenaire au bout de la rue, ce n'est pas donner à tout le monde, mais l'espoir fait vivre comme dirait l'autre. Si on n'a pas encore le droit aux téléfilms de Noël (nos préférés), quelques nouveautés pourraient bien nous faire patienter et nous ouvrir les chakras sur l'amour avec un grand A.

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a dévoilé son nouveau projet : le film The Broken Hearts Gallery. Cette nouvelle rom com a tous les ingrédients pour être réussie : de l'amour, des ruptures, des copines et de grandes remises en question. Si cela peut ressembler à toutes ces histoires vues et revues, il y a un petit détail qui change : voir l'amour d'un autre oeil.

Loin d'un The Kissing Booth ou d'un A tous les garçons que j'ai aimés, ce film ne semble pas aller aussi loin dans les clichés et pousse les spectateurs à réfléchir sur des relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné.

À quoi doit-on s'attendre ? On suit l'histoire de Lucy, une assistante dans une galerie d'art qui vient de se faire larguer par son petit-ami. Désemparée, elle a du mal à retomber sur ses pieds, elle qui garde tous les souvenirs de ses exs dans sa chambre. Après avoir rencontré Nick, ils décident de monter un lieu éphémère où les gens viennent déposer des objets gardés de leur ancienne relation pour les exposer et essayer de passer à autre chose. Pourquoi ça n'existe pas dans la vraie vie ?

Pour ne rien gâcher, Dacre Montgomery (Stranger Things) et Geraldine Viswanathan (Miracle Workers) sont le duo qu'on n'attendait pas vraiment mais qui fonctionne à merveille. La sortie est prévue le 11 septembre aux USA, mais la France devrait avoir aussi le droit à ce joli conte dans les prochaines semaines. Alors, on mate ou on zappe ?